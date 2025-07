Dreitägige Geselligkeit am Echazufer von Oberhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Das ganze Wochenende angenehmes Wetter, logisch also, dass das dreitägige Straßenfest des TSV Oberhausen von Beginn an von zahlreichen Gästen angesteuert wurde. Und diese im zweijährigen Rhythmus organisierte Hockete hat wahrlich Tradition, oder wie es der Vorsitzende Andreas Pautsch formulierte: »Des gibt’s scho seit 48 Joahr.«

Denn als in den 1970er-Jahren die ersten Hocketen zum Feiern einluden, machten einige TSV-Funktionäre den Vorschlag, so etwas ebenfalls auf die Beine zu stellen. Als Ausrichtungsort fand man den ehemaligen Gänsegarten (Goasgarda) an der Echaz. Bei den ersten Planungen kam den Verantwortlichen die Idee, die Echaz zu stauen, um auf ihr Boot fahren zu können. 1977 wurde das erste Goasgardafescht gefeiert. »S’Programm stimmt, s’Kulinarikangebot stimmt, die Rahmenbedingungen und s’Wetter passen auch«, stellte Bürgermeister Peter Nußbaum am Freitagabend beim Fassanstich – musikalisch begleitet von Alexander Dollinger – fest und wünschte ein »schönes, geselliges Beisammensein«.

Hürden beim Fassanstich

Bis zum Genießen des bereitgestellten Gerstensaftes kündigte das Gemeindeoberhaupt »ein paar Schläge« an. Dass es dann doch zehn Hieben bedurfte, bis das kühle Nass tatsächlich floss, lag wohl nicht am Schultes. »Do stimmt ebbes et«, urteilte ein Besucher fachkundig und bierselig, dass wohl Fass und Zapfanlage »nicht kompatibel« seien.

Das Festprogramm hielt wieder Unterhaltung für Jung und Alt bereit. So gab es für die kleinen Gäste eine Spielstraße mit Basteln und Kinderschminken und sie durften auf der Echaz unter Aufsicht Kanu fahren. Am Samstagabend sorgte die Band »Fünfkommanull« für Riesenstimmung, bevor zu später Stunde das traditionelle Feuerwerk die Zuschauer verzauberte. »Glücklicherweise ist die Waldbrandgefahr wieder gesunken, sodass wir es überhaupt durchführen dürfen«, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Dagmar Neubrander. Für alle Fälle hatte der Verein eine Feuerwehr-Drehleiter organisiert, die im Ernstfall direkt hätte eingreifen können.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde er von der Lichtensteiner Blasmusik, die im Anschluss auch zum Frühschoppen spielte. Für hungrige Gäste gab es Grillwürste, Schupfnudeln und Flammkuchen, am Sonntag konnten sie sich auch Spießbraten oder Forellen mit Kartoffelsalat munden lassen.

Gut besucht war das Goasgardafescht des TSV Oberhausen an allen drei Tagen. Foto: Ottmar Leippert

»Danke, dass wir unser Fest in ihren Straßen und Gassen durchführen dürfen«, zeigte sich Pautsch gegenüber den Anwohnern erkenntlich. Er dankte zudem allen rund 150 Helfern, zu denen die Handballer der Spielgemeinschaft SG Ober-/Unterhausen gehörten, die »vorige Woche alles aufgebaut haben oder unsere Gäste nun drei Tage lang versorgen«. Wobei es alljährlich schwieriger werde, Helfer zu finden, wie die zweite Vorsitzende einräumte. »Viele unsrer älteren Mitglieder können gesundheitlich nicht mehr, viele Junge wollen lieber feiern als helfen«, so Neubrander.

Das vor zwei Jahren anlässlich des Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen des Vereins wiederbelebte Gauditurnier auf der Echaz konnte dieses Jahr leider nicht durchgeführt werden. »Wohl wegen vieler Spieltermine unsrer Sportler haben sich zu wenige Teilnehmer gemeldet«, bedauerte Pautsch. Dies tat der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch, sie hielt das ganze Wochenende über unvermindert an. (GEA)