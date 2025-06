Der Pfullinger Marktplatz swingt beim »Dolce Vita«

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Da hatten sich die Macher des rührigen Vereins Initiative Kulturhaus Pfullingen (ikuh) etwas Besonderes ausgedacht. Gemeinsames Tanzen vor der Neue-Mitte-Bühne mitten auf dem Marktplatz. Der Crew von Lindy-Hop gelang es, die zunächst zurückhaltenden Besucher zu überzeugen und sie mit hinein zu nehmen in einen swingenden Tanzstil. Unter der Leitung von Lukas Hauf und seiner Tanzpartnerin Vanessa Peña wurden alle Tanzschritte in einem Crashkurs erklärt und in kürzester Zeit war der Marktplatz in Bewegung, oder besser gesagt beim Swingen. Denn der Tanzstil kommt aus den USA der 1920er und 30er-Jahre und hat sich damals aus der afro-amerikanischen Musik heraus entwickelt.

»Wir begrüßen alles, was die Innenstadt belebt.«

Der Gewerbe- und Handelsverein Pfullingen (GHV) hatte zum "Dolce-Vita- Event rund um den Marktplatz eingeladen und diesmal die Initiative Kulturhaus mit ins Boot geholt. Food Trucks boten Besonderes und Köstliches und bis in den späten Abend hinein waren Live-Musik von absoluten Profis rund um den Pfullinger Schlagzeuger Jan Hauf, Tanz und gute Unterhaltung geboten. Nur noch einmal im Jahr will der GHV zum "Dolce Vita" einladen, in der kommenden Weihnachtszeit sei dann ein neues Format geplant. Wie das genau aussieht, das will Sieglinde Schairer, Vorsitzende des GHV, aber noch nicht im Detail verraten.

Mit dem "Dolce Vita" hat der GHV bislang sehr gute Erfahrungen gemacht, wie Sieglinde Schairer betont. Ein bisschen italienisches Flair eben, das auch am Freitagabend auf dem Pfullinger Marktplatz einzog. Die mediterranen Temperaturen waren perfekt, das Ambiente passte. Nur dass eben die Geschäfte rund um den Marktplatz nicht mehr mit längeren Öffnungszeiten mitmachen, das sei schade, sagt Schairer. Im nächsten Jahr soll aber noch ein Flohmarkt zum "Dolce Vita" hinzukommen, man habe eine entsprechende Anfrage erhalten. »Wir begrüßen alles, was die Innenstadt belebt.« Besonders wertvoll sei es, dass der GHV immer zusammen mit Vereinen ein solches Event stemme, eben wie diesmal mit ikuh. Und diesem Verein liegt besonders daran, Kultur in der Stadt zu fördern, wie die Vorsitzende Christine Stuhlinger betont.

Auf dem gesamten Marktplatz gab es nicht nur Tanz und Musik, sondern auch ein kulinarisches Angebot vom Feinsten und zudem einige Informationsstände. Und auch die »Südtiroler« in der Gönninger Straße waren mit ihren Spezialitäten wieder mit dabei. Kein Wunder also, dass sich der Platz zunehmend füllte. Und die Schwaben schienen den Abend im Zeichen des süßen italienischen Lebens »Dolce Vita« voll und ganz zu genießen. (GEA)