Ein besonderer Flohmarkt für die Gemeinschaft in Eningen

ENINGEN. Insgesamt 211 Stände waren für den Nachbarschaftsflohmarkt in Eningen registriert und das Feedback sowohl von Käufern und Verkäufern war positiv. In der ganzen Achalmgemeinde waren die mit bunten Luftballons gekennzeichneten Warenstände verteilt, mit Ballungszonen wie der Wenge, der Ortsmitte und dem nördlichen Raum. Voraussetzung an der Teilnahme: Alle Eninger, die mitmachen, bauen vor ihrem eigenen Zuhause selbst einen Flohmarktstand auf. Die Chance nutzten auch Vereine und Institutionen, die bei ihnen abgegebene Artikel anboten. Bedingung allerdings, nicht auf Gehwegen oder öffentlichen Flächen aufbauen.

Als eine super Einrichtung zeigte sich der interaktive Lageplan, auf dem alle Stände nach Kategorien vermerkt waren und gefiltert gesucht werden konnte. »Mein Mann hat diesen programmiert und er wurde sehr gerne angenommen«, erzählte Katharina Eckert, eine der Organisatorinnen. In einer Stunde wurden etwa 300 Aufrufe der Karte registriert. »Es ist schon ein Aufwand, aber es bringt auch mehr Erfolg.« Und bei so viel positivem Feedback sei es gut, auch für die Eninger Gemeinschaft. Dem pflichteten die Aussteller bei, erlebten sie doch einen Nachmittag mit vielen erfreulichen Begegnungen, Gesprächen und natürlich auch Verkäufen. »Im Vordergrund steht für ganz viele die Nachbarschaft, mal ein Schwätzle zu halten, zu wissen, wer sind unsere Nachbarn«, brachte Eckert zum Ausdruck. »Das erfüllt mich. Und es ist wichtig für die Gemeinschaft. Das ist auch das Besondere an diesem Flohmarkt, das Lebensgefühl, die Motivation und natürlich auch die Nachhaltigkeit.«

Handeln will gelernt sein

»Wir können uns nicht beklagen. Es läuft gut«, fasste Bettina Abele zusammen. Sie hatte Steinzeug aufgereiht, Vasen, Weingläser und Bilder. »Die alte Reiseschreibmaschine war sofort weg, wie auch der Bagger mit Fernbedienung«, verriet sie. Vieles stamme aus der Wohnung der Eltern, die aufgelöst wurde und alles, was noch schön sei, komme zum Verkauf. »Ich bin zum ersten Mal als Verkäuferin dabei. Im vergangenen Jahr war ich noch als Gast unterwegs. Das ist eine neue Erfahrung.« Ein Schnäppchen hat Familie Remondini gemacht. Die Lampe mit einem Fußteil aus Terracotta habe ihnen sofort gefallen. »Das ist was Besonderes und wir haben es sogar geschenkt bekommen.«

Von Gebrauchsartikel über Kleidung zum Antiquariat - die Aussteller hatten viel auf Lager. Foto: Gabriele Bimek

Richtig schön auf dem Nachbarschaftsmarkt fanden es auch die drei Freundinnen Rose, Elli und Birgit, die zusammen unterwegs waren. »Wir haben viel Kontakt mit den Leuten, die alle gut gelaunt sind. Das Wetter passt, die Stimmung ist klasse und das Handeln hat Spaß gemacht«, sind sie sich einig. Manchmal hätten sie was zu trinken angeboten bekommen, richtig nett sei das. Wie bei Petra Spardella in der Lutherstraße beim Friedhof, bei der gegen Ende noch richtig was los war. »Wir sind ein bisschen außerhalb, aber wir haben trotzdem gut verkauft.«

Von Antiquariat und guten Stücken

Zum Teil Antiquariat bot Claudia Lieb-Palmer in der Reutlinger Straße feil. Einiges stamme von ihrem Bruder, der viel gesammelt habe. Wie unter anderem spezielle Gläser, ein Schachspiel, eine Hohner Ziehharmonika und Leinenzwirn in allen Farben. Sie wollte sich von ihrer alten Puppenstube mit Einrichtungsgegenständen im Stil der 1950er Jahre trennen, fand aber noch keinen Abnehmer. Bei ihr gönnte sich Siegfried ein »Leder-Doktorköfferle«, für die er einfach ein Faible habe. Dann Rike Riepl, die es toll fand und nette Gespräche mit netten Leute geführt hat. »Gerne eine Wiederholung« lautete ihr Kommentar zu dem besonderen Flohmarkt.

Dirndl, Schuhe, ein Sparschwein mit der Aufschrift »Wunschtraum«, bei ihr wurden Kaufwillige in Sachen Kleidung fündig. Wie bei Francesco Violino, der einen Eiffelturm en miniature, Schmuckschatulle und eine alte Kaffeemaschine aufgetischt hatte. »Ein bissle haben wir was verkauft. Mal so, mal so.« Vom Kunstverkauf am Rathaus floss ein Teilerlös als Spende für eine gute Sache, wie auch bei anderen Mitmachern. »Es kam vielen nicht auf den Gewinn an. Hauptsache es tut der Gemeinschaft gut und sie erfüllen zusätzlich einen guten Zweck.« Der Aufwand sei schon groß und es stecke sehr viel Arbeit drin. Aber es mache sehr viel Spaß und es tue einfach gut, versicherte Eckert.