29-Jähriger soll zwei Jungen in Lichtenstein sexuell belästigt haben

LICHTENSTEIN/TÜBINGEN. Er ließ im Ordnungsamt die Hosen runter, er torkelte betrunken auf dem Rathausplatz in Lichtenstein herum und biss bei seiner Festnahme einen Polizeibeamten in den Arm. Ein Fall sorgte für besondere Aufregung in dem kleinen Ort am Fuße der Alb. Obendrein soll der 29-Jährige zwei minderjährige Jungs, die auf dem Weg zur Schule waren, sexuell belästigt haben.

Ursprünglich wurden die Vorfälle im Dezember 2024 vor dem Amtsgericht in Reutlingen verhandelt. Doch da zeigte sich, dass der 29-Jährige, der aus Somalia stammt und in Deutschland als Geflüchteter geduldet ist, möglicherweise an Schizophrenie leidet und deshalb bei den Taten unter Umständen vermindert schuldfähig gewesen ist. Das Amtsgericht konnte den Fall nicht entscheiden und leitete ihn ans Landgericht weiter. Dort wurde am Dienstag das Verfahren, bei dem es auch um eine mögliche Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus geht, eröffnet.

Vor Frauen entblößt

Im Frühjahr 2024 ist bei dem 29-Jährigen jedenfalls einiges aus dem Ruder gelaufen. Am 17. Februar tauchte er im Rathaus in Lichtenstein auf. Dort wollte er sich darüber beschweren, dass er noch keine Waschmaschine erhalten hat, die er doch Wochen zuvor beantragt habe. Die zuständige Sachbearbeiterin war allerdings nicht da. Eine andere Rathaus-Mitarbeiterin kümmerte sich um sein Anliegen. Später kam noch eine weitere Kollegin dazu. Plötzlich tickte der 29-Jährige aus. Er ließ die Hose runter, machte »vulgäre kreisende Bewegungen mit der Hüfte« und entblößte schließlich seinen Penis, rieb an ihm, um »die beiden Frauen zu beschämen«, wie Staatsanwalt Valentin Rebstock in seiner Anklageschrift vortrug.

Der zweite Fall machte in Lichtenstein ebenfalls schnell die Runde und brachte viele Menschen dort auf. Am 4. März 2024 soll der 29-Jährige sich zwei minderjährigen Schülern an einer Bushaltestelle genähert haben. Er habe die beiden Jungs über den Kopf gestreichelt und versucht, sie zu küssen, so die Anklageschrift. Das Delikt lautet, wie beim Vorfall im Rathaus: sexuelle Belästigung.

Pflegerin geschlagen

Es gibt noch weitere Vorwürfe gegen den Angeklagten. Im Februar 2024 soll er betrunken über den Rathausplatz in Lichtenstein gewankt sein. Als Polizeibeamte ihm die Schnapsflasche abnehmen und ihn nach Hause bringen wollten, wehrte er sich heftig, biss sogar einen der Beamten in den Arm. Am 11. März 2024 tauchte der 29-Jährige frühmorgens in einer Bäckerei auf, in der er wegen seines auffälligen Verhaltens Hausverbot hatte. Die Polizei wurde gerufen und wieder widersetzte sich der Angeklagte seiner Festnahme. Offenbar ist der schmächtig wirkende Somalier in der Lage »erhebliche Körperkräfte zu entwickeln«, wie Staatsanwalt Rebstock meinte.

Im Januar 2025 wurde der 29-Jährige dann in die Psychiatrie in Zwiefalten eingeliefert. Eine Pflegerin, die Nachtdienst hatte, nahm ihn auf. Ohne Vorwarnung schlug der 29-Jährige mit der Faust zweimal gegen den Kopf der Frau. Das Opfer erlitt eine Schädelprellung.

Stimmen gehört

An die meisten Vorfälle konnte sich der Angeklagte am Dienstag nur noch bruchstückhaft oder gar nicht mehr erinnern. Dies kann am Alkohol liegen, mit dem er offenbar große Probleme hat. Oder an seiner Krankheit, wegen der er schon mehrmals in Behandlung war. Er habe damals Stimmen gehört, die ihm Befehle gegeben hätten, erklärte er vor Gericht.

Zu den beiden Jungs habe er nur freundlich sein wollen, sagte er. Der Versuch, sie zu streicheln und auf die Wange zu küssen, sei »aus Freundschaft« geschehen. Die beiden Kinder, die am Dienstag vor Gericht aussagten, haben damals direkt reagiert. Sie wehrten sich gegen das Ansinnen des 29-Jährigen, rannten zur Schule und berichteten alles einer Lehrerin, die die Polizei rief.

Aggressive Durchbrüche

Die beiden Schüler haben das Erlebte inzwischen gut verdaut, wie sie dem Richter erzählten. Zwei Wochen sei noch der Papa mit zur Schule gelaufen, berichtete einer der 11-Jährigen. Bei seinem Kumpel war es ähnlich. Der Angeklagte erhält derzeit Medikamente, die sehr gut wirken. Beim Prozess vor dem Amtsgericht in Reutlingen hieß es noch, dass bei dem 29-Jährigen unbehandelt weitere »aggressive Durchbrüche« zu befürchten seien, »vor allem gegen Polizeibeamte«. Inzwischen scheint er diese Durchbrüche im Griff zu haben. Es ist jedenfalls nach den Erkenntnissen der Polizei nichts mehr vorgefallen.

Das Gericht muss nun entscheiden, wie es mit dem 29-Jährigen weitergeht. Ober er vielleicht in einer Klinik untergebracht werden muss oder ob eine solche Unterbringung eventuell zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Der Angeklagte möchte gerne »ein neues Leben anfangen«. Es »tut mir leid, was ich gemacht habe«, erklärte er. (GEA)