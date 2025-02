Am 1. März 2024 kamen auf dem Uracher Marktplatz einige Hundert Menschen zusammen, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Vielfalt zu demonstrieren. Was aus dieser Bewegung geworden ist und wie's weitergeht.

Ein Bild von der Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Uracher Marktplatz am 1. März 2024. Foto: Andreas Fink Ein Bild von der Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Uracher Marktplatz am 1. März 2024. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.