Discofox-Abend auf dem Lichtensteiner Rathausplatz

LICHTENSTEIN. Das gab es wohl noch nie auf dem Rathausplatz in Unterhausen. Paare unterschiedlicher Generationen standen sich in Tanzhaltung gegenüber und versuchten den Anweisungen Folge zu leisten. »Schritt, Schritt, Tap, vor, vor, Tap oder rück, rück, Tap, was eigentlich alles super easy ist, weil wir immer laufen, wie beim Einkaufen«, erklärte Wolfgang Hanle unermüdlich immer wieder, während er flotten Disco-Sound in seinem Handy abspielte.

Zuerst die Grundschritte

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Bürger für Bürger« hatten Regine Zweifel, Sozialpädagogin und Teil des Sozialraumteams Lichtenstein, und Kai Bitz, Öffentlichkeitsreferent der Gemeinde, ein ganz besonderes Projekt initiiert und mit dem letzten Sommerwochenende perfektes Hochsommerwetter erwischt. So konnten Interessierte in einem Workshop zuerst Grundschritte oder leichter auszuführende Figuren des Discofoxes wie den »Bauchstreichler« oder die »Brezel« erlernen, bevor Alexander Dollinger mit seinem Sound die Allgemeinheit zum flotten Tanzbeinschwingen einlud.

Nach dem Erfolg der letztjährigen Musikwoche innerhalb des Projektes »Bürger für Bürger« hätten sich die Organisatoren entschieden, auch in diesem Jahr den Rathausplatz mit verschiedenen Veranstaltungen zu beleben, erneut etwas für Bürger zu schaffen und mit solchen Zusammenkünften direkt am Rathaus den Menschen außerdem Berührungsängste gegenüber der Verwaltung zu nehmen, meinte Zweifel. »Die Lichtensteiner haben ein offenes Rathaus, was relativ selten ist, und wir wollen einfach bürgernah sein«, betonte die Sozialpädagogin.

Er sei zum Leidwesen seiner Frau »leider furchtbar untalentiert, wenn’s ums Tanzen geht«, schmunzelte Bürgermeister Peter Nußbaum, der sich mit Zuschauen begnügte und feixte: »Ich hätte gerne beim Workshop mitgemacht, aber ich glaube, ich bräuchte da mehr Zeit zum Lernen.«

Die Idee zum Tanzen hätte Bitz gehabt, erzählte Evelyn Schmid-Hanle, die ihrem Mann als Vorzeige-Assistentin half. Weil Bitz die beiden Holzelfinger persönlich als geübte Tänzer kenne, habe er sie gebeten, ihre Kompetenz weiterzugeben. »Wir sind keine Foxer«, sie und ihr Mann tanzen schon seit vielen Jahren auf Standard und Latein-Niveau, lachte Schmid-Hanle. »Aber das ist halt der Tanz, der sich einfachst und schnellst lernen lässt«, fügte Wolfgang Hanle hinzu.

Gut und ruhig erklärt

Den Teilnehmern war die Begeisterung anzusehen. Sie habe vor vielen Jahren den Discofox zwar schon getanzt, lobte etwa Noemi Alonso Gonzalez aus Holzelfingen. »Aber ich habe nie die Schritte so gut und ruhig erklärt bekommen.« Monika aus Engstingen hat vom Workshop im Amtsblatt gelesen und gedacht, wenn man schon mal Gelegenheit zum Tanzen hat, muss man doch hingehen. »Und er hat es richtig gut und langsam erklärt.« Annelie und Manani aus Pfullingen sowie Jule und Pia aus Unterhausen waren ebenfalls begeistert. »Wir sind alle mit dem Fahrrad hergefahren, um den Fox zu lernen und es war klasse«, strahlten die 16-jährigen Mädels.

Für das leibliche Wohl hatte der Ortsseniorenrat Lichtenstein gesorgt. Am Ende des Workshops dankte Bitz dem Ehepaar Hanle für ihren Einsatz. »Ich hatte das Glück, vor ein paar Wochen mit meiner Frau auf einer Hochzeit tanzen zu können und das heute war eine schöne Auffrischung«, freute sich Bitz. (lpt)