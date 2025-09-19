Abfahrt gefährlich: Schilder für Eninger Lindenhofsteige

Kleines Fahrrad versus großer Schlepper: an vielen Stellen gibt es in der Lindenhofsteige kaum Platz zum Ausweichen und das bei hoher Geschwindigkeit des Radfahrers.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Fahrt kann tödlich enden. Wer mit 60 Kilometer pro Stunde mit dem Fahrrad die Lindenhofsteige von St. Johann nach Eningen hinunterrauscht, hat so schon ordentlich Tempo drauf. Wenn dann noch hinter einer unübersichtlichen Kurve ein großer landwirtschaftlicher Schlepper auftaucht, kann ein schwerer Unfall drohen. Ausweichen ist auf der drei Kilometer langen Strecke, die den unteren und den oberen Lindenhof verbindet, kaum bis gar nicht möglich. Auf die schmale Straße passt gerade mal ein Sechs-Tonnen-Schlepper, der bis auf ganz wenige Stellen, keine Möglichkeit zum Ausweichen hat. Und ein Rad hat keine Knautschzone.

Diese Gefahr erkannte Dr. Johannes Knubben schon an den ersten Tagen seiner neuen Tätigkeit als Leiter der Lindenhöfe in Eningen. Im Februar, kurz nach seinem Amtsantritt, wurde der begeisterte Radfahrer aktiv. In Eningens Bürgermeister Eric Sindek fand er auf kommunaler Ebene einen Mitstreiter, der sich ebenfalls dieser Gefahr bewusst ist. Bei seinem Antrittsbesuch beim neuen Lindenhof-Leiter habe dieser das Thema angesprochen, erzählt Sindek. »Wenn er es nicht getan hätte, dann ich.« Denn auch in der Verwaltung sei das Thema präsent.

Drei Unfälle in fünf Jahren

»Immer wieder bekommen wir Hinweise, wie gefährlich das ist.« Auch durch Einsätze des DRK, in dem Sindek seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender und stellvertretender Bereitschaftsleiter ist, sei er persönlich sensibilisiert. »Die Radfahrer sind es zum Großteil nicht«, sagt Knubben und Sindek nickt zustimmend. »Irgendwann kommt der Tag, an dem ein schwerer Unfall passiert«, so der Bürgermeister. Denn bislang ist noch nichts Gravierendes dieser Art passiert. Zumindest in den vergangenen fünf Jahren nicht. Auf GEA-Nachfrage recherchierte die Verkehrsabteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen: Im genannten Zeitraum stießen sie auf drei Verkehrsunfälle mit Radfahrern auf der Lindenhofsteige, allerdings alles Alleinunfälle, also ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer. Gleichwohl bleibt die Gefahr bestehen.

Sie haben die Initiative gemeinsam ergriffen: Lindenhof-Chef Dr. Johannes Knubben und Eningens Bürgermeister Eric Sindek. Foto: Dieter Reisner Sie haben die Initiative gemeinsam ergriffen: Lindenhof-Chef Dr. Johannes Knubben und Eningens Bürgermeister Eric Sindek. Foto: Dieter Reisner

Deshalb sind beide - Knubben im Namen der Uni Hohenheim, die die Initiative unterstützt, Sindek für die Gemeinde Eningen - aktiv geworden. Sindek hat mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ein Plakat entworfen, »nach dem Vorbild auf den Autobahnen« – als Warnhinweis mit deutlicher Sprache. »Der Inhalt ist schon heftig, aber es soll ja Aufmerksamkeit wecken«, so der Bürgermeister. Darauf ist ein Fahrrad auf dem Boden liegend zu sehen nahe einem quer stehenden Mähdrescher auf einer schmalen Straße. »Rücksicht rettet Leben« steht auf dem DIN A 0 großen Plakat in gelben Buchstaben, darunter »Landwirtschaft und Radfahrer gemeinsam sicher unterwegs«.

Auch Mitarbeiter der Gefahr ausgesetzt

Schließlich, erläutert Knubben, gehe es nicht nur um die Radfahrer, »uns geht es auch um die Mitarbeiter«. Sie nutzen den Landwirtschaftsweg für ihre Arbeit und sind dadurch auch einer Unfallgefahr ausgesetzt. »Im Ernstfall können sie nichts dagegen tun, werden aber möglicherweise nachhaltig beeinträchtigt. Einen unverschuldeten Unfall verkraftet man nicht so einfach«, weist Dr. Johannes Knubben auf mögliche Folgeschäden für seine Mitarbeiter hin.

Vor rund einem Monat haben sie fünf Hinweisschilder an dem Landwirtschaftsweg, der für Fahrräder und für den Fußverkehr offen ist, angebracht: jeweils zwei unten und oben und eines etwa auf der Hälfte an der wohl unübersichtlichsten Stelle, an der bei ungebremster Schussfahrt eine hohe Geschwindigkeit erreicht werden kann. »Wir wollten etwas tun. Das ist für uns die Lösung. Die Steige für Fahrräder komplett zu sperren, kann man nicht machen«, erklärt Eningens Bürgermeister. »Wir wollen ein Bewusstsein für die Gefahr schaffen, deshalb sind die Schilder groß. Mit einem Tempo-30-Schild kann man das nicht erreichen«, so Sindek. »Das beachten Radfahrer sowieso nicht.«

Für Autos ist die Steige gesperrt

Für Autos ist die Steige gesperrt und darf nur mit Sondergenehmigung befahren werden, etwa von Mitarbeitern der Uni Hohenheim oder auch von privaten Landwirten wie denen vom Schäferhof. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Strecke regelmäßig. Vor allem, wenn die Eninger Steige dicht ist, rückt sie in den Fokus der Pendler. Dann werde die Lindenhofsteige sehr gerne als Ausweichstrecke genutzt. Die Initiative der Beiden reicht aber noch weiter.

Neben der Plakataktion haben sie noch weitere Maßnahmen im Blick. Knubben hat den Förster mit ins Boot geholt. Forstmitarbeiter werden Bäume auslichten, um für mehr Helligkeit und Übersicht an schwierigen Passagen zu sorgen. Mitarbeiter des Bauhofs haben an einigen Stellen am Rand der Fahrstrecke gemulcht, damit es Möglichkeiten gibt, auszuweichen. Damit kommen Knubben und Sindek aber auch an eine Grenze ihrer Initiative. »Viel mehr können wir nicht machen«, sagen sie unisono. Beide hoffen, dass es nicht zum Tag X kommt. (GEA)