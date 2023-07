Eninger Freibad zu: Wer eine Saisonkarte hat, darf in Münsingen schwimmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Nachricht dürfte gestern viele Badefreunde schwer getroffen haben: Wegen Personalmangels hat das Eninger Freibad bis auf Weiteres geschlossen. Nun gibt es zumindest für Eninger Saisonkartenbesitzer einen kleinen Lichtblick: »Bis das Freibad wieder öffnet, erkennen wir im Münsinger Freibad auch Eninger Saisonkarten an«, teilt Rebecca Hummel, Leiterin des Schul-, Sport- und Ordnungsamts bei der Stadt Münsingen und Eninger Gemeinderätin dem GEA mit. Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit und mit Blick auf das bevorstehende heiße Wochenende sei die Idee aufgekommen, den Kollegen auf diese Weise auszuhelfen.

Ein Angebot, das man dankend angenommen habe, betont Roland Schwarz, Leiter des Eninger Amts für Finanzen und Betriebe, der es schmerzlich bedauert, dass die Schließung des Waldfreibads aktuell nötig ist. Krankheitsbedingt könne man aber derzeit »keinen regelkonformen Badebetrieb gewährleisten«. Klar ist mittlerweile, dass das Bad mindestens bis einschließlich Montag geschlossen bleibt. Schwarz gab sich vorsichtig zuversichtlich, dass es am Dienstag wieder öffnen könnte. Ob das tatsächlich klappt und falls ja, mit welchen Öffnungszeiten, das werde sich erst am Montag klären lassen, so Schwarz.

Entschädigungen für die Eninger Badegäste

Unabhängig davon, dass Saisonkartenbesitzer nun mit ihrer Karte in Münsingen baden können, plane man noch weitere Entschädigungen für die Eninger Badegäste, zumal es für manch einen auch nicht möglich ist, auf Bäder in der Umgebung auszuweichen. »Wir werden eine Lösung finden«, bekräftigt Schwarz.

Das Münsinger Freibad, Alter Seeburger Weg 2, 72525 Münsingen, hat aktuell täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Montags und mittwochs ist ab 7 Uhr Frühschwimmen möglich. Spätester Einlass in das Freibad ist eine Stunde vor Betriebsende. Aufgrund einer Veranstaltung schließt das Münsinger Freibad am heutigen Freibad um 18 Uhr für den Normalbetrieb. Letzter Einlass um 17 Uhr. (GEA)