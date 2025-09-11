Wie es bei der Uracher Großbaustelle vorangeht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Der Boden vibriert, Stahl reibt kreischend auf Stein. Die Bohrschnecke frisst sich Meter für Meter in die Tiefe. 13,85 Meter ist der längste Bohrpfahl lang, der gerade an der Hochhauskreuzung in den Boden getrieben wird. 156 Pfähle kommen auf einer Länge von 180 Metern in den Boden. Sie werden die B 28, die künftig ganz nahe an die Schienen der Ermstalbahn heranrückt, halten. Die B 28 wird an dieser Stelle »gerade gerückt«: Bog die Bundesstraße von Metzingen Richtung Münsingen beziehungsweise Römerstein/Ulm an der Hochhauskreuzung bisher in einem 45-Grad-Winkel rechts ab, schwenkt sie künftig vorher sanft rechts ab – der Verkehr fließt ohne Ampel über die Tiergarten-Kreuzung Richtung Alb.

Bewegung im Nadelöhr

Dass der Verkehr in Bad Urach zu bestimmten Tageszeiten nicht so flüssig läuft wie anderswo, liegt an der Topografie: Die Kurstadt ist ein Nadelöhr, daran wird sich nichts ändern. Mit der Großbaustelle an der B 28 will das Regierungspräsidium den Verkehr – an dieser Stelle rund 30.000 Fahrzeuge pro Tag – flüssiger machen. An zwei Kreuzungen wird deshalb gebaut: an der Wasserfallkreuzung und an der Hochhauskreuzung. Weil der abendliche Stau oft schon am Knotenpunkt Bleiche bei Dettingen beginnt, wird auch diese Kreuzung umgebaut – noch im September geht’s los.

Der Spezialbagger ist 25 Meter hoch. Wo Adnan Rama die Spirale in den Boden dreht, weiß er von den Bohrschablonen, die zwei Bauarbeiter vorab betoniert haben (Bild links). Bis zu 13,85 Meter sind die Pfähle lang, die die »neue« B 28 halten, die künftig fast gerade von Metzingen Richtung Alb abbiegt. FOTOS: FINK Der Spezialbagger ist 25 Meter hoch. Wo Adnan Rama die Spirale in den Boden dreht, weiß er von den Bohrschablonen, die zwei Bauarbeiter vorab betoniert haben (Bild links). Bis zu 13,85 Meter sind die Pfähle lang, die die »neue« B 28 halten, die künftig fast gerade von Metzingen Richtung Alb abbiegt. FOTOS: FINK

Es ist die gerade größte und teuerste Straßenbaustelle im Landkreis Reutlingen. Das Regierungspräsidium Tübingen gibt die Kosten (inklusive Grunderwerb) mit 24,845 Millionen Euro an. Berlin zahlt die rund 14 Millionen Euro teure Wasserfall-Kreuzung zu 100 Prozent, bei der rund 11 Millionen Euro teuren Hochhaus-Kreuzung zahlt der Bund 51 und die Stadt Bad Urach 49 Prozent plus die Kosten für die Straßenbeleuchtung – unterm Strich rund sechs Millionen Euro. Ganz so tief muss die Kurstadt allerdings nicht in die Tasche greifen. Der Grund: Bad Urach kommt in den Genuss der – Achtung: Bürokratensprechmonster – »Förderung des Kommunalen Straßenbaus aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz«, kurz: LGVFG-KStB. Die Stadt geht bei einer 50-Prozent-Förderquote folglich von zweieinhalb bis drei Millionen Euro aus, die bei ihr bleiben.

Die Zahlen und vor allem die Pläne im Blick hat Lea Vogelsang. Die 31-Jährige ist die Bau- und Projektleiterin der Großbaustelle. Seit dem Spatenstich mit Verkehrsminister Winfried Hermann, Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Ulrich Fiedler arbeitet die Regierungsbaumeisterin die meiste Zeit nicht in ihrem Dienstsitz in Reutlingen, sondern in einem Baucontainer am Bad Uracher Ortseingang. Dort gibt’s unzählige Pläne und Akten – bis hin zur obligatorisch kümmernden Büro-Yucca-Palme. Neben ihr drei Kollegen vom RP, im Stockwerk darüber das externe Bauüberwachungsbüro Klinger und Partner (Stuttgart). »Eine tolle Baustelle«, sagt die 31-Jährige, »ich arbeite in einem tollen Team, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Urach ist hervorragend. Wir sehen ständig die Sinnhaftigkeit des Projekts – das ist schön.«

Foto: Andreas Fink Foto: Andreas Fink

Was man von Weitem sieht, ist der riesige Spezialbagger von Liebherr, der die 180 Meter lange Bohrpfahlwand herstellt. Hier hat Thomas Uting von der Firma Motz das Sagen. Der Polier der Vier-Mann-Truppe schaut, wo’s fehlt und fasst auch selber mit an. Vor sich und über ihm: der riesige L 35, dessen Turm 25 Meter in die Höhe ragt. »Einer der größten«, sagt der 61-Jährige mit dem wettergegerbten Gesicht, »wobei es da noch drei größere gibt.« Die 35 im Namen des 120-Tonnen-Giganten sagt aus, dass er bis zu 35 Meter tiefe Löcher in den Untergrund bohren könnte. So viel ist an der Hochhauskreuzung nicht nötig: Der längste Bohrpfahl ist hier 13,85 Meter lang. Tief genug, so haben die Bauingenieure berechnet, um die neue B 28 zu halten – die Hauptschlagader im Erms-tal, über die Tag für Tag um die 30.000 Fahrzeuge rollen, darunter viel Schwerlastverkehr.

25 Millionen Euro teuer

In der Kabine des Spezialbaggers sitzt Adnan Rama. Der Geräteführer dirigiert mit zwei Joysticks und vielen Knöpfen auf einem Bedienpult, was die 120 Tonnen schwere Maschine macht: die Neigung des Bohrers, das Drehmoment, den Druck, die Geschwindigkeit – alles. Was die Monster-Maschine macht, sieht der 32-Jährige auf einem DIN A4-großen Display vor sich. Über ihm mehrere Bildschirme, damit er wirklich alles im Blick hat und steuern kann. In diese Führerkabine kommen nur absolute Profis. »Die Technik bedienen zu können, ist eins«, sagt Polier Thomas Uting, »das Verständnis für die Geologie, für das, was unter einem ist, ist aber auch sehr wichtig.«

Es knirscht und quietscht, wenn sich die Schnecke mit den Zähnen aus hochfestem Stahl in den Boden gräbt. Wo genau Adnan Rama die Bohrschnecke ansetzen muss, weiß er ganz genau: Zwei Bauleute haben Schablonen betoniert, die anzeigen, wo die Bohrpfähle in den Untergrund müssen. Immer wieder fährt er den Bohrer aus dem Loch und schüttelt die Schnecke ab – um ihn gleich wieder in die Tiefe zu versenken. Ein Kollege schiebt das Material mit einem kleinen Bagger sofort weg. »Normalerweise schaffen wir zwischen vier und fünf Bohrpfählen am Tag«, sagt Polier Thomas Uting.

Sobald das Loch tief genug ist, wird darin der doppelwandig zusammengeschweißte Korb aus Armierungseisen eingefahren. Jetzt erst kommt der Beton. Zwei Betonmischer mit laufenden Trommeln warten unten an der B 28 am Aufgang zur Baustelle. Auf ein Kommando des Poliers fahren sie rückwärts den Hang hoch und entladen ihre Fracht in das Trichterrohr, das Adnan Rama zwischenzeitlich ins Loch versenkt hat. »Wir brauchen zwei Ladungen Beton für einen Bohrpfahl«, sagt der Polier. Wenn das Loch bis oben gefüllt ist, wird das lange Trichterrohr herausgezogen. Der Riesenbagger fährt einen halben Meter weiter, das Spiel beginnt von vorne. (GEA)