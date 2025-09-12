Zum 25-Jährigen des Neuhäuser Kelternvereins wird mit dem Kelternbaum Wein gepresst

Original trifft Modell: Wolfgang Fritz, Vorsitzender des Neuhäuser Kelternvereins, demonstriert in der Mittleren Neuhäuser Kelter das Modell des historischen Kelternbaums, der im Hintergrund zu sehen ist. In der Mitte der zweite Vereinsvorstand Werner Weiblen, rechts Kassier Günter Hau, gleichzeitig Neuhausens Ortsvorsteher.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Es waren engagierte Einwohner, die die Innere und die Mittlere Kelter in Neuhausen einst vor dem Abriss bewahrt haben. Zunächst ging's als Bürgerinitiative um den Erhalt des Bindhofs. Auch er hatte mit Wein zu tun, diente den Mönchen des Kloster Zwiefalten einst als Pfleghof, in dem sie aus den Neuhäuser und Metzinger Weinbergen Trauben für ihren Messwein gewannen. Dann kamen die beiden über 500 Jahre alten Keltern ins Visier der beschützenden Bürger. Die 1529 erstmals erwähnte und 1736 an den heutigen Standort versetzte Mittlere Kelter haben sie 1978 in unzähligen Arbeitsstunden restauriert.

Aus der BI entwickelte sich im Jahr 2000 der Neuhäuser Kelternverein. »Der Erhalt der Inneren und der Mittleren Kelter steht in der Satzung«, erläutert der Vereinsvorsitzende Wolfgang Fritz und betont: »Wir wollen diese Denkmäler mit Leben füllen.« Die Äußere Kelter direkt am Weinberg gehört dagegen der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen, die sie auch zur Trauben-Annahme nutzt.

400.000 Euro und unzählige Arbeitsstunden

Mit mächtig viel Eigen-Engagement, Erlösen aus den Weinfesten und Spenden machte sich der Verein an der Inneren Kelter gegenüber dem Haltepunkt der Ermstalbahn zu schaffen, bei der etwa das Dach zu erneuern war: 40 Leute waren oben. Dieses Bauwerk steht regelmäßig im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Hier werden Weinfeste gefeiert, locken der Osterbasar des Kelternvereins, die Kaninchen- und Geflügelschau der Kleintierzüchter und noch viel mehr.

Seit einigen Jahren steht die der Allgemeinheit in der Regel unzugängliche Mittlere Kelter mit dem gewaltigen Weinpressbaum aus dem 17. Jahrhundert erneut im Fokus der Engagierten: Morsche Balken in der Fassade wurden mithilfe einer Fachfirma aus Bebenhausen ausgetauscht, im Innenraum provisorische Schrägstützen zur »Aussteifung« des Bauwerks eingezogen. Hier besteht aber weiterer Handlungsbedarf. Der Kelternbaum hat eine neue Mutter für die verschlissene frühere bekommen, ein zentrales Teil der uralten Weinpresse.

Den Balken mit der verschlissenen Mutter des Neuhäuser Kelternbaums hat der Kelternverein Neuhausen austauschen lassen. Foto: Markus Pfisterer Den Balken mit der verschlissenen Mutter des Neuhäuser Kelternbaums hat der Kelternverein Neuhausen austauschen lassen. Foto: Markus Pfisterer

Nicht alles können die Vereinsmitglieder selbst reparieren, nicht mal die Handwerker unter ihnen. Profileistungen kosten Geld. Rund 400.000 Euro hat der Neuhäuser Kelternverein in dem Vierteljahrhundert seines Bestehens zusammengebracht, aus Mitgliedsbeiträgen genauso wie aus Bewirtungserlösen bei Festen oder Empfängen oder aus Spenden.

Am Sonntag, 21. September geht's um den Verein selbst. »Der Weinkulturtag ist ein besonderer Anlass, das Jubiläum zu feiern«, sagt Patrick Hubertz, in Personalunion Metzingens Erster Bürgermeister und Geschäftsführer der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT). Deshalb ist der elfte Aktionstag dieser Art auch zum zweiten Mal hintereinander in Neuhausen und wechselt nicht wie sonst im Jahresturnus nach Metzingen.

Kelternbaum bis 1946 in Betrieb

Er steigt von 11 bis 18 Uhr. In der Mittleren Kelter werden - ein seltenes Spektakel - mit dem historischen Kelternbaum Weintrauben gepresste. »Ein gemischter Satz aus Spätburgunder und Kerner ist geplant«, kündigt Fritz an, ein Schillerwein wird herauskommen. Mehrere Mann oder Frau werden die schweren Deichseln drehen, die über eine riesige Holzspindel Druck auf die gewaltigen Querbalken ausüben. Diese wirken wieder auf den mehrlagigen Pressstempel, zwischen dem und der Beton-Unterlage die Trauben zu Saft macht. »Bis 1946 war der Kelternbaum in Betrieb«, blickt Kelternvereins-Kassier und Neuhausens Ortsvorsteher Günter Hau zurück, »dann kamen hydraulische Pressen zum Einsatz.«

Am Weinkulturtag werden 700 Kilo Trauben werden in das mächtige Holzbauwerk gelegt, zwischen 300 und 400 Liter Saft werden herauskommen, mit 17 Tonnen Pressdruck. »Knapp 15 junge Leute zwischen 18 und 35 übernehmen das Pressen«, kündigt Wolfgang Fritz an. Den Testbetrieb hat der jahrhundertealte Kelternbaum bereits bestanden: Im großen grünen Bottich liegt jede Menge Traubentrester. Schräg über ihn hat Wolfgang Fritz ein Modell des Kelternbaums gelegt und die Funktionsweise demonstriert.

25 Jahre Kelternverein heißt 25 Jahre Schaffen mit Herzblut und jetzt Grund zum Feiern. Für MMT-Chef und Bürgermeister Patrick Hubertz zeigt der Verein, was auch sonst in der Stadtgesellschaft oft gilt: »Großveranstaltungen wären ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich.« In einer Stadt der elf Keltern, von denen drei - die in Glems gehört auch dazu - von Bürgerhand betrieben werden. (GEA)