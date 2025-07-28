Genug Nachwuchs in den Musikvereinen in Pfullingen, Eningen und Lichtenstein?

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/ENINGEN/LICHTENSTEIN. Klangvoll, mitreißend, lebendig: Musikvereine sind fester Bestandteil einer jeden Kommune. Sie spielen auf Festen, organisieren sie, umrahmen musikalisch und bringen so Schwung in Events. Doch heute kommen einige Vereine aus dem Takt. Der Nachwuchs fehlt, Mitgliederzahlen schrumpfen und Kapellen können nicht spielen. Die Sorge wächst: Wer spielt morgen, wenn heute kaum noch jemand mitmacht? Der GEA hat nachgefragt, wie es den Musikvereinen aus Pfullingen, Eningen und Lichtenstein damit geht, ob sie ein Nachwuchsproblem haben und wie sie es angehen.

Den Musikverein Lichtensteiner Blasmusik hat es in diesem Jahr hart getroffen: Er musste sein Göllesbergfest absagen. Einer der Gründe war, dass es zu wenig Helfer gab, die den Vatertags-Hock mitorganisieren. Der Muskverein sei nicht mehr so gut besetzt, wie er es vor ein paar Jahren noch war, sagt Christoph Bubeck. Aktuell gebe es rund 200 Mitglieder. In der Kapelle würden aber nur noch 15 Musikerinnen und Musiker spielen, erklärt der Vereinsvorsitzende. »Optimal sind 25 Personen, dann wären wir gut aufgestellt.«

Kapelle nicht mehr spielfähig

Das Problem mit der Kapelle: Wenn Musiker fehlen, vor allem solche, die für eine Kapelle wichtige Instrumente können, ist die Truppe nicht mehr spielfähig. »Aktuell reicht es uns nur für kleinere Sachen oder mal ein Geburtstagsständchen«, erklärt Bubeck. Größere Konzerte seien einfach nicht drin. Mittel- und langfristig will der Musikverein wieder aktive Mitglieder gewinnen. »Wir haben dafür zum Jahresbeginn die eigene Jugendkapelle wieder ins Leben gerufen.« Die auch schon eigene Konzerte auf die Bühne gebracht hat.

Die Kapelle der Lichtensteiner Blasmusik. Foto: Böhm Die Kapelle der Lichtensteiner Blasmusik. Foto: Böhm

Hoffnung sei aufgekommen, dass sich das Nachwuchsproblem bewältigen lasse. Denn es steige nicht nur die Zahl der Kinder, die Teil der Jugendkapelle werden wollen, sondern auch die derjenigen, die über den Verein ein Instrument lernen. »Es ist und bleibt aber schwierig, die Jugend langfristig bei der Stange zu halten«, erklärt Bubeck. Der Unterricht und die Proben nehmen Zeit in Anspruch, viele Kinder bräuchten da Unterstützung von den Eltern. Obendrein koste es Geld, ein Instrument zu erlernen und zu besitzen.

Zusammenarbeit mit Schulen

Der Musikverein Stadtkapelle Pfullingen beantwortet die Frage danach, ob er ein Nachwuchsproblem hat, mit einem »Ja« und einem »Nein«. »Aktuell geht es wieder aufwärts«, sagt Jürgen Stoll, Vereinsvorsitzender. »Hätten wir vor zwei oder drei Jahren auf die Zahlen geschaut, hätte das anders ausgesehen.« Dank der engen Kooperationen mit den Bläserklassen der Pfullinger Schulen und der Musikschule sowie den gemeinsamen Konzerten, habe der Verein wieder neue, junge Musikerinnen und Musiker gewinnen können. Der Vorteil an den Kooperationen: Die jungen Menschen erfahren niederschwellig, wie der Verein aufgebaut ist und »auch, wie viel Spaß das gemeinsame Musizieren macht«.

Die Pfullinger Stadtkapelle und der Bläserkreis der Wilhelm-Hauff-Realschule musizieren gemeinsam. Foto: Böhm Die Pfullinger Stadtkapelle und der Bläserkreis der Wilhelm-Hauff-Realschule musizieren gemeinsam. Foto: Böhm

Früher habe das anders ausgesehen: Die Kooperationen habe es nicht gegeben und die Pfullinger Stadtkapelle musste noch selbst Werbung für sich machen. Die Jugendkapelle gibt es schon seit über zehn Jahren nicht mehr, Jung und Alt spielen gemeinsam. Jürgen Stoll und dem stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Rauscher ist klar: Neben Schule und den zahlreichen anderen Angeboten von diversen Vereinen, müsse man den Jungen etwas bieten, damit das auch so bleibt.

Lockeres Miteinander im Verein

»Ich bin wirklich froh, dass ich damals als junger Mensch nicht in einen Sportverein, sondern in den Musikverein gegangen bin«, sagt Stoll. Vor allem das lockere Miteinander und die Gemeinschaft seien zwei Punkte, die dem Vorsitzenden-Duo gefallen. Klar ist für beide: Die Jugend, die jetzt im Verein ist, muss gehalten werden. Insgesamt zählt die Pfullinger Stadtkapelle rund 260 Mitglieder, zwischen 10 und 20 Prozent davon seien junge Menschen.

»Uns ist klar, dass wahrscheinlich einige der Neuzugänge später auch wegen des Studiums oder des Berufs umziehen und den Verein verlassen werden.« Weil es aber andersherum auch der Fall sei, zeigen sich Stoll und Rauscher hoffnungsvoll: Ein, zwei Leute, die aus beruflichen Gründen nach Pfullingen gekommen waren, spielen nun in der Stadtkapelle mit.

Jugendkapelle mit 16 Kindern

»Wir sind wirklich sehr zufrieden«, sagt Lena Hespeler, Jugendleiterin im Musikverein Eningen. Von rund 250 Mitgliedern, seien um die 50 unter 16 Jahre alt. »In unserer Jugendkapelle spielen 16 Kinder mit, das ist super.« Insgesamt 25 junge Menschen befinden sich in der Ausbildung, lernen also über das Vereinsangebot ein Instrument. Gleichwohl würde Vereinsvorsitzender Christoph Sautter die Frage nach dem Nachwuchsproblem mit einem »Ja« und einem »Nein« beantworten.

Der Musiverein Eningen. Foto: Leippert Der Musiverein Eningen. Foto: Leippert

»'Nein', weil wir eine Jugendabteilung haben, die wirklich gut läuft und bei der auch viele Jugendliche mitmachen«, erklärt Sautter. Ein kleines »Ja« schiebt er jedoch hinterher, weil sich »der demografische Wandel« auch im Eninger Musikverein bemerkbar macht. »Zwar noch nicht so schlimm, wie in anderen Vereinen, aber trotzdem sehe ich, dass nicht alle, die wir in jungen Jahren ausbilden, auch im Verein bleiben.« Die Schule, Angebote von anderen Vereinen und später das Studium oder die Ausbildung seien laut Sautter Faktoren, die dazu beitragen.

Jung und Alt spielen zusammen

Hespeler und Sautter sind froh, Mitglieder im Musikverein zu sein und können es jedem ans Herz legen. »Der Musikverein verbindet«, sagt der Vorsitzende. »Bei uns spielen die Jungen und die Alten oft auch zusammen.« So könne jeder etwas von jedem lernen. Es sei diese gute Mischung, die Spaß und Erfolg verheißen. (GEA)