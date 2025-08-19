Ferienprogramm: Lichtensteiner Kinder experimentieren mit Strohhalmen und Tischvulkan

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Wie kann Wasser bergauf fließen? Und durch wie viele aneinandergeklebte Strohhalme kann man noch trinken? Solche Fragen beschäftigten die zwölf Kinder, die am Montag am Sommerferienprogramm »Forscherkids« im Bürgertreff Unterhausen teilnahmen. Lea Herrmann (20) hatte für die Fünf- bis Neunjährigen Versuchsanordnungen mitgebracht, die staunen ließen und zum Nachdenken brachten.

Insgesamt 26 Anbieter haben für die Lichtensteiner Kinder und Jugendlichen 49 Veranstaltungen in den Sommerferien auf die Beine gestellt. Sie reichen von Bowling und Minigolf über Theaterspiel bis hin zum Kartenbasteln und Steine bemalen und – in einem schachbegeisterten Ort – natürlich auch zum Schachwettstreit mit dem Bürgermeister. »157 Kinder haben sich für das Sommerferienprogramm angemeldet«, berichtet Beatrice Herrmann, Hauptamtsleiterin und Mutter von Lea.

Mit Feuereifer bei der Sache

»Die Forscherkids sind seit mindestens 15 Jahren Teil des Angebots«, erklärt Beatrice Herrmann. Auch ihre Tochter, außerhalb der Ferien Jurastudentin, nahm lang daran teil und leitete jetzt selbst den Kurs. »Es ist einfach großartig, mitzuerleben, wie die Kinder staunen, ausprobieren und mitdenken«, sagen beide, die in Schulzeiten Chemie als Leistungskurs belegten und eine Nähe zu Experimenten haben. Im Internet fanden sie viele Anregungen, Kindern chemische und physikalische Phänomene nahezubringen. Die Kids erwartete im Bürgertreff eine ganze Anrichte mit Natron und Zitronensäure, Flaschen und Glasbehältern, die Spannendes erwarten ließen.

Sarah (9), Marek (6), Amir (9) oder Julian (7) waren gleich mit Feuereifer bei der Sache. »Was glaubt Ihr, kann man Wasser dazu bringen, aufwärts zu fließen?« fragte Lea. Man konnte den cleveren Kindern das intensive Denken förmlich ansehen, bis Jonas (7) mit dem Hinweis auf seinen Onkel und dessen Aquarium den richtigen Einfall hatte: Beim Wasserwechsel bei den Fischen werde das Aquariumwasser über Schläuche angesaugt und fließe dann tatsächlich aufwärts.

Wasser trinken durch zehn Strohhalme

Genau das konnten die Kids am Experimentiertisch mithilfe von Strohhalmen ausprobieren: durch den Unterdruck beim Ansaugen lief das Wasser von einer unteren in eine obere Tasse. »Die Kohäsionskraft sorgt dafür, dass das Wasser zusammenbleibt«, erläuterte Lea Herrmann. Ein neuer Begriff für Kinder, die sich ja auch mühelos die kompliziertesten Dinosauriernamen merken können. Beim Experimentieren mit Wasser kam auch der Humor nicht zu kurz. »Ich hab' das meiste schon ausgetrunken«, sagte Ben (8) lachend.

Der Ehrgeiz war geweckt, jetzt ging es um Teamarbeit. Welche Gruppe konnte mit Hilfe von Tesafilm die meisten Strohhalme miteinander verbinden und dann auch noch Wasser dadurch trinken? »Das wird immer schwieriger, je länger die Strohhalmkette wird. Denn das Wasser hat Gewicht«, erklärte Lea. Eifrig klebten die Kinder die Papierstrohhalme zusammen. Zum Schluss mussten sie sich auf den Tisch stellen, um noch aus zehn Halmen trinken zu können. »Dabei waren wir ja nur wenige«, meinte ein Junge. »Wie wäre es, wenn die ganze Welt mitmachen würde?«

Beim nächsten Experiment konstruierte Lea einen Tischvulkan, den die Kinder konzentriert beobachteten. In eine große durchsichtige Flasche mit klarem Wasser wurde eine kleinere mit rotem Wasser gehängt. Wie bei einem Vulkan sprudelte dieses in die klare Flüssigkeit hinaus. »Wie funktioniert das?« fragte die Leiterin. Dabei hatte sie ein kleines Geheimnis für sich behalten, denn das klare Wasser war kalt, das rote heiß. »Hierbei geht es um einen Ausgleich«, erklärte Lea. »Das Sprudeln dauert so lange, bis die Temperaturen ausgeglichen sind.« Mit dem Georgenberg, dem Jusi, dem Florian oder dem Calverbühl gebe es übrigens mehrere alte Vulkane in der Gegend. Sie seien zum Glück alle erloschen. »Aber sie sind ein tolles Ausflugsziel mit Euren Eltern«, lautete die Empfehlung für die Ferien. (GEA)

