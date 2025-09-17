Gartenhütte in Eningen angezündet: Täter zeigen sich reuig

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/REUTLINGEN. Dass schnelles Recht hin und wieder auch gutes Recht sein kann, das zeigte sich, wie auch der Vorsitzende Richter Eberhard Hausch betonte, am Mittwoch beim Jugendschöffengericht am Amtsgericht Reutlingen. Weil die beiden Angeklagten in allen Punkten geständig waren und sich auch reuig zeigten sowie gewillt, den von ihnen angerichteten Schaden wiedergutzumachen, konnte auf die Zeugen und ein langwieriges Verfahren verzichtet werden.

Zwei Angeklagte, einer davon war zur Tatzeit noch 18 Jahre alt, standen wegen mehrfachen Diebstahls und Brandstiftung vor dem Kadi. Die beiden hatten zwischen September 2023 und Januar 2024 aus mehreren Gartengrundstücken in Wannweil, Reutlingen, Eningen und Pfullingen Gartengeräte, Werkzeuge und Maschinen entwendet. Außerdem steckten sie im Dezember 2023 eine Gartenhütte in Eningen in Brand, die vollständig den Flammen zum Opfer fiel. Der Ältere der beiden, zur Tatzeit 31 Jahre alt, entwendete zudem eine teure Motorsäge von einem Grundstück in Pfullingen, der Jüngere bedrohte bei einer Sonnwendfeier im Juni in Sickenhausen unter erheblichem Alkoholeinfluss einen Sicherheitsmann. Ein langes Register also, das da den Angeklagten vorgehalten wurde und eben auch nicht aus Kleinigkeiten, sondern erheblichen Straftaten bestand.

Zwei Leben in der Krise

Doch der Reihe nach: Mit dem zur Tatzeit 18-Jährigen und dem damals 31-Jährigen hatten sich zwei gefunden, die beide in einer tiefen Lebenskrise steckten. Der Jugendliche, der einem geordneten Elternhaus entstammt, war durch Misserfolge in der Schule auf die schiefe Bahn geraten und in einer Rebellions-Phase. Der Ältere, der bis dato für die Strafbehörden ein unbeschriebenes Blatt war, hatte durch die Trennung von seiner Frau den Boden unter den Füßen verloren, wie er vor Gericht berichtete, und war abgestürzt. Zwei Menschen im Ausnahmezustand also, die sich auf Diebestour begaben und dann auch noch einen Brand legten. Stand heute leben beide Angeklagten wieder in geordneten Verhältnissen, beide gehen einer geregelten Arbeit nach. Mehrfach entschuldigten sie sich vor Gericht. Die gestohlenen Gegenstände konnten Großteils bei ihnen gefunden werden, sie waren also nicht verkauft worden. Die Angeklagten betonten zudem, sie würden den gesamten Schaden wiedergutmachen.

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe äußerte sich dahingehend, dass bei dem Jüngeren keinerlei schädliche Neigungen vorlägen und deshalb die Anwendung des Jugendstrafrechts infrage komme. Dahingehend plädierte auch Staatsanwalt Dr. Bendisch. Er erkannte zudem an, dass beide Angeklagten in vollem Umfang die Taten gestanden hätten. Dennoch bleibe festzuhalten, »dass wir hier über ein Verbrechen verhandeln«. Er forderte deshalb ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung für den Jüngeren sowie ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung für den Älteren. Die beiden Verteidiger hoben in ihren Plädoyers nochmals hervor, dass durch die Geständnisse ein langes und möglicherweise schwieriges Verfahren vermieden wurde. Diese Geständnisse seien deshalb hoch zu bewerten. Beide Angeklagte seien zudem seit diesen Vorfällen nicht mehr straffällig geworden.

Die Schwere der Schuld bleibt

Auch das Schöffengericht sah die Anwendung des Jugendstrafrechts für den Jüngeren als gerechtfertigt und verurteilte ihn zu zehn Monaten auf Bewährung. Das Gericht lag damit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Ältere der beiden wurde zu einem Jahr und sechs Monaten, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, verurteilt. »Das ist viel wert, dass die Angeklagten die Tat eingeräumt haben«, sagte Richter Hausch. Das mache zwar die Tat nicht besser, aber das zeige, dass »die Angeklagten Einsicht und Reue haben«. Und dennoch: In seiner Urteilsbegründung hob Hausch die Schwere der Schuld hervor. Brandstiftung sei ein Verbrechens-Tatbestand, zudem seien die Diebstähle und auch die Schäden erheblich gewesen. »Beide Angeklagte bekommen jetzt eine Chance. Versemmeln Sie das bloß nicht.«

Gerne hätte die Staatsanwaltschaft noch eine Einziehungs-Entscheidung durch das Gericht herbeigeführt. Aber das Gericht lehnte dies ab und trennte dieses Einziehungs-Verfahren ab. Und zwar deshalb, weil außer einer Säge-Maschine, für deren Diebstahl der ältere Angeklagte 2.500 Euro erstatten muss, keiner der gestohlenen Gegenstände detailliert und mit Wertermittlung aufgelistet ist. Die Verteidigung ließ diesbezüglich auch durchblicken, dass die Ermittler da wohl nicht sauber gearbeitet hätten. Bei einer Einziehungs-Anordnung geht es darum, rechtswidrig erlangte Vermögenswerte von den Straftätern abzuschöpfen, damit diese sich nicht bereichern können. Aber, so das Gericht, in diesem Fall sei der Großteil der gestohlenen Geräte zurückgegeben worden, die restlichen müssten von der Staatsanwaltschaft nun detailliert beziffert werden.