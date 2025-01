Aktuell Freizeit

Wintersport in Zeiten von Erderwärmung: Dettinger Skizunft bleibt auf der Alb aktiv

Über vier Jahre konnte die Abteilung am Skilift Beiwald am Skilift Beiwald bei Upfingen keine Kurse mehr anbieten, am Wochenende war' s mal wieder so weit. Weil Schnee in den vergangenen Wintern oft gefehlt hat, baute die Skizunft ihr Sommerangebot aus.