Felssturz auf der Honauer Steige: Ein Signal für den Albaufstieg

Es war nur eine Frage der Zeit, bis es einmal im Echaztal kein Durchkommen für Pendler mehr gibt. Jetzt ist der Fall eingetreten: Honauer und Holzelfinger Steige sind gleichzeitig und das auch noch für einen längeren Zeitraum dicht. Dass im Moment außerdem die Sirchinger Steige bei Bad Urach zu und auch die Eninger Steige teilweise halbseitig gesperrt ist, verschärft die Lage zusätzlich. Wer zur Arbeit ins Tal oder auf die Alb muss oder einen frühen Arzttermin hat, tut gut daran, deutlich mehr Zeit für den Weg einzuplanen.

Am wenigsten Schuld daran tragen die Straßenbauer, die schon seit Jahren hinterherhecheln, um die Schäden an den Steigen zu beheben. Dass sie sich häufen, hat mehrere Gründe: Unsere Vorväter haben die Steigen in mühevoller Handarbeit in den Hang getrieben. Oben das Erdreich abgegraben und unten angefüllt. Was damals für eine Handvoll Ochsenkarren, Pferdegespanne und vielleicht mal einen kleinen Laster ausreichte, wird heute vom Verkehr überrollt. Der Klimawandel trägt ebenso sein Scherflein bei, bringt Felsen und Untergrund in Bewegung. Setzungen, Risse in der Fahrbahn, Steinschlag sind die Folgen, die aufwendig und unter Zeitdruck behoben werden müssen. Das wird auch künftig so bleiben.

Was nicht bleiben muss, ist, dass die Region keinen vernünftigen Albaufstieg hat. In Lichtenstein war ein Neubau der B 312 nach Jahrzehnten greifbar nah, jetzt ist er wieder auf die lange Bank geschoben. Das darf nicht sein. Hier ist die Politik gefragt, müssen die Abgeordneten Druck machen. Nicht nur Lichtenstein braucht den Albaufstieg. Die Sperrung zeigt: Die ganze Region braucht eine neue belastbare Straße auf die Alb.

