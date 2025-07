Eine neue Hymne für die Eninger Achalmschule

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. »Wir sind die Achalmschule, gemeinsam sind wir stark!«, beginnt die neue Hymne der Eninger Grundschule, die beim Schulfest am Freitag, 4. Juli, uraufgeführt wird. Ein richtiger Ohrwurm! Verfasst hat sie kein Geringerer als Markus Sosnowski aus Eningen, als »Piano Papa« einer der erfolgreichsten Kinderliedermacher im Streaming von ganz Deutschland. Auch Radiosender wie beispielsweise Radio Teddy für Kindermusik spielen seine Songs.

»Ich bin bodenständig groß geworden und man träumt schon mal vom Erfolg«, berichtet er im GEA-Gespräch. Aber dass aktuell, mit steigenden Zahlen, monatlich rund 600.000 Fans seine Lieder anhören, hätte er vor einigen Jahren nicht gedacht. Im eigenen Keller hat er sein Tonstudio eingerichtet, spielt Keyboard und singt seine Kompositionen selbst. Eines der erfolgreichsten Stücke ist der Sommerraggie »Pi Pa Papagei«, geschrieben zusammen mit einem Musiker aus Neuwied. Kontakte und Netzwerke seien überhaupt ganz wichtig: »Man lernt dazu und bekommt immer wieder neue Ideen.« Mehrere Produzenten kamen auf den Eninger zu.

Lieder strömen wie von selbst

Für das Songschreiben brenne Sosnowski »zu 100 Prozent«. Schon beim Aufstehen strömten Lieder wie von selbst in seine Gedanken. Glücklicherweise lasse sich die Tätigkeit als Kinderliedermacher, Musiker und Autor von Kindergeschichten gut mit seinem Hauptberuf als Pädagoge und im Schulleitungsteam einer Reutlinger Privatschule vereinbaren. Begonnen hatte das Songschreiben vor einigen Jahren, als Sosnowski ein Schlaflied für seine Tochter Lea verfasste. Lea ist heute neun Jahre alt und selbst auf vielen Songs zu hören.

Vor rund zwei Jahren hatte Katharina Eckert vom Förderverein Achalmschule den Musiker gefragt, ob er sich eine Hymne für die Schule vorstellen könne. »Die Idee ist dann allerdings zunächst wieder versandet, bis Katharina vor einiger Zeit doch wieder auf mich zugegangen ist und wir die Idee konkretisiert haben.« Zumal auch Tochter Lea die Sache »voll cool« fand, denn sie besucht die Achalmschule, auf die in Kürze auch ihre Schwester Hanna gehen wird.

Kinder mit eingebunden

»In Rücksprache mit der Schule und nach dem Okay der Schulleiterin Susanne Maschke habe ich mich dann ans Songwriting gemacht«, berichtet Sosnowski. Ihm sei wichtig gewesen, dass das Lied modern klingt, Spaß macht und für Zusammenhalt steht. »Damit sich die Kinder mit dem Lied identifizieren können, war mir zudem wichtig, diese auch in den Prozess einzubinden. Insgesamt sechs Kinder der Klasse 3 b, die an der Chor-AG teilnehmen, haben das Lied dann auch bei mir im Studio mit eingesungen.« Jeweils am Donnerstag wird gerade unter Leitung von Bettina Freise geprobt. Für die Technik sorgt Christian Franz, der als »Schaltstelle« alles organisiert hat.

Die Schulhymne ist mitreißend-fetzig, hat Elemente aus Pop und Hiphop und erzählt davon, wie stark alle gemeinsam sein können. An der Schule trifft man Freunde, kann sein, wie man ist und darf an sich glauben. Ab der Uraufführung beim Schulfest wird der Gute-Laune-Song bei den Streaming-Diensten unter »Piano Papa feat. Die Achalm-Kids« zu hören sein. (GEA)