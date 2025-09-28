Der Kids Day hat sich in Eningen etabliert - gemeinsam was machen ist gefragt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Der »Kids Day 2025« war wieder der große Renner im Eninger Veranstaltungskalender. Rund um das Rathaus der Achalmgemeinde hatten Kinder wie Erwachsene ihren Spaß an Bewegung, Spiel und Spannung. Positives Feedback erhielten die 17 Organisationen und Vereine für ihre Initiative, sich und ihre Vorhaben dem Nachwuchs vorzustellen. »Das ist wie ein Dorffest für Kinder. Wir sind sehr zufrieden. Die Bude ist voll, das ist richtig gut. Kompliment«, sagte Moderator Lukas Schult.

Bürgermeister Eric Sindek pflichtete ihm bei: »Das ist total wichtig für die Kinder. Und die Vereine, die neue Kinder für ihre Jugendarbeit aufnehmen. Sie wachsen in den Vereinen heran.« Es gebe keinen Eninger ohne Kindheitsfreund, den er über die Gruppierungen kennengelernt habe, meinte er. Dieser Kids Day sei eine der besten Vereinsfördermaßnahmen der Gemeinde und die Vereinsgemeinde hier sei richtig gut. Die Zusammenarbeit sei was wert, beschere was Schönes, wie heute zu sehen sei.

Zur Abstimmung aufgerufen

Zum ersten Mal dabei war der Gemeinderat, der die Kinder unter anderem zu einer Stimmabgabe aufrief. »Du darfst wählen. Welches Hüpfspiel soll auf den Schulhof der Achalmschule – 'Mensch ärgere dich nicht' oder 'Mirror me'?« Vor ihrem Stand waren die beiden Spiele aufgezeichnet, von dem eines der beiden einen festen Platz auf dem Schulgelände erhalten soll. Es wurde eifrig getestet, auch von den Eltern. »Das ist eine coole Aktion«, versicherte Eva Mettenberg vom Haupt- und Ordnungsamt, die hinter der Organisation des Kids Days steckt. »Die Kinder stimmen ab über ein neues Spiel, das im Schulhof permanent auf dem Boden bleibt.«

Die Eltern waren auch bei den anderen Spielangeboten dabei, erprobten die eine oder andere Mitmachaktion. Wie im Bärenhospital der Ortsgruppe des DRKs, in dem Bären neue Verbände angelegt wurden. Oder nebenan beim DLRG, wo Puzzeln anstand und Seehund-Maskottchen Nobbi zeigte, was im Wasser zu beachten ist. »Ich glaube, unser Stand ist der Beste«, war der neunjährige Ben von der Freiwilligen Feuerwehr überzeugt. Und der ein Jahr ältere Max meinte, dass sie durchaus Kinder für die Feuerwehr begeistern könnten. Die zwei Nachwuchstalente wickelten unermüdlich die kurzen Schläuche auf, mit dem die Kinder wie beim Kegeln Flaschen treffen mussten.

Unterschiedlichste Utensilien

Auf der anderen Seite des Rathauses animierte ein kleines Feld mit Netz zum Tennisspielen und unterschiedliche Geräte zum Balancieren. Es wurde gehüpft und gesprungen, die Kinder hatten ihre Freude an den vielen Bewegungsstationen und Mitmachaktionen. Vor allem auch die Instrumente des Musikvereins und des Posaunenchors interessierten. Wer lieber selbst singen wollte, konnte sich beim Kinder- und Jugendchor Achalmfinken des Gesangvereins informieren. Großer Auftritt dann für Schüler der Achalmschule unter der Leitung von Lehrer Christian Franz mit musikalischen Beiträgen: Viele klatschten zur »Insel mit zwei Bergen« und »Wenn der Sommer kommt«. Gegen Ende gab es noch eine Gewinnverlosung anhand der Laufkarte, die mit Stempeln aller Stationen versehen sein musste. »Wir haben für jeden Teilnehmer einen Preis parat«, verriet Sindek. (GEA)