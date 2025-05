97 Pfullinger für herausragende sportliche Leistung geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Lachende Gesichter, lauter Applaus und eine Bühne voller erfolgreicher Sportler: Im Kulturhaus Pfullingen wurden die besten Sportlerinnen und Sportler der Stadt für ihre Leistungen im Jahr 2024 ausgezeichnet. Das vergangene Jahr war ein erfolgreiches für die Athleten. Egal, ob bei den Deutschen Meisterschaften im Gesellschaftstanz, bei Jugend trainiert für Olympia oder bei Leichtathletik-Wettkämpfen: Insgesamt 97 Pfullingerinnen und Pfullinger räumten in ihren Disziplinen ordentlich ab. Von den Jüngsten bis zu den Routiniers - für jeden von ihnen gab es von Bürgermeister Stefan Wörner und Christopher Ott, Sportkreis Reutlingen, eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

»Es ist wirklich schön zu sehen, dass es in Pfullingen so viele engagierte Sportler gibt«, sagte Wörner zu Beginn der Ehrung. Er dankte nicht nur ihnen für ihre »herausragenden Leistungen«, sondern auch allen Trainern und Betreuern, die diese erst möglich machen würden. »In Pfullingen gibt es wirklich viele verschiedene Sportarten«, erzählte Wörner sichtlich stolz weiter. Doch so toll das sei, bringe es auch Herausforderungen mit sich: Jeder Verein und jede Mannschaft brauche Platz und dieser sei knapp. Wörner gab sich jedoch optimistisch, die Stadtverwaltung würde mit dem Sportentwicklungsplan einen wichtigen Schritt in Richtung Lösung gehen. »Wir wissen aber, dass es nie genug sein wird.«

Cha-Cha-Cha und Mount Everest

Bevor es dann aber richtig mit den Ehrungen losging, stimmte das Tanzpaar Judith und Michael Burkowitz von der Tanzschule Werz mit einem flotten Cha-Cha-Cha auf den Abend ein. Nicht alle Geehrte konnten ihre Urkunde persönlich entgegennehmen, bei den Anwesenden aber war die Stimmung bestens - die Freude über die Auszeichnung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Zur Halbzeit gab's ein Interview mit dem Pfullinger Jochen Greiner, der vergangenes Jahr den Mount Everest bestiegen hatte. Greiner berichtete von eisigen Nächten im Zelt, beeindruckenden Sonnenaufgängen über dem Himalaya und von dem Gefühl, das ihn überkam, als er endlich auf dem Gipfel des höchsten Berges stand. Mit seinen ehrlichen Antworten sorgte der wanderbegeisterte Pfullinger immer wieder für Lacher im Publikum.

Für den krönenden Abschluss sorgte die Tanzschule Werz, diesmal mit einer schwungvollen Hip-Hop-Einlage, für ordentlich Stimmung im Kulturhaus, bevor es dann zum gemütlichen Ausklang in den Klostergarten ging. Die Ehrung zeigte einmal mehr, wie lebendig die Pfullinger Sportlandschaft ist – und wie viel Leidenschaft hinter jeder Auszeichnung steckt. Und wer weiß, vielleicht wird der eine oder die andere im kommenden Jahr wieder auf dieser Bühne stehen. (GEA)

Alle Auszeichnungen im Überblick

Friedrich-Schiller-Gymnasium: Jugend Trainiert für Olympia WK I, Landesfinale, Handball: Emil Bessel, Oskar Bessel, Till Furtwängler, Maximilian Herrmann, Kimi Hirsch, Lino Kuhn, Luis Mollenkopf, Maximilian Schubert, Ole Stotz 1. Platz.

JtfO, WK I-IV, mixed, Tennis: Alexandra Schönstein, Benjamin Fock, Carlo Leibfritz, Max Kurrle, Hannah Kleiber, Emma Glaser 1. Platz.

JtfO WK I-IV, Landesfinale, Handball: Sara Floca, Ina Häbe, Annika Kunert, Luisa Lomberg, Nepheli Mavroudi, Lilly Pautsch, Johanna Reiff, Ceylin Tamcan, Alina Maier, Mila Walz, Cosima Reik 2. Platz.

JtfO WK I, Landesfinale, Handball: Helen Abele, Elena Alfrani, Melike Cetin,Luisa Furtwängler, Elena Streit, Lara Möck, Janina Stein, Helena Vohrer 2. Platz.

Tanzschule Werz Gesellschaftstanz: Deutsche Meisterschaften, Gesellschaftstanz: Michael Burkowitz, Judith Burkowitz – Standard Rising Star M-Reihe 1. Platz, Standard Supaleague A-Reihe 1. Platz, Latein Hobbyleague M-Reihe 1. Platz, Latein Rising Star M-Reihe 3. Platz, Johannes Schöberle, Stephanie Schöberle – Standard Rising Star M-Reihe 3. Platz, Standard Supaleague A-Reihe 4. Platz, Latein Hobbyleague M-Reihe 2. Platz, Latein Rising Star M-Reihe 5. Platz.

Tanzschule Werz Independent Steps: Tanz: Hip Hop (Urban) Battle: Kleingruppe Alter: Erwachsene (PL): Gruppe 1, Süddeutsche DAT Hip Hop Meisterschaft in Bad Dürkheim: Janina Schuster, Annika Weise, 2. Platz Süddeutscher Vizemeister, DAT German Open Hip Hop Championship in Neustadt an der Weinstrtaße: Annika Weise, Valentina Campione, Anna Luisa Stiefel, 2. Platz Deutscher Vizemeister. Gruppe 2, Tanz: Commercial Battle: Kleingruppe Alter: Erwachsen (PL), DAT German Open Hip Hop Championship in Neustadt an der Weinstraße: Nathalie Roßmeißl, Lea Schmitz, Leonie Thoss, Marion Mang, 2. Platz Deutscher Vizemeister.

Tanzschule Werz P-Town City Girls: Tanz: Gruppe 1, Hip Hop (Urban) Battle: Kleingruppe Alter: Jugend (bis 18): Süddeutsche DAT Hip Hop Meisterschaft in Bad Dürkheim: Ellen Haertel, 1. Platz Süddeutscher Meister, DAT German Open Hip Hop Championship in Neustadt an der Weinstraße: Franziska Heisler, Estella Nuvoli, Marie-Sophie Schaal, 2. Platz Deutscher Vizemeister. Gruppe 2, Tanz: Commercial Battle: Kleingruppe Alter: Jugend (bis 15): Süddeutsche DAT Hip Hop Meisterschaft in Bad Dürkheim: Giulia Ciali, 2. Platz Süddeutscher Vizemeister, DAT German Open Hip Hop Championship in Neustadt an der Weinstraße: Elif Sevine, Julia Kurzweg, 2. Platz Deutscher Vizemeister. Gruppe 3, Tanz: Hip Hop (Urban) Battle: Kleingruppe Alter: Jugend (bis 15): DAT German Open Hip Hop Championship in Neustadt an der Weinstraße: Alina Bader, Nele Dreher, Mailina Braun, Miriam Kirchner, 2. Platz Deutscher Vizemeister.

Miller Bogensport Einzelsportler: Rolf Stiebritz Freestyle Limited Recurve – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Freestyle Limited Recurve – Erwachsene – männlich DM -Halle Bad Dürrheim, Platz 1, Reiner Obst Freestyle Limited Recurve – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 2. Platz, Freestyle Limited Recurve – Erwachsene – männlich DM – Halle Bad Dürrheim, 4. Platz, Arisa Stiebritz Freestyle Limited Recurve – Junge Erwachsene – weiblich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Freestyle Limited Recurve – Junge Erwachsene – weiblich DM-Halle Bad Dürrheim, 1. Platz, Dimitrios Trifonidis Bowhunter Recurve-Schüler-männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 2. Platz, Bowhunter Recurve-Schüler-männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 2. Platz, Nora Goloubets Bowhunter Recurve – Schüler – weiblich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Christian Meurs Bowhunter Compound – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Bowhunter Compound – Erwachsene – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 3. Platz, Milia Kaltsuni Bowhunter Compound – Erwachsene – weiblich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Bowhunter Compound – Erwachsene – weiblich DM-Halle Bad Dürrheim, 1. Platz, Sophie Hack Bowhunter Compound – Schüler – weiblich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Bowhunter Compound – Schüler – weiblich DM-Halle Bad Dürrheim, . Platz, Fiona Zeller Bowhunter Compound – Schüler – weiblich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 2. Platz, Bowhunter Compound – Schüler – weiblich DM-Halle Bad Dürrheim, 2. Platz, Ralf Stahl Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, Platz 1, Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 1. Platz, Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich EBHC (Europameiterschaft Österreich), 1. Platz, Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich DM Feld & Jagd, 2. Platz, Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich DM Bowhunter, 2. Platz, Jürgen Miller Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 2. Platz, Norbert Zeller Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 3. Platz, Frieder Hartmann Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 2. Platz, Paolo Banno Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 3. Platz, Michail Trifonidis Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 6. Platz, Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 4. Platz, Alexander Forster Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 7. Platz, Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 5. Platz, Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich DM Bowhunter, 8. Platz, Christian Medau Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 8. Platz, Bowhunter Unlimited – Erwachsene – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 6. Platz, Nicolaos Trifonidis Bowhunter Unlimited – Junge Erwachsene – männlich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Bowhunter Unlimited – Junge Erwachsene – männlich DM-Halle Bad Dürrheim, 1. Platz, Sarah Meurs Bowhunter Unlimited – Junge Erwachsene – weiblich Regionalmeisterschaft-Hechingen, 1. Platz, Bowhunter Unlimited – Junge Erwachsene – weiblich DM-Halle Bad Dürrheim, 1. Platz, Leonie Schley Bowhunter Recurve – Junioren – weiblich DM-Halle Bad Dürrheim, 2. Platz, Erwin Gassner Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich DM Bowhunter, 3. Platz.

Miller Bogensport Mannschaftssportler: Ralf Stahl Bowhunter Compound – Junge Senioren – männlich Team of Nations - Germany, 2. Platz.

VfL Pfullingen 1862. Abteilung Triathlon Einzelsportler: Jochen Gutbrod Triathlon Sportweltspiele der Mediziner 200m M 45 St. Tropez, 1. Platz, Sportweltspiele der Mediziner 100m M 45 St. Tropez, 2. Platz, Joachim Sabieraj Triathlon Sportweltspiele der Mediziner Halbmarathon M 45 St. Tropez, 2. Platz, Sportweltspiele der Mediziner Radrennen M 60 St. Tropez, 3. Platz, Baden-Württembergische Meisterschaften Swim and Run M 60 Esslingen, 3. Platz.

VfL Pfullingen 1862 Einzelsportler: Magdalena Reinhardt Leichtathletik 100m – BW-Meisterschaften Masters in Heidenheim, Platz 1, 200m – BW-Meisterschaften Masters in Heidenheim, 1. Platz, 80m Hürden – BW-Meisterschaften Masters in Heidenheim, 1. Platz, 100m – DM Masters in Erding, 2. Platz, 80m Hürden – DM Masters in Erding, 2. Platz, 200m – DM Masters in Erding, 3. Platz, Moritz Schwarzer Triathlon Baden Württembergische Meisterschaften (Crossroadrennen, U17), 1. Platz, Bettina Haas Triathlon Deutsche Meisterschaften (Sprint-Triathlon, F55), 2. Platz, Triathlon Europameisterschaften (Kurzdistanz-Triathlon, F55), 2. Platz, Triathlon Europameisterschaften (Sprint-Triathlon, F55), 3. Platz, Michael Haas Triathlon Deutsche Meisterschaften (Sprint-Triathlon, M25), 3. Platz, Triathlon Europameisterschaften (Kurzdistanz-Triathlon, M25), 3. Platz, Triathlon Europameisterschaften (Sprintdistanz-Triathlon, M25), 4. Platz.

Skiabteilung VfL Pfullingen »Young Eagles«: Ben Bayer, Skisprung Juniorenweltmeisterschaft in Planica/Slow, 2. Platz, B-Weltcup in Iron Mountain/USA, 3. Platz, Jan-Ole Fetzer Skisprung Deutschlandpokal, 2. Platz, Baden-Württembergische Meisterschaften Junioren, 2. Platz, Tom Weiß Skisprung Deutscher Schülercup S12, 2. Platz, Max Reinke, Nordische Kombination Deutscher Schülercup S13, 4. Platz, Skisprung BaWü S13, 3. Platz, Nordische Kombination BaWü S13, 3. Platz, Simeon Elbeshausen, Nordische Kombination BaWü Junioren, 2. Platz, Anna Herrmann, Langlauf BaWü – Distanzrennen, 1. Platz, BaWü – Sprintrennen U 14 weiblich, 1. Platz.

Schützengilde Pfullingen 1522: Sophie Hack, Bogensport Bowhunter Compound Deutsche Meisterschaft, 1. Platz, Emanuel Müller Schnellfeuerpistole (olympisch) Landesmeisterschaft, 1. Platz, Standard Pistole Landesmeisterschaft, 1. Platz, Sportpistole Landesmeisterschaft, 1. Platz, Luftpistole Landesmeisterschaft, 2. Platz, Schnellfeuerpistole (olympisch) Deutsche Meisterschaft, 3. Platz, Sportpistole Deutsche Meisterschaft, 3. Platz, Schnellfeuerpistole (olympisch) Weltmeisterschaft in Baku, 10. Platz, Schnellfeuerpistole (olympisch) Weltmeisterschaft in München, 10. Platz.