Eine Karte für drei Freibäder in Pfullingen, Eningen und Lichtenstein

Wer eine Saisonkarte für ein Freibad in Pfullingen, Eningen oder Lichtenstein hat, kann den ganzen August lang nicht nur in einem, sondern in allen dreien schwimmen gehen. Dafür einfach am Kassenhäuschen die Saisonkarte vorzeigen und los geht's. In Pfullingen geht das täglich von 9 bis 18 Uhr. In Eningen durchgehend parallel zu den Öffnungszeiten des Bades: Montag und Mittwoch von 7 bis 19 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 9 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In Lichtenstein ist das Kassenhäuschen montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr besetzt. (GEA)