Breitbandausbau in Pfullingen geht schleppend voran

PFULLINGEN. Im vergangenen Herbst wurde in Pfullingen der Spatenstich zum Breitbandausbau gesetzt. »Doch leider ging es danach eher schleppend voran«, sagte Bürgermeister Stefan Wörner. Deshalb hatte die Stadtverwaltung das verantwortliche Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) für einen Sachstandsbericht in die jüngste Sitzung des Bauausschusses eingeladen. In Pfullingen gibt es in Sachen Breitbandausbau eine Besonderheit: Zwei Firmen - die UGG und die OEW Breitband GmbH (OEW) - kümmern sich um den Ausbau in der Echazstadt.

Die OEW ist für die Bereiche, die aktuell über weniger als 100 Megabit pro Sekunde Downloadkapazität verfügen, zuständig und wird von Bund und Land bezuschusst. Die UGG erschließt eigenwirtschaftlich nahezu alle anderen Gebiete, für die es keine öffentliche Förderung gibt. Bisher ist nur die UGG in Pfullingen aktiv, ab Herbst startet dann der geförderte Ausbau. Eines sei sicher: »Pfullingen ist eine große Stadt, die gut durchgeplant werden muss«, erklärte Ralph Wehberg, der den Ausbau der Netze für die UGG in Baden-Württemberg und Bayern leitet und sich den Fragen der Gemeinderäte und später auch denen der Bürgerschaft stellte.

Baufirma entspricht nicht Erwartungen

»Wir haben hier früh mit dem Breitbandausbau begonnen, weil wir ein Zeichen setzten wollten«, erklärte Wehberg. In der Bauausschusssitzung bezeichnete er das Vorgehen als »vielleicht etwas übereilt«. Relativ schnell wurde nämlich deutlich, dass die Baufirma, die den Ausbau umsetzen sollte, nicht den UGG-Erwartungen entsprach. »Wir sind dabei, die Firma zu wechseln und starten jetzt neu durch.«

Nach und nach sollen nun also die Leerrohre bis zu den Grundstücksgrenzen und in ganz wenigen Fällen auch auf dem Privatgelände verlegt werden. Nur wenn ein UGG-Vertrag vorliege, werde auch auf einem Grundstück gebaut. Im Zentrum der Stadt seien das sehr wenige, in den Randregionen etwas mehr, berichtete Wehberg. Warum aber werde dann im Zentrum und nicht am Ortsrand mit dem Ausbau begonnen, kam die Frage aus dem Gremium. Eine genaue Antwort hatte Wehberg darauf nicht. Nur, dass dort der Hauptpunkt liege, von dem aus die Kabel verlegt werden und dort unter anderem auch das Kernsignal des Internets am besten sei.

Vorsichtiger Start mit neuer Firma

Die Meterzahl der Leerrohre, die verlegt werden sollen, sorgte für etwas Unmut: Warum ist sie nicht so hoch, wie in Nachbarkommunen? Der qualitative Ausbau sei eines der obersten Ziele der UGG, sagte Wehberg. »Wir sind vorsichtiger geworden, nachdem die letzte Baufirma nicht unseren Erwartungen entsprochen hatte.« Die UGG wolle nun lieber mit weniger Rohren starten, die Arbeit der neuen Firma dafür aber genau überprüfen, um dann bestenfalls »Ende des Jahres mit mehr Metern zu überraschen«.

Bürgermeister Wörner findet das gut: »Mir ist es egal, ob der Ausbau - wie versprochen - zwei Jahre oder etwas länger dauert. Hauptsache es läuft und das gut.« Ihm sei es wichtig, dass hinterher die Infrastruktur liege, im Herbst der geförderte Ausbau starten und dass trotz der Arbeiten der Verkehr flüssig durch Pfullingen fließen könne. In einem Jahr möchte er die UGG erneut in den Bauausschuss einladen, um dann wieder auf den Stand des Breitbandausbaus in der Echazstadt zu schauen. (GEA)