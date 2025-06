Eninger Fußballkids helfen seit drei Jahrzehnten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein kleines Team mit unglaublichem Engagement und großer Strahlkraft: Dr. Barbara Dürr, Initiatorin der »Fußballkids helfen« der TSV-Fußballjugend vor 30 Jahren, und ihre Mitstreiterinnen Melanie Seibold, Susanne Stingel, Gaby Kunert und Dagmar Nau blicken in diesem Jahr mit besonderer Spannung auf den Charitylauf. Denn am Samstag, 19. Juli, soll die Spendenmarke von 300.000 Euro geknackt werden. Insgesamt sind in den vergangenen 30 Jahren bereits 285.282,67 Euro erlaufen und für den guten Zweck weitergegeben worden. Und zwar auf Heller und Pfennig, worauf die Frauen besonders stolz sind. »Bei uns kommt wirklich jeder Cent, der gespendet wird, an und wird direkt weitergereicht«, sagt Dr. Barbara Dürr. Denn auch die gesamte Verwaltungsarbeit wird von den fünf Frauen ehrenamtlich gestemmt.

Die Charitylauf-Macherinnen sind einst über die eigenen Kinder zu den TSV-Fußballkids gekommen. »Vor 30 Jahren hatten wir bei den Fußballkids die Idee, eine soziale Aktion zu starten. Aus Dankbarkeit dafür, dass wir gesund sind und gesunde Kinder haben, wollten wir für kranke Kinder und solche, die am Rande stehen, etwas weitergeben«, erinnert sich Dr. Barbara Dürr.

Begonnen hatte es damals mit einer Handtuch-Aktion, mit Shirts, Schals und Mützen zugunsten von sozialen Einrichtungen. Einige Jahre später folgte der erste Charitylauf. Was als Versuchsballon gedacht war, kam so gut an, dass der Charitylauf inzwischen zu einer festen Aktion im Eninger Veranstaltungskalender geworden ist. »Eigentlich wollte ich das ja nur ein Jahr verantwortlich organisieren«, sagt Dürr lachend. Jetzt sind drei Jahrzehnte daraus geworden und die 72-jährige FWV-Kreisrätin sucht einen Nachfolger aus der jüngeren Generation.

Kindergärten wieder mit dabei

Beim Charitylauf wird für jede gelaufene Runde, rund 320 Meter, 1 Euro gespendet. Vor dem eigentlichen Jubiläumslauf starten die Kinder aller Eninger Kindergärten. Und neben den Fußballkids der Jugendmannschaften beteiligen sich freilich auch zahlreiche Eninger Vereine. Der Charitylauf richtet sich aber grundsätzlich an alle, die mitmachen wollen, selbst Senioren sind jedes Jahr mit dabei. Seit der Coronazeit können Runden auch hybrid gelaufen werden: Das heißt konkret, auf der eigenen Strecke vor dem Haus oder wo immer man diese zurücklegen will. »Wir hatten das damals während Corona so eingeführt und haben es bis jetzt beibehalten. Manche wollen mitmachen, können aber am Lauftag nicht dabei sein«, erklärt Dürr. Am Ende des Charitylaufs gibt es zwar keine klassische Siegerehrung, aber eine Auszeichnung für diejenigen, die die meisten Runden geschafft haben sowie für den jüngsten und den ältesten Teilnehmer.

Acht Vereine und Institutionen werden in diesem Jahr wieder von den erlaufenen Spenden profitieren. Neben dem Förderverein Hospiz Veronika und der Stiftung Palliativpflege Reutlingen sind dies der Kinder- und Jugendhospizdienst Reutlingen, der Förderverein für ALS und Muskelerkrankungen Neckar-Alb, der Verein Sonnenstrahlen, der Verein Frühchen Reutlingen, die Organisation Wirbelwind und das Jugendrotkreuz Eningen. Manche Empfänger haben schon mehrfach Geld aus dem Spendentopf bekommen, andere wiederum sind neu dabei. »Unsere Idee war immer, Menschen mit Einschränkungen am Rande der Gesellschaft zu unterstützen«, betont Dürr. Eine große Unterstützung ist für die Fußballkids und die Lauf-Initiatoren, dass die Aktion im Rahmen des Stadionfestes stattfindet, sodass Bewirtung und Infrastruktur vom Verein mitgetragen werden. Zudem sind rund zwölf Helfer im Einsatz, die für einen guten Ablauf sorgen.

Wichtiges Netzwerk

Das Erlaufen der Spenden ist die eine Sache. Aber der Charitylauf hat Auswirkungen weit über das rein Monetäre hinaus. Denn beim Charitylauf auf der Sportanlage Arbachtal werden die Vereine und Organisationen, die mit Spenden bedacht werden, mit einem Stand vertreten sein. »Das ist eine unglaublich wichtige Vernetzung«, sagt Dürr. Die Gruppen, die in entsprechenden Notlagen Hilfe anbieten, bekommen auf diese Weise ein Gesicht. »Es ist eben ein Unterschied, ob ich von irgendwoher einen Flyer in die Hand bekomme, oder ob ich vor Ort die Organisation oder die Vereine mit den Menschen, die dafür stehen, kennenlerne und ins Gespräch komme«, sagt die Ärztin auch aus ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung. Gerade für Menschen in Notsituationen sei es wichtig, nicht nur eine Telefonnummer zu haben, sondern wirkliche Ansprechpartner, eben ein Gegenüber. »Wir bekommen immer wieder entsprechende Rückmeldungen von Betroffenen, wie wichtig es ist, direkte Ansprechpartner zu haben«, bestätigen auch Melanie Seibold, Susanne Stingel und Gaby Kunert. Und die Not von Menschen bleibt nicht abstrakt, sondern rückt ins Blickfeld, denn die Vereine und Organisationen sind vor Ort tätig und helfen in der Region.

Bei allem Bekanntheitsgrad: Ein Selbstläufer ist der Charitylauf nicht, wie die Initiatorinnen hervorheben. »Man muss immer dran bleiben und für den Lauf werben. Von allein läuft es nicht«, sagt Dürr. Für das Jubiläum haben sich die engagierten Damen einiges ausgedacht und wollen es auch an Rückblicken nicht fehlen lassen. Vor allem aber gibt es noch einmal das Spendenhandtuch, mit dem bei den »Fußballkids helfen« alles begann. Ein bisschen Nostalgie muss schon sein. (GEA)