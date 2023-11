Dolce Vita geht auch in herbstlicher Vorweihnachtsstimmung, wie sich am Freitagabend in Pfullingens Mitte zeigte. Heißer Punsch und Glühwein samt Chili con Carne und Stockbrot taten ihr Übriges, um die Besucher bei guter Laune zu halten.

Vorweihnachtliche Stimmung in Pfullingens Mitte Foto: Gabriele Bimek

