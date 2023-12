Der Eninger Volkslauf »Schwäbische Meile« startet erstmals für alle Altersklassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zum dritten Mal treten Sportlerinnen und Sportler zum Volkslauf »Schwäbische Meile« an. Start ist am Sonntag, 31. Dezember, ab 9.30 Uhr beim Sportvereinszentrum peb2. Rund 600 Läufer, Nordic Walker und Kinder werden im Arbachtal in Bewegung sein.

Das peb2 hat vor drei Jahren die »Schwäbische Meile« ins Leben gerufen, einem Lauf über eine Strecke von 7,3 Kilometern. Läufer und Nordic Walker werden über Feldwege, durch die Arbachtalstraße, hinauf zum Lindenhof und wieder zurück zum Ziel am peb2 unterwegs sein. Die Kinder gehen um 9.30 Uhr auf eine kurze Runde über knapp einen Kilometer. Um 10 Uhr schließt sich der Massenstart für die Läufer und Nordic Walker an.

Dieses Jahr findet der Wettkampf das erste Mal an Silvester statt. Die Veranstalter des Laufs für Firmen, Vereine und Einzelpersonen rechnen damit, dass die bisherige Teilnehmerzahl von circa 400 diesmal übertroffen wird, und haben vorsorglich das Lauffeld auf maximal 600 Teilnehmer beschränkt. Bereits im Oktober sind die ersten Anmeldungen auf der Homepage eingegangen.

Einzigartige Atmosphäre

Dem Volkslauf liegt die Idee zugrunde, einen Volkslauf für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen in Eningen zu bieten, Peb2-Geschäftsführer Benjamin Baur und sein Organisationsteam wollen diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis machen. »Wir zielen darauf, den Bürgern der Gemeinde Eningen sowie der Region Reutlingen und Pfullingen einen echten Mehrwert zu bieten, und planen das Running-Event nicht gewinnorientiert. Außerdem wollen wir eine einzigartige Atmosphäre schaffen«, betont Baur.

Sponsoren unterstützen die Veranstaltung finanziell und mit einem Beitrag zur Infrastruktur. »Das ermöglicht es uns, die Anmeldegebühren auf 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder zu beschränken«, sagt Baur. Und auch für einen Snack im Ziel, eine Verlosung, elektronische Urkunden und Medaillen ist auf diese Weise gesorgt. (eg)

