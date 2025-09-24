Eninger Wochenmarkt wird ein Jahr alt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Knapp ein Jahr ist es her, seit die Beschicker des Eninger Wochenmarktes zum ersten Mal ihre Stände zwischen den Rathäusern aufgeschlagen hatten. Vor einem Jahr hatte das Eninger Klima- und Umweltforum den Markt feierlich eröffnet. Seither können Eninger und auch Besucher aus der Region immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr ihre Besorgungen erledigen. Das Einjährige feierten die Organisatoren und Marktbeschicker mit einem extra langen Markttag bis 20 Uhr. Zahlreiche Kundinnen und Kunden trotzten dem Wetter und nutzten das Angebot.

»Es ist wirklich nett hier und ich freue mich sehr, dass wir einen Wochenmarkt haben«, erzählte eine Eningerin, die den Wochenmarkt nicht mehr missen möchte. Es ist vor allem das regionale Angebot, dass sie dort einkaufen lässt. »Sowas muss man einfach unterstützen.« Und regional ist es auf jeden Fall: Es sind vor allem Marktbeschickern aus Eningen und der Umgebung, die teilweise seit Tag eins mit von der Partie sind, und ihre Waren anbieten und mit besonderen Angeboten ihre Kunden locken.

Auch zum Einjährigen warteten die Verkäuferinnen und Verkäufer mit Besonderheiten auf: So bot unter anderem Heike Wehrstein neben ihren bunten Blumensträußen auch Sekt und Bionade zum Anstoßen an und Domenico Arcuri bereicherte seinen Obst- und Gemüsestand mit frischer Pizza. Klaus Siebert vom Tiroler Marktstand servierte Käse- und Wurstbrote und das Ehepaar Schäfer hatte neben ihren Kindersachen auch wärmendes Gulasch im Angebot. Auch die anderen Marktbeschicker boten verschiedene kulinarische Köstlichkeiten an. Eine Sitzecke lud zum Verweilen ein.

»Wir hatten nicht erwartet, dass es so gut läuft«, sagte Benedikt Kern vom Drei Birkenhof aus Rommelsbach. Er ist mit einem Stand schon seit Start des Wochenmarktes in Eningen vertreten. Klar gebe es immer mal wieder Zeiten, in denen weniger los sei, wie etwa vor Weihnachten oder um die Ferienzeit, doch für Kern ist sicher: »Wir machen auf jeden Fall weiter.«

Der »Walnussöler« Thomas Büttner wollte eigentlich nur ein Vierteljahr mit seinem Stand auf dem Markt vertreten sein, »doch jetzt stehe ich immer noch jeden Mittwoch hier herum«, sagte er mit einem Schmunzeln im Gesicht. Er ist Gründungsmitglied des Klima- und Umweltforums und möchte auch weiterhin seine Köstlichkeiten anbieten. »Mir gefällt der Austausch wirklich gut«, sagte Büttner. Vor allem der zwischen den Marktbeschickern, der nicht nur kollegial, sondern fast schon freundschaftlich sei. »Hier hilft jeder jedem aus, wir sind eigentlich keine Konkurrenten.«

Das scheint auch den Kunden aufzufallen. »Die Atmosphäre ist richtig schön«, sagte eine Marktbesucherin. »Ich treffe hier auch immer gerne Freunde und Bekannte, das ist toll.« Und auch die jüngsten Eninger finden ihren Weg auf den Wochenmarkt: Eine Gruppe des Kindergarten Tommental spazierte in Zweierreihe zwischen den Ständen hindurch. Einmal im Monat gebe es einen Kochtag mit den Kindern und einen damit verbundenen Marktbesuch, erklärte eine Erzieherin. Dass sie zum Einjährigen auf dem Markt waren, sei Zufall gewesen, freue sie aber. (GEA)