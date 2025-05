Frühlingskonzert in Eningen von »music and more« mit vielen Hits

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Da blieben keine Wünsche offen. Schon allein die üppige Blumendekoration von Ursel Reich und Marianne Kopp zeigte, wie einladend das Frühlingskonzert von »music and more« gemeint war. Die Gäste in der gut gefüllten Aula der Eninger Achalmschule erlebten ein vielseitiges Programm und sangen am Schluss sogar mit viel Spaß selber mit. Charmant führte Rosalie Hehl durch das Programm. Für den guten Ton sorgte Gert Kürner. In der Pause konnte das Publikum kleine Snacks genießen.

»Music and more«, der Junge Chor des Gesangvereins Eningen 1833, entwickelte sich aus dem 1981 gegründeten Jugendchor und steht seit 2023 unter der Leitung von Ana Sorocean. Auch die Coronazeit habe der Stabilität des Chors nichts anhaben können, sagte der Pressesprecher.

Schwungvoll auf die Bühne

Mit ihrem heutigen Motto »Singing all together« zogen Sängerinnen und Sänger schwungvoll auf die Bühne. Weiter ging es mit den »Donau-Wellen« aus der rumänischen Heimat der Dirigentin. Als Überraschung drehte das Pfullinger Tanzpaar Judith und Michael Burkowitz, Deutsche Meister im Standard in der Klasse Rising Star, dazu zauberhafte Walzerrunden durch den Saal. »I´m dancin´ in the dark with you between my arms« – der Text aus dem nächsten Song »Perfect« von Ed Sheeran passte ebenfalls harmonisch dazu.

Der Chor sang in bester Stimmung und zog auch das Publikum von der ersten Sekunde an mit. In einem ausgewogenen Stimmenverhältnis ergab sich ein schöner Klang und herrschte auch Einigkeit in Rhythmus und Dynamik. Das wurde unter anderem beim Jazz Kanon »Dubadap da« besonders deutlich. Bei »Applaus, Applaus«, der Laudatio der Sportfreunde Stiller für einen guten Freund, und »Aber bitte mit Sahne«, dem heiteren Gewissensbisse-Lied für alle Tortenfreunde, kam es auf eine gute Textverständlichkeit an, die der Chor überzeugend bewies.

Hervorragende Solisten

Dass der Chor auch hervorragende Solisten in den eigenen Reihen hat, zeigte Kira Sautter bei dem Suaheli-Hit »Malaika«(»Engel«) von Miriam Makeba. Einmal mehr gab es eine bravouröse Unterstützung durch Katja Smyka am Klavier und Ulf Gokeler am Schlagzeug bei »Thinking out loud«. Sehr schön war die dynamische Steigerung bei »Adiemus«, dem Song mit dem »gefakten« Latein, der in einer gelungenen Mischung halb nach Mönchsgesang und halb nach Südsee-Folklore klingt. Das Solo übernahm Rosalie Hehl.

Bei diesem fröhlichen Programm durfte »Lollipop«, 1958 bekannt geworden durch »The Chordettes«, nicht fehlen. Problemlos klappten die Tonartwechsel bei »Heal the world«, dem Appell von Michael Jackson, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Natürlich wollten die Zuschauer eine Zugabe. Die bekamen sie auch, aber mussten mitmachen. »Singing all together« wurde zu einem gemeinsamen Erlebnis, das am Schluss sogar als Kanon gesungen werden konnte. Einmal warmgesungen hatte das Publikum hörbar Spaß daran, auch die zweite Zugabe »Un Poquito Cantas« (»Lelola«) miteinander zu feiern. (GEA)