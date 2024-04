Freie Wähler in Eningen: Alle amtierenden Räte kandidieren erneut

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Mit insgesamt 18 Kandidatinnen und Kandidaten bringt sich die Freie Wähler Vereinigung (FWV) Eningen in Stellung für die Kommunalwahl am 9. Juni. Selbstständige und Angestellte, Auszubildende und Rentner, arrivierte Fraktionsmitglieder mit gemeinsam knapp 60 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung und hoch motivierte Neumitglieder: Die Liste der FWV deckt ein breites Feld ab, sie sei vor allem »ein Abbild der engagierten Eninger Bürgerschaft«, schreibt die FWV in einer Mitteilung.

Dabei setzt die FWV aber auch weiterhin auf die Erfahrungen des aktuellen Gremiums: Alle sechs amtierenden Gemeinderäte- und -rätinnen kandidieren bei der diesjährigen Kommunalwahl erneut. Hinzu kommen zwölf Eningerinnen und Eninger, die in der Gemeinde vernetzt sind und ebenfalls kommunalpolitische Verantwortung übernehmen wollen, wie die FWV betont. »Unsere Kandidatinnen und Kandidaten repräsentieren die Eninger Bürgerschaft. Mit unserer Liste machen wir ein starkes Angebot für die Gemeinderatswahl«, freut sich die Vereinsvorsitzende Dagmar Nau. Die Altersspanne der Kandidaten reicht dabei von 17 bis 70 Jahren. Als jüngster Kandidat hat sich der Auszubildende Max Brustgi dazu entschlossen, für die FWV zu kandidieren. Unter den 18 Kandidaten sind vier Frauen.

Vielfältige Liste

Die ersten elf Listenplätze werden jeweils abwechselnd von den aktuellen Fraktionsmitgliedern und neuen Kandidatinnen und Kandidaten besetzt. Damit solle die Vielfältigkeit der Liste in den Vordergrund gerückt werden. »Wir haben tolle Mitstreiter gefunden, die in Eningen etwas bewegen wollen. Das wollten wir auch bei der Aufstellung des Wahlvorschlags abbilden«, sagt Dr. Barbara Dürr, die aktuelle Fraktionsvorsitzende.

Die 30-jährige Lena Hönes führt die Liste als Spitzenkandidatin an. Die Referentin der Geschäftsführung des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb war bereits von 2014 bis 2017 Mitglied des Gemeinderats und gehört dem Gremium auch aktuell seit 2019 an.

Die 30-jährige Gemeinderätin Lena Hönes ist Spitzenkandidatin der FWV Eningen. FOTO: PRIVAT

Neu mit dabei ist der 53-jährige Ingo Ruf, der den zweiten Listenplatz belegt. Der Schreinermeister und Geschäftsführer einer Schreinerei mit Küchenhaus ist verheiratet, gehörte 20 Jahre lang dem Vorstand des Schwäbischen Albvereins Eningen an und engagiert sich unter anderem auch weiterhin im Verein.

Der 53-jährige Ingo Ruf folgt als neuer Kandidat auf Listenplatz zwei. FOTO: PRIVAT

Mit der 70-jährigen Dr. Barbara Dürr folgt auf dem dritten Platz eine erfahrene Rätin, die auf insgesamt rund 25 Jahre kommunalpolitische Erfahrung zurückblicken kann, 20 davon im Eninger Gemeinderat.

Förderung des Ehrenamts

Gleich Anfang des Jahres seien erste Ideen für den anstehenden Wahlkampf diskutiert worden, teilt die FWV mit. Diese Ideen sollen nun in den nächsten Wochen konkretisiert werden. Vor allem die Stärkung von Handel und Gewerbe sowie die Förderung des Ehrenamts sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Aber auch die künftige Ortsentwicklung im Spannungsfeld von Wohnungsbau und Naturschutz will die FWV als Thema angehen. Die Motivation jedenfalls sei hoch – bei den aktuellen wie auch den potenziellen Gemeinderatsmitgliedern, betont die FWV. (GEA)