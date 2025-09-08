20 Jahre Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. in Pfullingen: Ein Fest für den Tierschutz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt) in Pfullingen hat am Wochenende mit einem großen Fest sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Bereits der Samstag mit nur kleinem Festprogramm war laut Geschäftsstellenleiter Uwe Wagner ein voller Erfolg. Bei sommerlichem Wetter waren so viele Besucher auf das Gelände gekommen, wie selten zuvor.

Der eigentliche Festakt jedoch ging am Sonntag über die Bühne. Wagner, der das Erdhügeltierheim vor 20 Jahren aufgebaut hatte, erinnerte sich an die schwierige Anfangszeit – sowohl aus finanzieller Sicht als auch aufgrund Gegenwinds aus Reihen des bmt selbst. Mittlerweile ist das Erdhügeltierheim in Pfullingen vielmehr als nur ein Tierheim – der bundesweit agierende Verein selbst bezeichnet es aufgrund seiner Eigenschaft als Begegnungsstätte und Treffpunkt als »das Zentrum für Tierschutz des bmt«.

»In den 20 Jahren haben wir viel erreicht«, berichtet Wagner. »Wir konnten die Anzahl und Vielfalt der Tiere vergrößern.« Neben ursprünglich Katzen, Hunden und Kleintieren finden dort heute auch Reptilien, Schweine und Vögel Zuflucht. »Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und Stolz, dass wir das erreichen konnten.« Heidi Riekert, die ebenfalls von Anbeginn dabei und als »Mädchen für alles« aus der Geschäftsstelle nicht wegzudenken ist, hob die gute Zusammenarbeit mit dem Reutlinger Veterinäramt hervor. Das sei keine Selbstverständlichkeit. Tierheime sind von diesen Ämtern abhängig, weil diese die Betriebserlaubnis erteilen und sie bei Nichteinhaltung der für die Tierheime oft schwer umsetzbaren Vorschriften eben auch wieder entziehen können. »Andere Tierheime haben ernsthafte Probleme mit ihrem jeweiligen Veterinäramt. Wir haben mit Thomas Buckenmaier, dem Leiter des Kreisveterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts, eine offene und ehrliche, quasi freundschaftliche, Basis geschaffen.«

Verstärkung notwendig

Um den Alltag im Tierheim gut bewerkstelligen und vor allem den Tieren die nötige Zuwendung bieten zu können, benötigt das Team dringend Verstärkung. »Wir brauchen mindestens einen weiteren Vollzeitpfleger«, erklärt Riekert. Ehrenamtliche Helfer, sei es in der Tierversorgung unter der Woche, bei Veranstaltungen oder als regelmäßige Gassigeher, sowie Futter- oder Sachspenden sind natürlich jederzeit gerne gesehen. Auch über Geldspenden freut sich das Tierheimteam. Denn finanziert wird das Tierschutzzentrum nur durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Nachlässe. Als nächstes großes Projekt soll ein neues Gehege für die Wellensittiche und Finken sowie Landschildkröten entstehen, für dessen Einrichtung der Verein auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist (IBAN: DE31 6405 0000 0000 7578 89, Verwendungszweck »Gehege-Einrichtung«).

Wie schwitzen Hunde? Knifflige Fragen mussten bei der Tierheim-Rallye die jungen Gäste des bmt beantworten. Foto: Sigrid Jenatschke Wie schwitzen Hunde? Knifflige Fragen mussten bei der Tierheim-Rallye die jungen Gäste des bmt beantworten. Foto: Sigrid Jenatschke

Tiere vermittelt werden beim Tierheimfest prinzipiell nicht. Am Sonntag stellte Tierheimleiterin Anja Zeller aber fünf ihrer knapp 20 Hunde vor, die dringend ein neues Zuhause oder – sollten sie nicht mehr vermittelt werden können – zumindest Futterpaten suchen. Etwa die zehnjährige Mischlingshündin Britta, die mittlerweile seit acht Jahren im Tierheim ist. »Sie war schon mehrfach vermittelt, kam aber jedes Mal zurück, weil sie zu Übersprungshandlungen neigt und um sich beißt, wenn sie etwas aufregt – ein anderer Hund oder eine unbekannte Situation etwa«, so Zeller. Deswegen muss sie beim Gassigehen einen Maulkorb tragen. Ihr optimales Zuhause wäre bei einer hundeerfahrenen Einzelperson, die mit ihren Macken umgehen kann. »Wenn sie ihre Bezugsperson kennt und liebt, ist sie eine treue Seele, die ihre Menschen gegen alles und jeden verteidigen würde.«

Knifflige Fragen

Außerhalb des Festzeltes gab es das übliche Tierheimfestprogramm, das von Informationen rund um den Tierschutz, über Flohmarkt, Tombola, verschiedene Aussteller bis zur riesigen traditionellen Hüpfburg »Raupe Herbert« und der Tierheim-Rallye für die Kleinen reichte, bei der in diesem Jahr teils besonders knifflige Fragen zu beantworten waren (etwa wie viele verschiedene Laute eine Katze machen kann oder welche Hunderasse jodelt anstatt zu bellen). (GEA)

