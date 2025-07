»Der Reinert ist kein Seggl«: Abschied vom Pfullinger FSG

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Menschlich und gütig: Zwei nicht mehr so gebräuchliche Worte fallen einem ein, wenn man nach anderthalb Stunden Gespräch die Hand von Andreas Reinert zum Abschied schüttelt. Heute hat der Religionslehrer am Pfullinger Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) seinen letzten Schultag vor dem Ruhestand. Eine Zäsur - für ihn, die Schule und vor allem für die Schüler. Reinert hat den Schulalltag in den vergangenen mehr als zwanzig Jahren maßgeblich geprägt, mit seiner Art und nicht zuletzt durch sein Engagement für die Mensa, der er auch im Ruhestand als »Kochopa« verbunden bleibt.

Dass er einmal Lehrer am FSG in Pfullingen werden würde, das war Reinert nicht in die Wiege gelegt. Aufgewachsen ist er in Waldhausen im Remstal: »Ein kleines Dorf, das muss man nicht kennen«, sagt der Pädagoge, der eigentlich nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium Volkswirtschaftslehre studieren wollte und in jungen Jahren das Friedenscamp in Mutlangen mit organisiert hat. Folgerichtig leistete er auch Zivildienst. Mit der Jugendnothilfe des DRK ist er auf den Philippinen gelandet. In den Slums dort lebten damals 60.000 Kinder, sechzig davon wurden in der Kindertagesstätte des DRK versorgt. »Ich muss was mit Menschen machen, nicht mit Zahlen«, ist ihm dort klar geworden. Und auch dass er Theologie studieren will. In Tübingen und Bern hat er das getan, sein Vikariat in Untertürkheim gemacht.

Das FSG war im Dornröschenschlaf

Gemeindepfarrer wollte er aber dann doch nicht werden: Schule macht mehr Spaß, außerdem konnte er im Schuldienst seine Doktorarbeit schreiben. So kam er zuerst an die Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen und nach einem Ausflug in die Erwachsenenbildung 2004 ans FSG. Das machte auf den ersten Blick keinen guten Eindruck auf Reinert. »Wo bin ich da gelandet?«, hat er gedacht, als er die Schule betrat. »Das FSG war im Dornröschenschlaf« - aber gerade dabei aufzuwachen.

Und Reinert mischte kräftig mit - etwa bei der Gründung des Schulfördervereins Pfiff, bei dem Reinert seit 2007 im Vorstand sitzt. 2007 haben sich auch Lehrer, Eltern, Schüler in einer Zukunftswerkstatt gemeinsam drei Fragen gestellt: »Was ist so richtig scheiße? Was wäre unsere Traumschule? Und was ist machbar?« 21 Projekte wurden so definiert: Doppelstunden, Kletterwand, Mentoren und Mediatoren eingeführt, die Alpenüberquerung der Zehntklässler angeregt, die Mediathek auf den Weg gebracht. Und nicht zuletzt auch die Mensa. »Mir war es wichtig, dass alle dabei sind«: Die Eltern kochen, die Lehrer sitzen an der Kasse, die Schüler spülen ab.

Engagement der Eltern geweckt

Das funktioniert bis heute, obwohl beim Start dem Konzept, die Mensa vor allem auf dem Engagement der Eltern aufzubauen, große Skepsis entgegengeschlagen war. Zwischen 80 und 100 Eltern begeistern sich jedes Schuljahr für das Modell. Und die ersten Kochopas und -omas stehen auch schon an den Pfannen. »Es ist eine Riesen-Bereicherung, miteinander zu essen und miteinander zu kochen«, sagt Reinert.

Warum ist Reinert seit 21 Jahren immer dabei, wenn es darum geht, die Schule zu verändern? Das hat mit seiner Überzeugung zu tun, die er nicht nur weitergeben, sondern auch vorleben will. Wobei, das betont der Lehrer nachdrücklich, er niemanden überwältigen möchte. Wenn sich seine Schüler nicht überzeugen lassen, dann sollen sie wenigstens wissen, was sie ablehnen, was den Kern des Christentums ausmacht: Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Abstrakte Begriffe, die Reinert schnell auf feste Beine stellt. Die Schüler sollen merken, »der Reinert ist kein Seggl, der meint es gut mit mir«, macht er deutlich, was für ihn Menschlichkeit heißen kann. Und Gerechtigkeit bedeutet für ihn nicht, alle gleichzubehandeln, das sei nicht gerecht, sondern jeden nach seinen Fähigkeiten. Dass er in seinem Lehrerdasein noch nie einen Eintrag gegeben hat, darauf ist er stolz. Lieber hat er Einzelgespräche geführt, wenn's mal Probleme gab. »Autorität gewinnt man nicht durchs Lehrersein, die wird einem von den Schülern verliehen.« Klar, dass er Verbindungslehrer war.

Kontakt zur Klasse aufgebaut

Rund 240 Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse unterrichtete er jedes Jahr. »Mein Anspruch war es, nach zwei Wochen jeden mit Namen zu kennen.« Lag er falsch, gab's Schokolade für den Schüler. »Lehrersein ist nicht schwierig, wenn man einen Kontakt zu Klasse aufgebaut hat«, sagt Reinert. Dass ihn mal eine fünfte Klasse im Lehrerzimmer abgeholt und aus einem Gespräch mit einem Kollegen gerissen hat, freut ihn bis heute. »Herr Reinert, das geht alles von unserer Zeit ab«, drängten die Fünftklässler zur Eile.

»Ich war ein fauler Schüler«, erzählt er nicht nur dem GEA, sondern auch seit Jahren seinen Schülern. Kaum zu glauben, 16 alte Sprachen beherrscht er heute. »Ich habe erst nach der Schule angefangen richtig zu lernen« - seither macht es ihm Spaß und er will auch nicht damit aufhören, wenn er jetzt in den Ruhestand geht. Räume abseits des allgegenwärtigen Leistungsdrucks zu schaffen, ist ihm wichtig. Kindern ermöglichen, den eigenen Standpunkt zu entdecken, ein Ziel. Es gebe viel am deutschen Bildungssystems auszusetzen, sagt er, gerade mit dem Blick auf den Leistungsdruck, dem Schüler nicht nur in der Schule ausgesetzt sind. Aber im weltweiten Vergleich sei es nach wie vor eines der besten. »Und über das FSG kann ich wirklich nichts Negatives sagen.«

Und jetzt? Kunstgeschichte und Italienisch will er studieren. »Vielleicht ein Auslandssemester in Florenz machen«, sagt er mit seinem charmanten, spitzbübischen Lächeln. Einem Lächeln, das präsent bleibt, nachdem Reinert an diesem Nachmittag ins Schulfest des FSG eintaucht, und ruckzuck umringt ist von Schülern. Man fragt sich, wer wohl wen mehr vermissen wird. (GEA)