Brauchte es die Drehleiter beim Lichtensteiner Goasgardafest?

LICHTENSTEIN. Eine Drehleiter sorgt für Wirbel. Seit vielen Jahren gebe es das Goasgardafest des TSV Oberhausen und noch nie habe es dazu eine Drehleiter vor Ort gebraucht, leitete ein Bürger seine Frage an die Verwaltung ein. Von der wollte er am Donnerstagabend in der Sitzung des Lichtensteiner Gemeinderats wissen: Wer hat diese bestellt und bezahlt?

Hintergrund der Anfrage: Alle zwei Jahre ist das Goasgardafest der locker-leichte Höhepunkt im Kalender vieler Lichtensteiner. Die entspannte Stimmung am Ufer der Echaz sorgt für den besonderen Flair der dreitägigen Veranstaltung, zu der seit ein paar Jahren auch ein Feuerwerk am Samstagabend gehört. Das war auch in diesem Jahr wieder so. Allerdings stößt das Schauspiel nicht bei allen auf Begeisterung, sondern sorgt auch für Bedenken. Anwohner seien auf die Verwaltung zugekommen mit der Frage, ob das Ganze auch sicher sei. Das sei schon vor Monaten geschehen, erklärte Bürgermeister Peter Nußbaum am Tag nach der Sitzung auf Nachfrage. Daraufhin habe es eine Gefahreneinschätzung durch einen Sachverständigen gegeben. Verschärft habe sich die Lage dann durch die anhaltende Trockenheit und die damit steigende Brandgefahr. Feuerwehrkommandant Andreas Daum sei deshalb auf ihn zugekommen, um zu besprechen, wie man darauf regieren müsse. Klar sei von Anfang gewesen, dass die Gemeinde das Feuerwerk möglich machen wollte.

Schwer zugänglich

Für Daum, das machte er in der Sitzung deutlich, spielten dabei mehrere Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. Die Feuerwehr muss sofort reagieren können. Das heißt, ein Einsatzfahrzeug müsse vor Ort sein, um ohne Anrückzeit eingreifen zu können. Durch diese Bereitstellung sollte jedoch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht geschwächt werden. Das ist aufgrund der beengten Verhältnisse beim Fest nicht so einfach: Während der Veranstaltung im Jahr 2023 habe es parallel einen Einsatz in Honau gegeben, damals sei die Wehr mit ihrem Fahrzeug nicht herausgekommen aus dem Goasgardafest. Eine Einschätzung, die Nußbaum insoweit bestätigte, als auch die Polizei in diesem Jahr angemerkt habe, dass die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge während des Festes nicht möglich sei und das bei zukünftigen Veranstaltungen gesichert sein müsse.

Daum ist letztlich zu dem Schluss gekommen, dass deshalb ein Fahrzeug angemietet werden sollte, und zwar einen Drehleiter. Zum einen, damit die Feuerwehr sieht, was auf den Dächern passiert und zum anderen, um eine schnelle Personenrettung zu gewährleisten. Mit dieser Entscheidung sei die Gemeindeverwaltung auf den TSV Oberhausen zugegangen, habe mit den Vorsitzenden gesprochen und sei dort auf Verständnis für die zusätzliche Maßnahme neben der üblichen Brandwache gestoßen. Die Verwaltung habe dann vorgeschlagen, die Kosten dafür zu teilen. Die Drehleiter samt Einführung für die Feuerwehr hat 1.170 Euro gekostet. Die Hälfte davon übernahm der Verein.

Geht's auch ohne Feuerwerk?

»Kann denn das Fest nur stattfinden, wenn es ein Feuerwerk gibt?«, merkte Daniel Taxis (CDU) an. Angesichts der hohen Brandgefahr sei etwa auch bei Zeltlagern Feuer nicht zulässig gewesen. Auch der Einwurf von Bernd Hageloch (CDU) ging in die ähnliche Richtung. Es gehe darum, das Fest, das wichtig für das Miteinander in der Gemeinde sei, zu erhalten. Das habe nichts mit der Drehleiter zu tun. Außerdem habe es ja früher auch kein Feuerwerk gegeben.

Daum hatte in der Sitzung auch erklärt, dass er als Kommandant in der Verantwortung stehe. Er wolle nichts dramatisieren, aber während des Fests hätte Gras an zwei Stellen gebrannt und mit der Wärmebildkamera seien drei Wärmequellen auf Dächern und einen Baum ausgemacht worden, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Auch Bürgermeister Peter Nußbaum machte am Tag nach der Sitzung noch einmal deutlich, dass die Gemeinde in der Verantwortung steht, wenn sie das Feuerwerk genehmigt. (GEA)