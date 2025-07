Wie rund es an Metzingens neuem Kreisverkehr läuft

Die Baustelle am neuen Auchtertkreisel in Metzingen ist beendet. Der Verkehr fließt seit Freitagmorgen wieder.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wenn Baustellen monatelang dauern, sind Auto-, Lastwagen- und Fahrradfahrer mitunter überrascht, wenn diese beendet sind. Denn gerade wer dort täglich vorbeifährt, gewöhnt sich dran. Seit Freitagvormittag kann nun der neue Auchtertkreisverkehr in Metzingen aus allen Richtungen befahren werden, teilte die Stadtsprecherin Susanne Berger am Freitag mit. Die Bauarbeiten sind damit einen Monat früher als geplant fertig. Eine Einschränkung bleibt jedoch zunächst: Von der Ulmer Straße ist das Abbiegen in die Auchtertstraße noch nicht möglich.

Auch am Sonntagmittag ist hier reger Verkehr. Mussten bis zum Beginn der Bauarbeiten früher an dieser Auchtertknoten-Kreuzung Auto-, Lastwagen- und Busfahrer von der Bundesstraße 28 in Richtung der Metzinger Innenstadt warten, läuft der Verkehr nun ganz flüssig aus allen Richtungen. Auf den Kreisel zufahren, gucken, ob jemand schon im Innenkreis fährt. Wenn nicht, einreihen, und weiter geht die Fahrt.

Zufahrt zum Bongertwasen

Der neue Kreisel ist zwischen der B 28-Auf- und Ausfahrt Metzingen-Ost/Nürtingen und der sogenannten Polizeikreuzung entstanden und verfügt noch über weitere Ausfahrten. Diese führen zur Esso-Tankstelle und auf der anderen Seite zum Freizeitgelände Bongertwasen. Dort soll nämlich voraussichtlich Ende 2028 das Ganzjahresbad als Ersatz für das heutige Hallen- und das Freibad eröffnen, sodass diese Anbindung künftig wichtiger wird.

Ursprünglich sollte der Kreisel bereits 2023 entstehen. Allerdings dauerte es länger als geplant, bis das Regierungspräsidium Tübingen (RP) seine Zusage erteilte. Das hatte die Stadt Metzingen im Sommer 2024 in einer Pressemitteilung so mitgeteilt. Die Zusage war notwendig, weil das RP teilweise Straßenbaulastträger ist. Denn über den früheren Auchtertknoten und den heutigen Auchtertkreisel verläuft die Bundesstraße 313 in und aus Richtung Grafenberg. Die Stadt Metzingen musste sich mit dem RP auch wegen der Finanzierung abstimmen, weil der neue Kreisverkehr in der Stadt Metzingen entsteht und auch lokale Straßen dort einmünden.

Polizeikreuzung entlasten

Der nun fertig gestellte Kreisverkehr soll vor allem die Kreuzung am Polizeirevier zwischen Auchtertstraße, Ulmerstraße und der Noyon-Allee entlasten. Der Verkehr in den Metzingen Stadtteil Neuhausen und von dort in die Metzinger Innenstadt soll dann nämlich durch das Gewerbegebiet Braike-Wangen geleitet werden und dann über die 2022 freigegebene Ermsbrücke rollen.

Nicht nur für Auto-, Bus- und Lastwagenfahrer hat sich etwas verändert. Radler haben nämlich einen neuen Weg bekommen an der Motorworld vorbei. Dieser schließt die Lücke zwischen der Paul-Lechler-Straße und der Metzinger Innenstadt.

Sperrung der Ulmer Straße

Auch wenn es am Auchtertkreisel nun wieder rollt, wird es schon sehr bald neue Einschränkungen geben. Ab dem Montag, 14. Juli, also in der nächsten Woche, wird die Ulmer Straße für den Verkehr stadteinwärts gesperrt. (GEA)