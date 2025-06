Am Freitag ist die lange Einkaufsnacht in Eningen

Zum fünften Mal organisert Erika Schlotterbeck die lange Einkaufsnacht in Eningen.

ENINGEN. Mit einer Rauschbrille Aufgaben lösen, leckeren Eistee oder Cocktails schlürfen, aber vor allem viele Menschen treffen, miteinander reden und leckeres essen: Am Freitag steigt die lange Einkaufsnacht in Eningen. In der Eugenstraße von der Volksbank bis zum Rathausplatz präsentieren sich Eninger Geschäfte und Unternehmen auf ihre ganz eigene Weise.

Der Anfang war ein Bombenerfolg

Zum fünften Mal organisiert Erika Schlotterbeck die Aktion. »Am Anfang haben sie mich belächelt und ungläubig angeguckt, als ich erzählt habe, was ich machen will. Das läuft doch nicht, hieß es da aus vielen Mündern«. Doch sie ließ sich nicht beirren, setzte ihre Idee um und schuf damit ein neues Erlebnis für Eningen. »Es war ein Bombenerfolg«, erzählt sie mit leuchtenden Augen und »Motivation« es ein zweites, drittes, viertes und jetzt fünftes Mal wieder zu tun.

Bei den Geschäftsinhabern trifft sie auf offene Ohren, weil sie Gelegenheit erhalten, sich zwanglos zu präsentieren, so Schlotterbeck. Die Buchhandlung Litera ist mit dabei, Erikas Bügelstüble. Beim Lieblingsstück gibt's coolen Eistee, Spiegelbild lockt mit Überraschungen, Fußpflegerin Susanne Rist-Tröster ist neu und stellt ihre Dienste vor, am Stand von Wehrstein Blumen gibt's unter anderem Kräutersmoothies und Optiker Akermann macht auch mit.

Mit einer Rauschbrille Aufgaben lösen

Der Spezialist für Sehhilfen lockt mit einer besonderen Aktion: Aufgaben lösen mit einer Rauschbrille - also dubbelig sein, ohne einen Tropfen getrunken zu haben. Das allein sorgt schon für Spaßmomente. Zudem gibt's noch eine Glasschätzaktion. Als Gast aus Reutlingen hat sich Wörners Körbchenparadies angemeldet. Um 19 und 21 Uhr steigt an dem Stand ein Körbchen Kurs. Doch das ist nicht alles, was die umtriebige Eningerin so organisiert hat.

Um 18 Uhr eröffnet sie auf dem Rathausplatz das fröhliche Treiben, der Musikverein stimmt die Feierschar dann mit flotten Tönen ein. Anschließend so gegen 19 Uhr schwingt die Gruppe Line Dance ihr Tanzbein und vielleicht bringen die Eninger Tänzer den ein oder die andere dazu, mitzumachen. Nach ihrem Auftritt kommt die Musik zu den Leuten. Harry and Friends mischen sich unter die Gäste und spielen vor Ort Gassenhauer.

Ein Zauberer ist auch mit dabei

Flotte Töne und vielleicht ein paar Tränchen gibt es in der Buchhandlung Litera. Dort steht nämlich ein Inhaberwechsel bevor. Der bisherige, Albrecht Andres, geht in Ruhestand, Julia Schondorff übernimmt. Für die Neue, die schon sehr lange dort arbeitet, ist die lange Einkaufsnacht »eine gute Gelegenheit« sich vorzustellen. »Es ist wichtig, dass die Menschen in die Geschäfte gehen«, sagt Erika Schlotterbeck und hat noch ein Lockmittel parat.

Ein Zauberer ist unterwegs und unterhält mit verblüffenden Tricks. Für ruhigere Momente sorgen dagegen drei gewandete Frauen – Edeldamen aus dem Mittelalter. Das alles zusammen bringt diese besondere Atmosphäre, von der nicht nur Erika Schlotterbeck schon jetzt schwärmt. Wenn das Wetter mitspielt, fühlt man sich hier wie im Süden, so die Organisatorin. Die Gemeinde stellt Liegestühle, um es noch gemütlicher zu machen. An vier Ständen gibt's lecker Essen und Trinken, unter anderem bewirtet der Tennisverein, Achalm Kebab und Schlotterbecks Sohn Eddy brät Rote Wurst am Bärenbrunnen. (GEA)