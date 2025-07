24-Stunden-Wanderung von Holzelfingen nach Berg: Spannende Etappe bei Vollmond

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELINGEN/BERG. 104 Teilnehmende haben am Wochenende an der traditionsreichen 24-Stunden-Wanderung des Rotary Clubs Münsingen teilgenommen. Bei der 16. Auflage dieses Mammutmarschs, die jährlich eine neue Streckenführung bietet, erreichten nur neun Männer und Frauen nicht das Ziel. »So wenige wie noch nie«, freute sich Präsident Jochen Eberhardt, der »viele bekannte und auch neue Gesichter« begrüßen konnte.

Die weitesten Anreisen hatten der ehemalige Münsinger Bürgermeister Rolf Keller aus Ungarn, der mit 84 Jahren zudem der älteste Teilnehmer war, und der gebürtige Ehinger Maximilian Reisch, der aus Paris angereist war. Zusammen mit seinem Vater Elmar schnürte auch er die Wanderschuhe.

17.000 Euro Spenden gesammelt

Die Bilanz der Tour: rund 77 Kilometer Strecke in sechs Etappen, 1.130 bewältigte Höhenmeter, fünf Pausenstationen, mehrere Dutzend Blasen an den Füßen, über 1.600 geleerte Saft- und Wasserflaschen, 25 Helfer, sechs Streckenführer und insgesamt 17.000 Euro Spenden für den guten Zweck. Dank zahlreicher Sponsoren fließen die Einnahmen, ohne Abzüge, zu gleichen Teilen an die Kenia-Hilfe Schwäbische Alb, die Tafel Münsingen und den ambulanten Hospizdienst Reutlingen (Trauerbereich).

Der Startschuss fiel am Samstag pünktlich um 10 Uhr am Sportplatz in Holzelfingen. Beim letzten Glockenschlag der Johanneskirche machte sich die Wanderschar auf den nicht immer einfachen Weg. 24 Stunden und sieben Minuten später erreichten die ersten Unermüdlichen den Ehinger Stadtteil Berg im Alb-Donau-Kreis, zehn Minuten später trafen auch die restlichen Teilnehmenden am Ziel ein.

Diesmal führte die Tour von Lichtenstein über Gomadingen, Münsingen, Bremelau, Anhausen und Mochental bis nach Ehingen. Zunächst ging es entlang der Albkante über den Traifelberg und schließlich hinauf zum Sternberg. Auf 844 Metern über Normalnull, dem höchsten Punkt der Wanderung, wurde das Mittagessen serviert. Einige Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, den 32 Meter hohen Holzturm zu besteigen.

»Sie sind sehr mutig, die Polizei anzuhalten«, schmunzelten zwei Beamte in ihrem Streifenwagen, als sie von den Verkehrshelfern des Rotary Clubs mit der roten Kelle gestoppt wurden, um die Wanderer in Dapfen sicher über die Lautertalstraße zu geleiten. Ohne zu zögern, schalteten die Uniformierten das Blaulicht ein, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Weiter ging es vorbei am Haupt- und Landgestüt Marbach hinauf zum Schloss Grafeneck.

Eine Stunde auf der Bank ruhen

Kaffee und Kuchen gab es am Sportplatz Münsingen. An dieser und den nächsten Zwischenstationen hatten die drei mitgereisten Physiotherapeuten im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun mit Massagen, außerdem versorgten sie zahlreiche Blasen an den Füßen. Weitere Stopps legten die Wandernden »bei einem herrlichen Sonnenuntergang« in Bremelau bei Kloker Agrar sowie im Haus Rubin im Tal in Anhausen ein. Dort nutzten viele die Gelegenheit, sich für eine Stunde auf einer Bierbank im Freien oder drinnen auszuruhen, bevor in der Stille der Nacht bei Vollmond die nächste Etappe Richtung Schloss Mochental begann.

Für Andrea Pfleiderer aus Engstingen war das die »spannendste Strecke mit vielen Aufs und Abs entlang der Felsen«, während andere Teilnehmende diese Etappe »einfach nur Horror« fanden. Doch einmal im Jahr gehöre es dazu, den inneren Schweinehund zu überwinden, meinten diejenigen, die schon mehrfach dabei gewesen sind. Zum ersten Mal dabei war die 37-jährige Josephine Wilk aus Blaustein, die von ihrem Vater Heinz motiviert wurde, der bereits zehn Mal teilgenommen hatte.

Noch nicht so oft dabei waren Ines, Teresa, Daniel, Markus und Andreas von den »Wanderfreunden Ermstal«. Auch die fünf Freunde kamen total erschöpft, aber glücklich im Schatten spendenden Biergarten in Berg an. Dort ließen sie sich – wie alle anderen Teilnehmenden – Weißwürste und ein frisch gezapftes Bier schmecken.

Zum Schluss präsentierte Thomas Stooß aus Engstingen noch eine besondere Zahl: Laut seiner Wander-App hatte er in den vergangenen 24 Stunden 97.360 Schritte zurückgelegt. (GEA)

