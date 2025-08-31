Erstes Waldfestival im Eninger Freibad brachte Hunderte zum Tanzen

Waldfestival Eningen um acht Uhr abends: Von der Anhöhe hatte man den besten Überblick auf die obere Bühne.

ENINGEN. Am Freitag musste alles sehr schnell gehen: Noch während Badegäste im Eninger Freibad schwammen, begann die Crew des Reutlinger Veranstalters Hasan Onur Sönmez, die Bühnen für das erste Waldfestival aufzubauen. Christine Kosior saß da noch an der Kasse: »Es war spannend zu sehen, welche Größenordnung das haben würde«, sagte sie tags darauf, als das Festival bereits in vollem Gange war.

Am Samstag, ab nachmittags 14 Uhr, wurde das Eninger Obtal, in dem das Freibad liegt, von wummernden Beats erfüllt. Sie kündigten an, dass die Premiere des Waldfestivals begonnen hatte. Im Laufe des Tages und des Abends kamen Hunderte aus der ganzen Region und darüber hinaus, um zu Electro-House und Hip-Hop zu tanzen – oder um einfach den eigenen Style zu präsentieren.

Der Dresscode war teils ganz schön wild

»Der Dresscode ist ganz schön wild, von der Jogginghose über die Netzstrumpfhose bis zu Glitzer im Gesicht«, stellte die Eningerin Isabella Micheluzzi fest. Sie kam mit der Reutlingerin Marcella Tuschak und den Schwestern Celina und Aaliyah Breiter aus Sondelfingen. Dieses Quartett, in eng anliegenden Hosen, beziehungsweise kurzen Röcken, und schicken Oberteilen war bei seiner Kleiderauswahl innerhalb des Publikums weit vorne dabei. Celina Breiter, in ihrem Leoparden-Muster-Kleid, setzte hierbei den i-Punkt.

»Vor gut zehn Jahren gab es schon mal ein Festle im Eninger Freibad«, erzählte Celina Breiter. Es sei deutlich kleiner gewesen. Kein Vergleich zu dieser Veranstaltung. Aus ihrer Tätigkeit in der Reutlinger Gastro-Szene kenne sie den Veranstalter des Festivals, Hasan Onur Sönmez, der in der Achalmstadt den Club Nachtfabrik betreibt. Dieser übernahm vor etwa drei Monaten den Kiosk des Eninger Freibads. Mit der Idee, dort ein Festival zu veranstalten.

Nur sieben Wochen Vorlaufzeit für den Veranstalter

Innerhalb von sieben Wochen Vorlaufzeit verpflichtete er Stars der globalen DJ-Szene: Das Tech-House DJ-Duo Tomi & Kesh (Tomislav Bozic und Mario Kesinovic) legte zuletzt in Santiago de Chile auf. Oder den ebenfalls aus Stuttgart stammende Ninetoes, dessen Electro-House-Track »Finder« 2013 auf Ibiza wie eine Rakete abging.

Für das DJ-Duo Mikado (Mika Hummel und Dominik Ngo) war es ein echtes Heimspiel und mehr als das: Die beiden Eninger, seit vier Monaten erst als DJ-Duo unterwegs, feierten mit Hip-Hop/Afro-Beat ihren bisher größten Auftritt, »in unserem Freibad. Hier sind wir seit unserer Jugend schwimmen gegangen. Die Leute hier kennen uns von klein auf«, sagte Dominik Ngo. Für das Duo kam Leonie Eberle aus Rottenburg nach Eningen.

Eninger freuen sich über jedes Fest

Für Besucher aus dem Flecken war das Festival ein Ereignis: »Wir Eninger freuen uns über jedes Fest. So etwas Großes gibt es hier nicht oft«, sagte Franziska Richter, die mit Max Grünupp und ihrem Bruder Dominik auf einer der Plattformen auf der Anhöhe gegenüber des Freibad-Eingangs saß. Von dort hatte man den schönsten Überblick über das Festival-Geschehen.

Vor dem Waldfestival Eningen, hier auf der unteren Bühne, legte das DJ-Duo Tomi & Kesh in Santiago de Chile auf. Foto: Michael Sturm Vor dem Waldfestival Eningen, hier auf der unteren Bühne, legte das DJ-Duo Tomi & Kesh in Santiago de Chile auf. Foto: Michael Sturm

Das Trio war bereits ab Beginn um 14 Uhr auf dem Gelände, denn die frühen Besucher durften an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die drei holten sich Cocktails, Franziska Richter ließ sich darüber hinaus ein Henna-Tattoo auf Arm und Hand malen. Das kostete 15 Euro.

Die Preise waren teils happig

Vor der oberen Bühne bewegte sich Moni Zelzer aus Mössingen schnell und fließend zur Musik. Sie kam ins Waldfreibad zum Tanzen, zum »Kalorien verbrennen, Spaß haben und das Leben genießen«. Wie einige andere hatte sie sich kurzfristig entschlossen, nach Eningen zu kommen. Die Tickets an der Abendkasse kosteten 50 Euro. Ganz schön happig, fand Moni Zelzer. Hasan Onur Sönmez sagte später: »Die Besucher hatten sieben Wochen Zeit, um Tickets zu bestellen.« Zu Beginn konnte man die Eintrittskarten noch für 25 Euro bestellen, dann zogen die Preise an. Vor zwei Wochen kostete eine Karte 40 Euro. Letztlich sei er »dankbar, dass die Leute das Festival so annehmen«.

Moni Zelzer beschloss: »Ich trinke und esse hier halt nichts.« Denn auch für die Getränke und Speisen wurden Preise im zweistelligen Bereich aufgerufen. »Elf Euro für die Mische – ganz schön frech«, fand auch Leif Gärtling, der mit seiner Clique aus Metzingen noch die Gelegenheit nutzte, schwimmen zu gehen, ehe das Schwimmbecken um 20 Uhr geschlossen wurde. Außerhalb des Wassers war es dann ganz schön frisch. Beim Tanzen wurden es den Sechs aus Metzingen wieder warm. (GEA)