Göllesbergfest in Lichtenstein abgesagt - das sind die Gründe

LICHTENSTEIN. Lichtenstein hat in diesem Jahr ein Fest weniger: Der Musikverein Unterhausen hatte sein Göllesbergfest, das er jährlich an Christi Himmelfahrt veranstaltet, kurzfristig abgesagt (wir berichteten). Als Gründe wurden unter anderem der hohe Aufwand für die Vorbereitungen und die enorme Belastung der wenigen Helfer genannt. Der GEA hat beim Vereinsvorsitzenden Christoph Bubeck nachgefragt, was genau dahinter steckt und wie es nun weiter gehen soll. Im Gespräch wurde deutlich, dass den Musikverein etwas plagt, mit dem so viele Vereine in der Region zu kämpfen haben: Es fehlt der Nachwuchs.

Die Vorbereitungen für den Vatertags-Hock seien schon immer aufwendig gewesen: »Es gibt keine Infrastruktur auf dem Göllesberg, um dort ein Fest zu feiern«, erklärt Bubeck. Stromkabel müssen vom Tal auf den Berg verlegt, die Wasserversorgung sichergestellt und Toiletten aufgebaut werden, zählt der Vorsitzende einige Aufgaben von vielen auf. »Viele unserer Vereinsmitglieder sind berufstätig und müssen sich extra Urlaub nehmen und verbringen die Tage vor dem Feiertag mit dem Aufbau des Fests.«

Immer weniger Mitglieder

Was noch hinzukommt: Der Musikverein sei heute einfach nicht mehr so gut besetzt, wie er es vor ein paar Jahren noch war. Und alle die, die noch da sind, immer älter. »Auf die Helfer, die den anstrengenden Aufbau noch leisten können, kommt also eine enorme Belastung, die sie bewältigen müssen«, sagt Bubeck. »In diesem Jahr konnten wir das einfach nicht stemmen und mussten das Göllesbergfest schweren Herzens absagen.« Der Musikverein stehe aktuell vor herausfordernden Zeiten, habe viele Fragen, die geklärt werden müssten. Auf ihrer Webseite schreibt der Verein von einer »Umstrukturierung«.

Aktuell zähle der Verein rund 200 Mitglieder. In der Kapelle, für die der Musikverein so bekannt ist, würden nur noch 15 Musikerinnen und Musiker spielen. »Optimal sind 25 Personen, dann wären wir gut aufgestellt«, sagt Bubeck. Das Problem mit der Kapelle: Wenn Musiker fehlen, vor allem solche, die für eine Kapelle wichtige Instrumente spielen, ist die Truppe nicht mehr spielfähig. »Aktuell reicht es uns nur für kleinere Sachen oder mal ein Geburtstagsständchen.« Größere Konzerte seien einfach nicht drin.

Jugendkapelle wieder ins Leben gerufen

Mittel- und langfristig soll der Verein wieder an Mitgliedern gewinnen, vor allem junge Menschen, die Freude und Spaß am Musizieren haben, wünschen sich die Verantwortlichen. »Wir haben dafür erst kürzlich die eigene Jugendkapelle wieder ins Leben gerufen«, erklärt Bubeck. Diese hatte auch schon vor vollbesetzten Saal ein Konzert. »Das lief gut und hat motiviert.« Hoffnung sei aufgekommen, dass sich das Nachwuchsproblem bewältigen lasse.

Die Zahl der Kinder, die über den Verein ein Instrument lernen, steige wieder. »Es ist und bleibt aber schwierig, die Jugend langfristig bei der Stange zu halten«, sagt Bubeck. Der Unterricht und die Proben nehmen Zeit in Anspruch, viele Kinder bräuchten da Unterstützung von den Eltern. Außerdem koste er Geld.

Umstrukturierung des Vereins

Es sind eben solche Fragen, wie beispielsweise die nach dem Umgang mit der Jugend, die im Rahmen der Umstrukturierung besprochen und beantwortet werden sollen. »Wir treffen uns seit dem vergangenen Herbst regelmäßig im Verein und gehen verschiedene Punkte durch«, sagt Bubeck. Eine Kooperation mit dem Musikverein Gönningen wurde angegangen, dann aber wieder beendet. Auch die Frage danach, wie mit Festen umgegangen werde, sei bei einem solchen Treffen Thema gewesen. Bubeck ist voller Hoffnung: Der Musikverein möchte an seinem Göllesbergfest festhalten. Vielleicht könne es im kommenden Jahr wieder stattfinden. »Eventuell in einem anderen Rahmen, das müssen wir dann schauen.« (GEA)