Blumenbeete in Eningen und anderen Gemeinden werden jetzt mit Schafwolle gedüngt

ENINGEN/SONNENBÜHL/TROCHTELFINGEN. Mit Schafwolle düngen. Klingt erstmal außergewöhnlich, passiert aber immer öfter. Neben einigen anderen Kommunen wie Pfullingen oder Bad Urach setzen jetzt auch Eningen, Sonnenbühl und Trochtelfingen in Zusammenarbeit mit dem Verein Biosphärengebiet Schwäbische Alb auf die nachhaltige Alternative: Die gemeindeeigenen Beete an den Straßenrändern und auf den Fußgängerinseln werden seit neuestem nicht mehr mit mineralischen, chemischen Düngern angereichert, sondern mit Schafwollpellets.

»Vor ein paar Jahren hatte ich schon einmal von diesem nachhaltigen Dünger gehört«, erklärt Jens Herold, Bauleiter in Eningen, auf GEA-Nachfrage. Er war damals auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Beete in Anbetracht immer länger werdenden Trockenphasen, wassersparend zu bewirtschaften. Die Schafwollpellets sind Herold damals als eine mögliche Lösung ins Auge gestochen. »Wir haben das dann einfach mal getestet und die Pellets mit unter die Erde gemischt.«

Wolle aus Unterhausen

Die Schafwollpellets werden aus Restwolle hergestellt, die nicht im Textilbereich eingesetzt werden kann. »Die Wolle kann Wasser speichern«, erklärt Herold. Viel mehr, als das Tongranulat, das bisher verwendet wurde. Außerdem werden bei der Verrottung der Pellets Nährstoffe frei, die das Pflanzenwachstum unterstützen. »Die Schafwolle zersetzt sich sehr langsam und die Pflanzen können so lange davon zehren.« Die Pellets können vielseitig verwendet werden. Beispielsweise bei Neupflanzungen direkt in die Erde eingearbeitet oder auch als Oberflächendünger.

Die Schafwolle für die Eninger Beete kommt aus Unterhausen vom Forstbetrieb Braconnier. »Toll ist, dass das Produkt auch noch aus der Region kommt«, sagt der Bauhofleiter. Er kenne den Inhaber und wisse daher, wie die Schafe gehalten werden. Herold erinnert sich daran, dass früher oft beim Pflanzen von Bäumen oder Sträuchern eine Handvoll Schafwolle mit unter die Erde gepackt wurde. »Damals hat man schon gesagt, dass die Pflanzen dann gut gedeihen werden. Aber irgendwie scheint das, in Vergessenheit geraten zu sein.«

Aktion des Biosphärengebiets

Nicht nur mit dem Unterhausener Forstbetrieb steht Herold in Kontakt, sondern auch mit dem Verein Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Die hatten vor eineinhalb Jahren die Aktion »Wir wollen's - Düngen mit Schafwollpellets« ins Leben gerufen. Nun ist die Achalmgemeinde offizieller Partner. Auch die zukünftige Biosphärengemeinde Sonnenbühl und die Stadt Trochtelfingen sind auf den Zug aufgesprungen und setzen auf den organischen Langzeitdünger aus Schafwolle. Sonnenbühl bezieht die Pellets von ihrem ortsansässigen Schäfer Matthias Storr, dessen Schafherden die Flächen rund um Sonnenbühl beweiden. Nach der Schur der Schafe werden die Wollreste im Pelletzentrum-Alb in Römerstein zu Pellets verarbeitet.

»In Eningen klappt es mit den Pellets richtig gut«, sagt Herold. Er musste mit seinem Team in den vergangenen Jahren nur einmal nachdüngen und trotzdem wachen die Pflanzen prächtig. Und auch beim Gießen bemerkt er einen Unterschied: »Früher mussten wir jedes Jahr alle drei Tage zum Blumengießen ausrücken. In diesem Jahr waren wir nur vier Mal.« Klar, es habe viel geregnet, doch Hitzeperioden habe es trotzdem gegeben. Wie sich die Nutzung der Pellets auf die Finanzen der Gemeinde auswirken, kann Herold nicht sagen. Weil noch keine endgültigen Zahlen vorliegen, wollte er keine Vermutungen anstellen. »Es freut mich einfach, dass dieser nachhaltige und regionale Dünger so gut funktioniert«, sagt der Bauhofleiter. »Wir haben einen mega geringen Aufwand für ein maximal gutes Ergebnis.« (GEA)