»Die Stunde Null«: Einblick in das Programm der Pfullinger Neske-Bibliothek

PFULLINGEN. 80 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg in Europa und auch in Pfullingen endete. In der Nachkriegszeit entstand in der Echazstadt der Verlag von Günther und Brigitte Neske, dessen Programm die geistige Aufbruchsstimmung dieser Zeit widerspiegelte. Aus diesem Anlass dreht sich im diesjährigen Programm der Pfullinger Neske-Bibliothek alles rund um »Die Stunde Null« und die Zeit von 1945 bis 2025. »Mir blieb gar nichts anderes übrig, als das Thema aufzugreifen«, erzählt die Leiterin Felicitas Vogel. »Ich finde es wichtiger denn je, sich damit auseinanderzusetzen, was damals alles geschehen ist. Die Erinnerung daran darf nicht verblassen.« Ein Überblick über das Jahresprogramm.

Los geht's am Sonntag, 18. Mai, um 15.30 Uhr in der Neske-Bibliothek. »Ich werde ein wahnsinnig ergreifendes Bilderbuch vorstellen«, verrät Vogel. »Für Tommy zum 3. Geburtstag« lautet dessen Titel. Das Buch ist im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden und wurde kurz nach Kriegsende gefunden. »Dort hat Bedrich Fritta für seinen Sohn Tomas Bilder gezeichnet.« Es sei ein sehr persönliches Werk. Tomas, alias Tommy, war kein Jahr alt, als er ins Konzentrationslager gebracht wurde. Doch so tragisch die Geschichte, hat sie doch einen kleinen positiven Aspekt: »Tommy hat überlebt und wurde später sogar von einer netten Familie adoptiert«, sagt Vogel. Erstaunlich sei, dass Neske das Buch verlegt hatte, obwohl es »eigentlich nicht zu seinem Repertoire« gehörte. »Es ist einfach ein wichtiges Kinderbuch.«

Großes Projekt waren Sprechplatten

Ein großes Projekt, mit dem sich Neske auseinandergesetzt hatte, waren die Sprechplatten. »Er war ein wahrer Pionier in dieser Kategorie«, erzählt Vogel. Lyriker der Nachkriegszeit, die damals noch keiner kannte, haben ihre Gedichte aufgenommen. »Weil sie selber gesprochen haben, wirkt alles so unglaublich authentisch.« Vogel verspricht am Sonntag, 1. Juni, ein intensives Hörerlebnis in der Neske-Bibliothek, bei dem die Aufnahmen des Lyrikers und Autors Günther Eich im Vordergrund stehen. Los geht's um 15.30 Uhr. Auch am Sonntag, 14. September, werden die Sprechplatten eine Rolle spielen. Diesmal im Fokus: die bekannten Dichter und Denker Ingeborg Bachmann, Paul Celan und Martin Heidegger. Start ist wieder um 15.30 Uhr in der Neske-Bibliothek.

Dass Günther Neske einen guten Draht zu Politikern hatte, wird am Sonntag, 6. Juli, deutlich. An diesem Tag dreht sich ab 15.30 Uhr alles um das Buch »Der Kanzler und der General« von Hermann Kusterer. Es bietet einen Einblick in die Gespräche zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle. »Kusterer war Dolmetscher und hat in seinem Buch die Freundschaft zweier Staatsmänner widergespiegelt, die fast beispielhaft für die deutsch-französische Beziehung stehen könnte«, sagt Vogel. Für sie passt dieser Programmpunkt wunderbar zum 40-jährigen Passy-Jubiläum, das an dem Wochenende in Pfullingen gefeiert wird.

Nach Brasilien ausgewandert

Eine wichtige Freundschaft von Günther und Brigitte Neske bestand zu Karin und Johannes Schauff, die im Dritten Reich aus politischen Gründen nach Brasilien auswandern mussten. »Die beiden Familien standen immer im engen Kontakt und sendeten sich regelmäßig Briefe, in denen sie auch gesellschaftspolitische Themen diskutierten«, erklärt Felicitas Vogel. Das Buch »Brasilianischer Garten. Bericht aus dem Urwald« von Karin Schauff steht am Sonntag, 7. September, um 15.30 Uhr im Mittelpunkt. Vogel wird über die Emigration des Ehepaares im Jahre 1933 berichten und über die Hoffnung auf eine neue Welt, die viele Emigranten damals hatten.

Zum Abschluss des Themas »Stunde Null« wird sich der Pfullinger Autor Jürgen Strohmaier am Sonntag, 5. Oktober, mit dem Buch »Jahre des Widerstands 1932 - 1945« beschäftigen. Los geht's um 15.30 Uhr. »Der Widerstand im Dritten Reich hat immer eine große Rolle gespielt«, erklärt Vogel. Es sei auch ein Anliegen von Günther Neske gewesen, dieses Thema in seinen verlegten Werken widerzuspiegeln.

Starkoch im Klostergarten

Doch es gibt noch mehr auf dem Programm der Neske-Bibliothek: Der Starkoch Vincent Klink kommt am Sonntag, 3. August, um 15.30 Uhr in den Garten der Klosterkirche. »Er selbst hat einmal gesagt, dass das Sprechgitter in Pfullingen zu einem seiner Sehnsuchtsorte gehört«, erzählt Vogel. Bei der Veranstaltung, die sie gemeinsam mit der Initiative Kulturhaus (ikuh) organisiert hat, würde es weniger ums Essen, sondern mehr um die geschichtlichen Hintergründe von Schwaben gehen. Klink wird aus seinem Buch »Mein Schwaben« lesen und aus dem Nähkästchen plaudern. »Ich freue mich schon sehr auf die originelle Art von ihm.« Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf beim Optiker Riedinger.

Über die Komplexe neue Welt und wie Menschen es schaffen, sich darin zurechtzufinden, spricht am Freitag, 24. Oktober, um 20 Uhr der Autor Marco Wehr im Kulturhaus Klosterkirche. »Das ist für mich auch ein sehr relevantes Thema, weil unsere Welt immer komplexer wird«, sagt Vogel. Er liest aus seinem gleichnamigen Buch »Komplexe neue Welt« und versucht Wege aufzuzeigen, um in dieser klarzukommen. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Autor, das Jürgen Strohmaier moderiert. Auch diese Veranstaltung wurde mit Unterstützung von ikuh organisiert. Der Eintritt kostet 10 Euro. »Ich finde, dass das ein gutes Finale für unser Jahresprogramm ist.« (GEA)