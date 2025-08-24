Freundschaften pflegen und neue Kontakte knüpfen bei der Holzelfinger Hockete

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Bei bestem Wetter fand am Wochenende die mittlerweile 43. Holzelfinger Hockete statt. Ortsvorsteher Martin Schwarz begrüßte am Samstagabend die vielen Gäste und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Fassanstich. Nach fünf gezielten Schlägen sprudelte das Freibier.

Zuvor hatte der Posaunenchor unter der Leitung von Simon Schweizer für beste Stimmung gesorgt. Ein Ragtime und der Pop-Hit »YMCA« erklangen mitreißend, bevor es mit »Auf'am Wasa grasat d' Hasa« und dem Württemberglied »Preisend mit viel schönen Reden« ganz traditionell wurde. Liedblätter waren ausgeteilt, alle Hockete-Besucher sangen mit. Es gab Beifall und Bravorufe, Holzelfingen kann stolz sein auf seinen Posaunenchor.

In seiner Rede dankte der Ortsvorsteher allen, die zum Gelingens des Fests beigetragen haben, und er übermittelte Grüße von Bürgermeister Peter Nußbaum. Unter den Gästen hieß er Mitglieder des Gemeinderats und des Ortschaftsrats willkommen. »Diese zwei Tage bieten für alle die Gelegenheit, sich vom Alltag zu lösen«, sagte Schwarz und ermutigte dazu, Freundschaften zu pflegen und auch neue Kontakte zu knüpfen, um die Gemeinschaft im Ort zu stärken: »Genießen wir das Miteinander.« Vor allem dankte er den Anwohnern, die den Platz zur Verfügung stellen. »Ohne das wäre das Fest gar nicht möglich.«

Der Dank galt natürlich ebenfalls der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Holzelfinger Hockete, in der der Posaunenchor, der Albverein, der Hauptverein sowie die Tennisabteilung des TSV Holzelfingen, die Feuerwehr und die Kirchengemeinde mitwirken. Die Mitglieder hatten alles organisiert, Bierzeltgarnituren aufgestellt, für eine Kinder-Spielstraße gesorgt und sie waren für die vielen deftigen und süßen Genüsse zuständig, deren Düfte verführerisch über den Festplatz zogen. Am Freitag hatte der Aufbau begonnen, am Samstagmorgen folgte der Rest, abgebaut wurde am Montag.

Bei Speisen und Getränken ließ es sich trotz der kühlen Witterung am Samstagabend gemütlich zusammensitzen. Foto: Gabriele Böhm

Leider, so Schwarz, habe die Partnerstadt Voreppe keinen Stand mehr bei der Hockete organisiert. »Das endete in der Coronazeit«, sagte er. Seither habe sich, aus Altersgründen, niemand mehr gefunden, der das Vorhaben in die Hand genommen hätte.

Die Gäste genossen Spanferkel, Saure Kutteln, Rote, Schwarzwurst mit Zwiebeln, Schwäbisches Brutzelfleisch, Krautschupfnudeln, Albspitz, Scherrkuchen oder Waffeln und Cocktails. Auch Hochprozentiges, wie Zirben- oder Weißdornlikör, wurde angeboten. Der Festtag endete in den frühen Morgenstunden.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festplatz, gehalten vom katholischen Dekan Hermann Friedl sowie Evelyn Schmidt-Hanle und Wolfgang Hanle von der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde. Danach wurde die Spielstraße für die Kinder eröffnet, die auch am Samstag schon viel Spaß mit dem Känguru-Insel Bungee-Trampolin hatten und begeistert durch die Lüfte flogen. Die Erwachsenen saßen, wie von Schwarz angedacht, bei angeregten Schwätzle noch lang zusammen. (GEA)