Das ist der neue Kioskpächter im Eninger Waldfreibad

ENINGEN. Pünktlich zum Saisonstart am Wochenende ist ein neuer Pächter für den Kiosk im Eninger Waldfreibad gefunden: Der Reutlinger Onur Sönmez und sein Team werden sich künftig um die Verpflegung der Badegäste kümmern. Doch nicht nur das: »Wir sind ein untypischer Kioskbetreiber«, erklärt Sönmez, der dem ein oder anderen vielleicht als Betreiber der Nachtfabrik oder der Nullsechs Ristobar in Reutlingen ein Begriff sein könnte. »Bei uns steht die Erlebnisgastronomie im Vordergrund.« Sie planen, das Waldfreibad mit ihrem »Bistro Waldfreibad«, wie der Kiosk ab sofort genannt wird, zur Eventlocation zu machen. Was genau die Freibadbesucher erwarten dürfen, verrät Sönmez im GEA-Gespräch.

»Die klassische Freibad-Pommes darf natürlich nicht fehlen«, erklärt der neue Kioskbetreiber. Ansonsten gibt es ganz unterschiedliche Angebote von der Currywurst bis hin zum Sandwich. Neben nicht alkoholischen soll es auch Getränke mit Alkohol geben. Selbstgemachtes Popcorn und eine Slushy-Maschine gehören für Sönmez mit zum Kiosk-Inventar. »Unser Angebot ist für die ganze Familie.« Es wird einfach, dafür aber mit guter Qualität. Dem Team ist wichtig, dass Jung und Alt fündig werden.

Probleme mit dem letzten Kioskpächter

»Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir einen absolut wunderbaren Pächter gefunden haben«, sagt Bürgermeister Eric Sindek. Sönmez habe ihn und die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen schon beim Bewerbungsgespräch »umgehauen«. Auch die Kommunikation würde unkompliziert, einfach und familiär laufen, betonen sowohl Sindek als auch Sönmez. Ein wichtiger Punkt für den Rathauschef. Mit dem letzten Kioskpächter gab es das ein oder andere Problem. Sindek zeigt sich zuversichtlich: »Ich bin mir sicher, dass jetzt alles besser wird.«

Der Pachtvertrag ist auch diesmal befristet. »Wir sind aber immer offen für Gespräche und gewillt ihn auch zu verlängern, wenn alle Parteien einverstanden sind«, betont der Bürgermeister. Sönmez vergleicht es mit einer Beziehung: »Zuerst lernt man sich kennen und verliebt sich und irgendwann kommt dann die Entscheidung, langfristig zusammenzubleiben.« Das strebe er als Kioskpächter an.

Jugend im Waldfreibad verbracht

Sönmez habe in seiner Jugend viel Zeit im Waldfreibad verbracht. »Wir wollen mit unseren Angeboten die Leute nach Eningen locken und die Aufmerksamkeit auf das Bad lenken.« Neben dem typischen Essens- und Getränkeverkauf soll es daher auch Veranstaltungen geben wie etwa ein kleines Waldfestival. »Das steigt am 30. August«, sagt Sönmez, möchte aber nicht mehr verraten. »Nur so viel: Wir sind für unsere Live-Acts bekannt und freuen uns jetzt schon sehr auf den Tag.« Auch beim Kinderfest am 31. Juli und beim Nachtschwimmen am 23. August wird der Kiosk mit am Start sein.

Die regionalen Vereine sind dem neuen Kioskpächter sehr willkommen. »Wir wollen beispielsweise Produkte aus Eningen anbieten und werden auch beim Vereinsfest im kommenden Jahr mit anpacken.« Auch jetzt schon arbeite Sönmez mit einigen wie etwa der DLRG Ortsgruppe zusammen.

Auch ohne Eintritt Kiosk besuchen

Der Kiosk hat immer zu den regulären Öffnungszeiten des Waldfreibads geöffnet. Mit einer Besonderheit: Man muss nicht Badegast sein, um bei ihm speisen zu können. »Wer sich beispielsweise nach einer Wanderung stärken möchte, kann dies auch tun, ohne Eintritt zu zahlen«, erklärt Sönmez. Einfach an der Kasse Bescheid geben und dann durchlaufen. Aber wie wird kontrolliert, dass nicht doch jemand Baden geht? »Das erkennt man meist schon am Outfit und daran, ob jemand mit einer großen Tasche kommt oder nicht.«

Gruppen dürfen sich auch schon vorab bei ihm anmelden. »Es gab sogar schon Anfragen von Dritten für private Events«, verrät Sönmez. Er könne sich gut vorstellen, dass die Location auch für Mitarbeiterfeste interessant sein könnte. »Wir freuen uns einfach darauf, mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen.« Getreu Sönmez' Motto: »Man kommt als Gast und geht als Freund.« (GEA)