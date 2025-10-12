Farbige Einblicke in ein Künstlerleben im Eninger Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Künstlerin und Autodidaktin Ulla Schwaiger blieb ein Leben lang mit Eningen verbunden. Hier hat sie nach ihrem Tod vor zwei Jahren auch ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof gefunden. Bis ins hohe Alter von 89 Jahren war Ulla Schwaiger voller Schaffenskraft: Bilder, Gedichte, Lebenserinnerungen, Texte. Ihr Nachlass zeichnet das Bild eines Künstlerlebens und einer ganzen Epoche.

Am Freitagabend fand unter Beteiligung ihrer Tochter Susi Pollak und mit musikalischer Unterstützung von »Harry and Friends« die Vernissage im Rathaus I statt. Eningen würdigt damit eine Künstlerin, die von dem Ort geprägt wurde und den Ort prägte. »Farbe als Ausdruck des Lebens« so der Titel der Ausstellung, könnte besser nicht gewählt sein. Denn Ulla Schwaigers Kunst ist von Farben dominiert, die dem Betrachter die Schönheit von Welt und Natur aufzeigen. »Unser Rathaus ist dank der Kunstwerke von Ulla Schwaiger voller Farbe und Leben«, betonte Bürgermeister Eric Sindek. Aber es sei auch der Facettenreichtum, der der Ausstellung Leben verleihe. »Ein jedes Werk gibt uns einen neuen authentischen Eindruck in die Lebenswelt der Künstlerin.« Ulla Schwaiger sei im Ort familiär stark verwurzelt gewesen, auch wenn sie nur 15 Jahre hier lebte. Aber die Verbindung zu dem Ort sei immer stark geblieben.

Mit unglaublicher Leidenschaft gemalt

Dies bestätigte ihre Tochter Susi Pollak, die auch Erinnerungen an die Zeit bei ihrer Großmutter in der Schillerstraße weitergab. Ihre Mutter, die im ganz normalen Leben beim einstigen renommierten Modehaus Keim in Reutlingen angestellt war, habe mit »unglaublicher Leidenschaft und Ausdauer« gemalt und sich durch zahlreiche Kurse bei bekannten Künstlern weitergebildet. »Ich freue mich für meine Mutter, dass sie hier in Eningen noch so eine Würdigung erfahren darf.« Im Nachlass von Ulla Schwaiger befanden sich hunderte von Bildern, wie ihre Tochter erzählt, die nach dem Tod der Künstlerin auf deren Wunsch verschenkt wurden. Ein kleiner Teil ist noch da und nun auch im Eninger Rathaus zu besichtigen. Ulla Schwaiger hat vor allem in Acryl gemalt, aber auch Aquarelle und Collagen finden sich unter ihren Werken. Ulla Schwaiger sei ein Mensch gewesen, der seine Umgebung stets inspirierte, so Susi Pollak. Gerade dieser Geist werde auch in ihrer Kunst weitergetragen. (GEA)