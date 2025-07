Zu wenig Verkehr für mehr Lärmschutz auf der B 27

In der Fahrtrichtung Stuttgart rollen Autos auf der B 27 bereits auf lärmminderndem Asphalt an Pliezhausen und Walddorfhäslach vorbei. In Fahrtrichtung Tübingen wird es den dort ursprünglich geplanten Flüsterasphalt aber nicht geben.

PLIEZHAUSEN. Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold hat sich kurz nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung im Mai für mehr Lärmschutz an der Bundesstraße 27 eingesetzt. Er schrieb wenige Tage später einen Brief an den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und bat um Unterstützung. Jetzt bekam er eine Antwort der Staatssekretärin Dr. Claudia Stutz aus Berlin, wonach der Lärmschutz und die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung nicht Bundes-, sondern Ländersache sei. Vom zuständigen Regierungspräsidium Tübingen gibt es auf GEA-Anfrage eine für die Pliezhäuser ernüchternde Einschätzung: Der Verkehr hat für einen weiteren Lärmschutz zu stark nachgelassen.

Seit Jahren beschäftigt die Lärmbelastung durch den Verkehr auf der B 27 die Einwohner der Pliezhäuser Teilorte Gniebel und Rübgarten sowie der Nachbargemeinde Walddorfhäslach. Bürgermeister Dold schrieb Anfang Mai an den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, dass die Lärmbelastung trotz des neuen lärmmindernden Fahrbahnbelags eine große Herausforderung bleibe. Der neue Asphalt wirke sich zwar positiv aus, die Gemeinde fordere nun aber eine Lösung, die die Lebensqualität der Anwohner deutlich verbessert.

Unterschiedliche Einschätzungen

Von Juni bis September 2023 haben Bauarbeiter bereits die Fahrbahn in Richtung Stuttgart mit Flüsterasphalt erneuert. Danach gab es unterschiedliche Reaktionen aus der Politik und von Aktivisten der Initiative »Lärmschutzjetzt«: »Mit der Erhaltungsmaßnahme an der B 27 entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger, indem wir den Lärm reduzieren«, sagte Michael Theurer als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium 2023 über das rund drei Millionen Euro teure Projekt.

Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser lobte die Bauarbeiten und mehr Lärmschutz durch Flüsterasphalt und würdigte die Pliezhäuser Initiative: Er betonte, "dass insbesondere die Ortsteile Gniebel und Rübgarten der Gemeinde Pliezhausen sowie die Gemeinde Walddorfhäslach von dem neuen Lärm mindernden Asphaltbelag profitieren. Mitglieder der Pliezhäuser Lärmschutzinitiative berichteten im November 2023 etwas anderes: "Seit der Flüsterasphalt auf der B 27 ist, hören wir andere Frequenzen", sagte Richard Stasch. Seine Frau Elisabeth ergänzte, dass durch den Flüsterasphalt noch ein tieferer Ton hinzugekommen sei. Leiser sei es aber nicht geworden.

Bund verweist an das Regierungspräsidium Tübingen

Zurück zum Brief von Pliezhausens Bürgermeister Dold: Der hatte sich für Tempo 80 abends und nachts auf der B 27 eingesetzt, sodass der Lärm dann geringer wäre. Am Montag teilt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Verkehr dem GEA mit, dass dieses für die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung und einzelne Maßnahmen schlicht nicht zuständig sei. »Der Bund verfügt hier über keinerlei Eingriffs- und Weisungsrechte.« Die Länderbehörden entschieden über Tempolimits aus Lärmschutzgründen. Die Sprecherin teilt mit, dass das Regierungspräsidium Tübingen mit aktuellen Verkehrszahlen neue Schallbelastungen ermittelt hat. Das Ergebnis sei, »dass entlang der B 27 im Bereich Pliezhausen keine Lärmbelastungen vorliegen, die eine strengere Geschwindigkeitsbelastung gebieten«.

Sabrina Lorenz, eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen, teilt mit, dass die Umsetzung des ursprünglich geplanten Flüsterasphalt in Fahrtrichtung der Universitätsstadt »bereits Anfang des Jahres aufgrund der deutlich reduzierten Verkehrsmengen und der damit einhergehenden Lärmminderung als nicht mehr vertretbar angesehen« werde. Damit bleibt nun alles beim Alten. (GEA)