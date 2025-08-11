Die meisten Pfullinger müssen selber heizen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Pfullinger Gemeinderat hat den Abschlussbericht zur Wärmeplanung zur Kenntnis genommen und gleichzeitig die Verwaltung beauftragt, die darin vorgeschlagenen Maßnahmen weiterzuverfolgen. Mehr aber auch nicht. Konkret beschlossen ist damit noch nichts. Gleichwohl macht die Wärmeplanung für die Mehrheit der Bürger deutlich, wie sie in Zukunft heizen. Das dürfen oder müssen sie weiter selbst in die Hand nehmen. Denn nur in der Innenstadt lohnt es sich, über einen Ausbau von Wärmenetzen nachzudenken. Das hatte Johannes Jacobs vom Ingenieurbüro greenventory schon im Mai bei einer Bürgerinformationsveranstaltung den Pfullingern erklärt.

Wirklich Neues hatte der Ingenieur dann auch nicht parat: 71 Prozent der Pfullinger werden auch in Zukunft, eine wie auch immer betriebene Heizung im Haus haben. Für Bürgermeister Stefan Wörner ist das eine wichtige Erkenntnis der Untersuchungen: »Eine flächendeckende Wärmeversorgung geht nicht.« Der Grund dafür, das war schon in der Mai-Veranstaltung ausführlich erläutert worden, Wärmenetze sind teuer und lohnen sich nur dann, wenn möglichst viele entlang der Rohrleitungen sich anschließen lassen. Das gibt die Siedlungsstruktur der Stadt aber nicht her.

Machbarkeitsstudien für Fernwärmenetze geplant

Möglichkeiten, das Wärmenetz auszubauen, gibt es dagegen vor allem im Zentrum. Wo genau und wie soll eine Machbarkeitsstudie klären, die zwischen 50.000 und 100.000 Euro kosten soll. Noch einmal soviel Geld müssen die Stadtwerke in die Hand nehmen, um zu untersuchen, wie das bestehende Wärmenetz entlang der Kaiserstraße auf erneuerbare Energien umgestellt und erweitert werden kann. Geprüft wird dabei auch, ob die Abwärme des Klärwerks eingesetzt werden kann. Angesichts der Kosten für die beiden Machbarkeitsstudien, fragte Timo Plankenhorn (CDU), inwieweit bei diesen auch die Bereitschaft der Anlieger abgefragt wird, sich an ein Netz anschließen zu lassen. Das ist für Olivier Polzin, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur, ein Muss. Dabei gelte es auch, Daten und Preise zu nennen: »Wir wollen die Menschen mitnehmen.«

Kein einfaches Unterfangen, wie Uli Hasert von der Klimaschutz-Agentur am Beispiel von Eigentümergemeinschaften deutlich machte. »Da beißen wir uns die Zähne aus. Drei wollen mitmachen, sieben nicht oder umgekehrt.« Wenn sich diese nicht einigen könnten, »dann können wir auch nichts machen«. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wärmeleitplanung weder für die Bürger noch für die Stadt verbindlich ist, letztlich muss die Kommune das Fernwärmenetz nicht bauen und die Bürger müssen sich nicht anschließen lassen.

Viel Heizungen sind 20 Jahre und älter

Wobei die Überlegungen, ob Fernwärme oder nicht, letztlich nur für einen kleinen Kreis, eine Rolle spielt. Knapp dreiviertel der Pfullinger werden auch in Zukunft eine Heizung im Haus haben, und rund 45 Prozent müssen sich in naher Zukunft entscheiden, wie es weitergehen soll, weil ihre Anlage 20 Jahre oder älter ist. Um die Bürger bei der Entscheidung zu unterstützen, bietet die Klimaschutz-Agentur von Herbst bis Frühjahr insgesamt vier Wochen individuelle und kostenlose Beratungstermine in Pfullingen an.

Dass beim Heizungstausch die Wärmepumpe das Mittel der Wahl sein wird, daran ließen Jacobs und Uli Hasert von der Klimaschutz-Agentur Reutlingen keinen Zweifel. Die Frage, wie der zusätzlich benötigte Strom bereitgestellt werden kann, war dann ein Thema bei der Diskussion im Rat. »Bis 2040 braucht man ja auch Strom für die Klimaanlage«, warf etwa Britta Wayand (FWV) ein. Dafür, so Hasert, könne auch unter bestimmten Bedingungen die Wärmepumpe, geeignet sein. Vorausgesetzt, das Haus verfügt über eine Wand- oder Deckenkühler. Das sei aufwendig. Das Mehr an Strom, das benötigt werde, komme aus der eigenen Photovoltaikanlage.

Woher kommt der Strom?

Dr. Antje Schöler (GAL) fragte nach einem Fahrplan, teilweise seien ja schon jetzt die Stromnetze nicht in der Lage den Photovoltaikstrom aufzunehmen. Da gebe es schon erste Überlegungen der Fairenergie, erklärte Bürgermeister Wörner und antwortet auch auf die Frage nach der Zukunft des Erdgasnetzes in der Stadt. »Läuft das bis 2040 und wird dann abgestellt?«, hatte die GAL-Vertreterin gefragt, mit Blick darauf, dass zukünftig immer weniger Bürger Erdgas nutzen werden und die Kosten damit nicht nur für die Bürger steigen, sondern der Betrieb auch für die Stadt unrentabel wird. »Sie haben mit allem recht«, sagte Wörner: »Wir müssen schon jetzt bei jeder Investition überlegen: Macht das noch Sinn?« Aber ein Ausstiegsszenario aus dem Gas habe die Stadt noch nicht.

Mit einer Vorstudie soll geklärt werden, ob sich für das neue Gewerbegebiet »Unter den Wegen« der Aufbau eines Fernwärmenetzes lohnt und ob mit dem Bau der Stadtbahn ein Netz entlang einer der beiden möglichen Trassen wirtschaftlich realisierbar wäre. In Betracht kommt auch die Nutzung von oberflächennaher Geothermie für die Wärmenetze in der Innenstadt und »Unter den Wegen«. Das soll ebenso untersucht werden wie die Einbindung der geplanten Windkraftanlage in Richtung Gönningen in die Pfullinger Energieversorgung. Und zu guter Letzt will die Stadt bis 2040 die städtischen Gebäude energetisch auf Vordermann bringen.

Blieb am Ende noch die Frage von Berkay Temelli (SPD), was den passiert, wenn die Stadt bis 2040 die Klimaneutralität nicht schafft: »Was kostet das?«, fragte er vor dem Hintergrund des teuren Transformationsprozesses. »Bisher gibt es keinen Plan, dass jemand belangt wird«, erklärte Hasert, verweist aber auf die Folgen des Klimawandels. Am Ende nahm der Gemeinderat die Wärmeplanung einstimmig zur Kenntnis, mit dem Hinweis von Bürgermeister Wörner, dass jede einzelne Maßnahme noch im Gremium beraten und beschlossen werden muss. (GEA)