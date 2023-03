Nach einem Update sind viele Daten auf Tablets an vielen Schulen in Pfullingen gelöscht. Gymnasium, SBBZ und Laiblinschule betroffen.

Tablets gehören mittlerweile an vielen Schulen zum Alltag. Nach einer Software-Aktualisierung haben die meisten Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums nun ihre Aufzeichnungen unwiederbringlich verloren. FOTO: MURAT/DPA Tablets gehören mittlerweile an vielen Schulen zum Alltag. Nach einer Software-Aktualisierung haben die meisten Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums nun ihre Aufzeichnungen unwiederbringlich verloren. FOTO: MURAT/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.