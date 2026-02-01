Die Pfullingerin Carin Fetzer hat bereits 10.000 Glückswürmchen gehäkelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN.. Zehntausend – was für eine irre hohe Zahl. 10.000 Mal hat Carin Fetzer bislang Glück verteilt – mindestens. Zuvor hat die Pfullingerin unermüdlich gehäkelt. Zwei Jahre lang hat die 79-Jährige täglich am Abend die Nadel geschwungen und Glückswürmchen entstehen lassen.

Es leuchtet bunt auf dem Esstisch im Wohnzimmer, wo sie ihre Wollvorräte präsentiert. Rot, grün, gelb, rosa, blau, weiß, lila und türkis mit Glitter – »Das ist die Eiskönigin«, lächelt sie. Ihr Arbeitsplatz ist der Sessel in der wohnlichen Stube. Dort sitzend, verflog die Zeit mit jedem neuen wollenen Haken, und flugs warteten »20 bis 25 Glückswürmchen« darauf, einen neuen Adressaten zu finden. »Dann hab ich mal ausgerechnet: Wenn ich annähernd so weiter häkle, kann ich bis Ende 2025 10.000 Stück schaffen«, erzählt Carin Fetzer. Zu jedem Glückswürmchen gehört ein Anhänger mit guten Worten. So gedacht, so getan. Aber was hat sie nur mit all den Würmchen gemacht? »Ich habe sie im Innenstadtgebiet verteilt, sie in Wohngebieten ausgewildert, an Zäunen, Büschen, Bäumen, damit sie gefunden werden.«

In der Notaufnahme für Kinder verteilt

Größere Mengen gingen an Alten- und Pflegeheime, ins Krankenhaus, auf die Kinderstation, in die Notaufnahme für Kinder, die Chemoambulanz, das Hospiz: »Wobei ich möglichst jedem Bewohner oder Patienten persönlich mit ein paar lieben Worten das Würmchen übergeben habe.« Das ist aber noch nicht alles. Schließlich ging sie in Schulen und Kindergärten, zur Feuerwehr oder übergab die Glückswürmchen an die Crew von Notarztfahrzeugen, damit »die Helfer bei Unfällen, wenn ein Kind beteiligt ist, ihnen ein Würmchen überreichen können, um es vom Schrecken abzulenken. Wenigstens ein bisschen.«

Klein, bunt und jedes ein Unikat: die Glückswürmchen warten darauf, verteilt oder aufgehängt zu werden. Foto: Dieter Reisner Klein, bunt und jedes ein Unikat: die Glückswürmchen warten darauf, verteilt oder aufgehängt zu werden. Foto: Dieter Reisner

Carin Fetzer leistet auf diese Weise eine stille Hilfe, eine ruhige Tat in überdrehten Zeiten. Ein Hoffnungsschimmer. »Man muss bei allem Negativen auch das Gute sehen. Gerade in diesen irren Zeiten«, lautet ihr Credo und erinnert sich an den Anfang. »Ich hab eines gefunden und gedacht: Die Idee ist gut, aber es geht besser. Es war so wiaschd, es war ein Sorgenwürmchen, so etwas wollte ich auf keinen Fall machen. Ich wollte Freude verbreiten, ein Lächeln.« Zehntausendmal bis dato. Da stellt sich die Frage, was da für ein Mensch dahintersteckt.

Mit 17 Jahren die Mutter verloren

Hat Carin Fetzer so viel Glück gehabt, dass sie es wie von einem Kuchen abschneidet und gern verteilt? Im Gegenteil, sagt sie. »Ich habe im Alter von 17 Jahren meine Mutter verloren. Meine beiden jüngeren Brüder mussten essen und trinken.« Da hat sie Verantwortung übernommen. »Rückwirkend betrachtet war es positiv. Damals aber sehr anstrengend.«

Die Rentnerin erlebte im Laufe der Jahre noch weitere, extreme Erfahrungen im familiären Umfeld sowie im Freundeskreis. »Ich hab viele Nackenschläge wegstecken müssen. Wenn ich in den jungen Jahren nicht diese extreme Erfahrung gemacht hätte, wäre ich über einige Stolpersteine nicht hinweggekommen«, schildert sie. Manche Menschen wären an solchen Erfahrungen zerbrochen. Carin Fetzer nicht. »Man darf die Hoffnung nie aus der Hand geben.« Sie sei ein »sehr sozial eingestellter Mensch«, aber nicht nur in der Theorie, vor allem in der Praxis. Das mag nach außen anstrengend erscheinen oder auch Geld kosten, wie das Material für die Glücksbringer, aber daraus schöpft sie Kraft.

Erzählstunden im Pflegeheim

Vor der Marathon-Häkelei mit den Glückswürmchen hat sie unter anderem Erzählstunden im Pflegeheim angeboten, weil sie erkannt hatte, dass keiner ein offenes Ohr für ältere Menschen hat. »Ich wusste von meiner Mutter gar nichts. Da hat etwas gefehlt. Also bin ich ins Samariterstift gegangen und hab' dort zugehört. Sie glauben gar nicht, was das ausgelöst hat. Die Bewohner haben sich eingefühlt, wohl gefühlt und erzählt.« Zum Beispiel wie sie ihren Ehepartner kennengelernt haben. »Sie haben mir gesagt, so viel wie bei mir lachen sie die ganze Woche nicht.« 2015 musste sie dieses Engagement aus familiären Gründen beenden. Gleichwohl: Solche Momente geben ihr das Gefühl, zu leben, das Richtige zu tun. So wie mit den Glückswürmchen. Sie lacht und erzählt.

»Was kriaged se dafür?« sei eine von vielen Reaktionen gewesen. »Ha nichts. Das schenk ich ihnen, weil man Glück nicht kaufen kann. Dann lächeln die Menschen.« Dann lächelt auch Carin Fetzer und häkelt weiter. Auch jetzt noch. Als sie ihr 10.000. Glückswürmchen fertig hatte, hat sie von einer Freundin eines gehäkelt bekommen. Glück kann man halt nicht kaufen. »Es ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt«, sagt der Philosoph und Theologe Albert Schweitzer. Dann wären wir bei 20.000. Was für eine irre Zahl. (GEA)