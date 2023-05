Mit seinem Chemie-Projekt tritt Lukas Weiblen am Donnerstag im Bundesfinale von »Jugend forscht« an.

Lukas Weiblen an seinem Forschungsplatz im Chemielabor des Schülerforschungszentrums in Eningen – in der Hand das zentrale Element seines Forschungsprojekts. FOTO: WEBER Lukas Weiblen an seinem Forschungsplatz im Chemielabor des Schülerforschungszentrums in Eningen – in der Hand das zentrale Element seines Forschungsprojekts. FOTO: WEBER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.