Wie kann man Metzingen abkühlen? Grüne und Baubürgermeister auf Tour

Der Parkplatz Adlergarten ist noch fest in Autofahrerhand. Künftig könnte er zumindest im hinteren Teil grüner werden und die Erms für alle zugänglich gemacht werden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die knapp 15 Leute liefen los und es begann zu regnen: Der Start der Metzinger Grünen-Gemeinderatsfraktion mit Baubürgermeister Markus Haas zu Stellen in der Stadt, in denen mehr für den Klimaschutz getan werden könnte, verlief nicht nach Maß: Ausgerechnet jetzt war es nicht heiß und trocken. Eineinviertel Stunden lang leitete Stadträtin Lisa-Maria Weigert die Gruppe zu sechs zentralen Punkten. An denen kamen Ideen genauso heraus wie Bedenken.

Bahnhofsvorplatz

Etwa zur Hälfte ist der Platz, über den jeden Tag tausende Bahnreisende laufen, verschönert - von der Kreissparkasse. Der Rest schlummert seit Jahren im Dornröschenschlaf - bis der Metzinger Gemeinderat voraussichtlich im Januar das Mobilitätskonzept (MEK) verabschieden wird. Könnte es hier ein Fahrradparkhaus geben? »Problem: Wir brauchen Platz für den ÖPNV«, sagt Haas. Der ZOB soll künftig barrierefrei sein und fußgängerfreundlicher.

»Gedanken, wo wir was positionieren«, macht man sich in der Verwaltung, »das betrifft auch das Thema Bäume.« Auch Bürger wurden breit in die Ideenschmiede für das MEK eingebunden. Öffentlich spruchreif ist aber noch nichts, »ein Architektenauftrag ist nicht raus.« Das ginge ohne Votum des Gemeinderats über das Aussehen des Bahnhofsvorplatzes wohl auch kaum. Bisher gibt es nur eine Machbarkeitsstudie, die unter Verschluss liegt.

Der Bahnhofsvorplatz wird umgestaltet, wenn das Mobilitätsentwicklungskonzept steht. Mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und ein attraktiverer Busbahnhof sind Ideen, die auch beim Rundgang der Grünen mit Baubürgermeister Markus Haas (hinten Mitte) geäußert wurden. Foto: Markus Pfisterer Der Bahnhofsvorplatz wird umgestaltet, wenn das Mobilitätsentwicklungskonzept steht. Mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und ein attraktiverer Busbahnhof sind Ideen, die auch beim Rundgang der Grünen mit Baubürgermeister Markus Haas (hinten Mitte) geäußert wurden. Foto: Markus Pfisterer

Karlstraße

Sie ist vor wenigen Monaten komplett saniert worden. Rechts und links der Straße wird seither schon verstärkt Klimaschutz praktiziert, (Haas) »nach dem Prinzip der Schwammstadt«: Zwischen den Parkstreifen liegen Inseln für Bäume. Sie enthalten braunes Substrat. »Es sind Wasserspeicher«, auch mit Pflanzenkohle, über die Nährstoffe für die Bäume abgegeben werden. Ein Vorbild auch für andere Stellen in der Stadt.

Stadtrat Klaus Rümmelin will auch die Grundeigentümer stärker in die Verantwortung nehmen. "Kann man sie bei Neubauten aktiveren? Motto: Pflanzt mehr Grün in eure Gärten!" Jeder Baum und jeder Strauch kann CO2 binden und Hitze abmildern. "Wir wirken daraufhin, Heckengrün zu pflanzen", machte der Baubürgermeister klar." Verpflichten kann die Stadt Grundeigentümer nur über Bebauungspläne - dazu, bestimmte Grundstücksanteile unbebaut oder sogar grün zu lassen. Ob und was gepflanzt wird, ist freiwillig.

In die noch unbepflanzten Bauminseln in der frisch sanierten Karlstraße wurde ein Substrat eingebracht, das auch Pflanzenkohle enthält und Wasser speichern kann. Foto: Markus Pfisterer In die noch unbepflanzten Bauminseln in der frisch sanierten Karlstraße wurde ein Substrat eingebracht, das auch Pflanzenkohle enthält und Wasser speichern kann. Foto: Markus Pfisterer

Sieben-Keltern-Schule

Der riesige Schulhof ist stark asphaltiert und heizt sich im Sommer auf - was auch in die Klassenzimmer mit ihren vielen und großen Fenstern abstrahlt. »Wie sieht es mit einer großflächigen Bepflanzung aus?«, hakte Grünen-Fraktionsvorsitzender Dr. Georg Bräuchle bei Markus Haas nach, »stört das die Feuerwehrzufahrt?« Die käme wohl im Brandfall schon zur Schule. Aber: »Wir brauchen ordentlich Bewegungsfläche für die Kinder und können den Platz nicht großflächig zumachen.« Immerhin: »Wenn's der Denkmalschutz zulässt, wären zumindest zwei große Bäume möglich«, machte der Baubürgermeister deutlich.

Rümmelin wies auf den komplett versiegelten benachbarten Schulparkplatz in, auf dem unter anderem Autos von Lehrerinnen und Schülereltern stehen. Wie wär's hier mit etwas Grün zwischen dem vielen Blech? »Dann fallen fünf Stellplätze weg«, machte Haas, der bei der Kommunalwahl 2024 für die Grünen im Kreistag angetreten war, eher konservativ klar: »Das ist ein heikles Thema.«

Auf dem weithin asphaltierten Pausenhof der Sieben-Keltern-Schule könnten wenigstens einige Bäume gepflanzt werden. Foto: Markus Pfisterer Auf dem weithin asphaltierten Pausenhof der Sieben-Keltern-Schule könnten wenigstens einige Bäume gepflanzt werden. Foto: Markus Pfisterer

Kelternplatz

Auch Metzingens historischer Platz ist weithin versiegelt, und auch hier kamen mögliche Bedenken des Denkmalamts ins Spiel: Man darf nur begrenzt in die Tiefe bauen. Markus Haas will denn auch lieber »über Versickerungsflächen nachdenken. In so einem Platz Zisternen zu vergraben, hat's in sich«. Einzelne Baumbeete säumen ihn. »Mit jeder Bepflanzung schränkt man den Spielraum ein«, meinte Haas. Bespielt werden soll der Kelternplatz künftig verstärkt, auch mit Veranstaltungen.

Mit großen, ansehnlichen Trögen, in denen junge Ahornbäume genauso wachsen wie Blüten und Pflanzengrün, steuern die Stadtgärtner einer zu starken Aufheizung des Platzes etwas entgegen und machen ihn optisch attraktiver. Und der Denkmalschutz lässt inzwischen auch auf historischen Gebäuden schon mal Photovoltaik-Module zu, was dem Klimaschutz entgegenkommt. Mit zwei Ladesäulen für E-Autos werden die Stadt/Stadtwerke hier in Kürze auch die klimaschonende Mobilität fördern, kündigte Haas an.

Marktplatz

Hier ist die Stadt mit dem kühlenden Nass aus dem Rathausbrunnen und dem schmalen, langen Wasserlauf in der Fußgängerzone Stuttgarter Straße schon recht klimafreundlich unterwegs. Hier wie in der angrenzenden Reutlinger Straße finden sich auch einige Straßenbäume, und die großen weißen Sonnensegel über der vielfältigen Außengastro auf dem Marktplatz schützen zumindest die Gäste vor zu viel Hitze. Eine Wassernebeldusche könnte auch alle anderen Vorbeikommenden erfrischen.

In die gepflasterten Fußgängerzonen will die Stadtverwaltung mehr Auflockerung bringen. »Die älteren niedrigen Pflanzenkübel werden sukzessive ersetzt, zudem werden wir zusätzliche Sitzgelegenheiten auf Bänken reinbringen«, blickte der baumlange Baubürgermeister voraus. Damit wären Klimaschutz und eine höhere Aufenthaltsqualität verbunden - was die Passanten verleiten könnte, länger in der Innenstadt zu bleiben und dort mehr einzukaufen.

Am Marktplatz sorgen die großen Sonnensegel über der Außengastro für eine gewisse Abkühlung und Beschattung. Auch der Rathausbrunnen und der Wasserlauf in der Stuttgarter Straße tun etwas für den Klimaschutz. Foto: Markus Pfisterer Am Marktplatz sorgen die großen Sonnensegel über der Außengastro für eine gewisse Abkühlung und Beschattung. Auch der Rathausbrunnen und der Wasserlauf in der Stuttgarter Straße tun etwas für den Klimaschutz. Foto: Markus Pfisterer

Adlergarten

Auch hier steht in Reih und Glied noch Auto an Auto auf dem Parkplatz am Rand der Innenstadt. Das soll nur »im vorderen Teil so bleiben«, erfuhren die klimabewussten Stadtrundgänger vom dritthöchsten Rathausmann, »hinten zur Erms hin soll das Grundstück eher geöffnet werden.« Am Biergarten des »Achtender«, von dem aus die Eltern ihre tobenden Kleinen gut beobachten könnten, könnte ein Spielplatz entstehen. Das kam in der Grünen-Runde hervorragend an, fördert es doch nicht nur das Natur-, sondern auch das soziale Klima.

Die Begrünung des Noch-Parkplatzes sieht Markus Haas anders als früher von der Verwaltung kommuniziert inzwischen nicht mehr vom zweiten Hotel der Outletcity AG auf dem G-&-V-Areal und der damit verbundenen Fertigstellung der dortigen Tiefgarage abhängen. Vielmehr sei sie »Teil des Rundlaufs« zwischen Bahnhof, Innenstadt und Outlets und damit wieder mit dem Mobilitätsentwicklungskonzepts verknüpft. Mehr dazu im neuen Jahr. (GEA)