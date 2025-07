Zuckersüße Musik im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Einladung zum Sommerkonzert am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen ließen sich auch in diesem Jahr nicht viele Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde entgehen. Kurz nach Saalöffnung waren fast alle Sitzplätze in der neuen Aula belegt und auch die Stehplätze an der hinteren Fensterfront waren heiß begehrt. Dass das Sommerkonzert unter dem Thema »Sugar, Baby, Love« stand, war nicht zu übersehen: Die ganze Aula war mit selbstgebastelten Zuckerwaren aus Pappe geschmückt. An den Wänden hingen rote Lollipops und Gummibärchen. Über der Bühne schwebten große Bonbons, die mit Alufolie umhüllt waren. Und auch bei den Accessoires der beiden Moderatorinnen Lena Metzger und Jule Salzer wurde nichts dem Zufall überlassen. Mit Ohrringen in Eisform und Schleifchen im Haar führten die beiden Schülerinnen passend gekleidet zum Thema durch den Abend.

Fliegende Süßigkeiten vom Himmel

Auch in den ausgewählten Musikstücken war nicht zu überhören, dass es um das Thema Zucker und Liebe gehen sollte. Ganz verführerisch eröffneten das Jugendsinfonieorchester und der Mittel-und Oberstufenchor mit »Pure Imagination« aus dem bekannten Film Charly und die Schokoladenfabrik das Sommerkonzert. Unter der Leitung von Musiklehrerin Paula Stark und dem Metzinger Musikschulleiter Bruno Seitz versetzte auch das Jugendsinfonieorchester das Publikum in Begeisterung und erfüllte den Raum mit süßen Klängen. Zuckersüß wurde es dann auch beim Auftritt des Unterstufenchors. Seit Januar probten die Jüngsten mit ihrer Musiklehrerin Angela Schmauder-Scheytt für das große Sommerkonzert. Mit ihren sanften Stimmen durchfluteten sie den Saal und versüßten dem Publikum somit das Konzert. Mit ihrem Musiklehrer Magnus Heiter am Klavier brachte der Chor beim bekannten Ohrwurmlied »Aber bitte mit Sahne« von Schlagerikone Udo Jürgens den Saal zum Klatschen und Mitsingen.

Gemeinsam mit dem Unterstufenorchester brachte der Unterstufenchor richtig romantische Stimmung mit Kosenamen ins Publikum. Mit den Top-Hits der Beatles »Honey Pie« und »Sugar, Sugar« von The Archies konnte sich das Publikum schon vor der Pause auf die leckeren Waffeln der Brasilien-AG einstimmen. Die Streicherklassen, die unter der Leitung von Elisabeth Spath mit der Metzinger Musikschule kooperieren, brachten wie Taylor Swift selbst bei ihren Konzerten mit ihrem Song »Shake it off« das Publikum zum Beben. Der Mittel-und Oberstufenchor und die Jazz-Combo, die Wolf-Dieter Rahn betreute, rundeten das Sommerkonzert ab. Allerdings nicht nur mit passenden Songs über Wassermelonen, Honig oder Zuckerkuchen, sondern auch mit echten Süßigkeiten, die beim Lied »Candyman« von Solist Benjamin Jansch durch den Raum geworfen wurden und mit großer Begeisterung vom Publikum aufgenommen wurden. Ein Konzert für alle Sinne, das sicher in Erinnerung bleibt. (GEA)