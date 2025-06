Wie die Ukraine und das Ermstal verflochten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Von Kindern gemalte Bilder, künstlerisch gestaltete Kartuschen für Haubitzen, ein alter abgenutzter Mantel und Backutensilien: Auf den ersten Blick wirken die in der Klostermühle ausgestellten Objekte zusammenhanglos wie aus komplett verschiedenen Welten. Doch mit Blick auf den Titel der Ausstellung ergibt sich ein Sinn, jedes Bild, jedes Kunstwerk und jeder Alltagsgegenstand weckt Emotionen: »Vom Gehen und Ankommen – Neue und alte Verflechtungsgeschichten zwischen Ermstal und Ukraine.«

Der Titel mutet etwas sperrig an, doch dahinter steckt ein wichtiges Thema: Das der Völkerverständigung, vom gelebten Miteinander und dem gegenseitigen Verständnis, von der Flucht und der Suche nach Heimat, von Traumata und Entwurzelung. Viele Familien aus der Region sind vor 200 Jahren nach Bessarabien ausgewandert, auf der Suche nach einer Lebensperspektive. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie nach Polen umgesiedelt und mussten nach dessen Ende nach Deutschland flüchten. Viele Familien landeten dort, wo ihre Vorfahren herkamen: in Schwaben.

Einzigartiges Projekt

Bis heute leben im einstigen Bessarabien nördlich des Donaudeltas neben Ukrainern die Angehörigen verschiedener Minderheiten. Wer geblieben ist, muss sich im Krieg zurechtfinden und wer gegangen ist, in der Ferne eine neue Heimat (auf Zeit) finden – allein in Bad Urach leben mehr als 250 geflüchtete Ukrainer. Diese vielen Verflechtungen finden sich in der Ausstellung wieder, für Dr. Heinke Fabritius ist sie ein Paradebeispiel im besten Sinne: »Wir sind seit 30 Jahren dabei, Europa zu denken und mehr aneinander zu rücken«, erklärte die Kulturreferentin für Siebenbürgen, Bessarabien, die Dobrudscha und den Karpaten-Raum. »Das gelingt uns hier leider zu einem Zeitraum, in dem wir dabei sind, das zu verlieren.« In einer von einem sinnlosen Krieg geprägten Zeit handele es sich bei der Ausstellung um ein einzigartiges Projekt: »Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr davon gäbe.« Sie könne Bad Urach nur dazu gratulieren, viele Beteiligte an einen Tisch geholt und die Ausstellung realisiert zu haben.

Initiiert haben sie Liudmyla Luzanova und Viktoria Mitiieva, die als Integrationsmanagerinnen bei der Stadt Bad Urach arbeiten. Sie leiten unter anderem einen Malkurs, realisiert wurde neben vielen anderen das Projekt »Bad Urach für alle« – die Kunstwerke der Kinder sind nun ausgestellt. Sie holten auch das Historische Stadtmuseum Ismajil mit ins Boot, das einige Ausstellungsobjekte beigesteuert hat. Seit Kriegsbeginn haben im Museum die Dokumentation und die Reflexion der Bedrohung durch Russland einen zentralen Stellenwert erhalten, das Thema findet sich allem in der Kunst wieder. Zur Ausstellungseröffnung am Freitag war der stellvertretende Bürgermeister Serhiy Luzanov nach Bad Urach gekommen, der sichtlich bewegt eines bedauerte: »Schade, dass eine solche Ausstellung in einer solchen Zeit stattfindet.« Er sei den in Deutschland lebenden Ukrainern dankbar, dass sie die ukrainische Kultur pflegen und vor allem auch den Kindern vermitteln würden. Ebenso wichtig sei das Engagement des Bessarabiendeutschen Vereins, der die wechselvolle Geschichte der Bessarabiendeutschen pflegt.

Info Die Ausstellung »Vom Gehen und Ankommen« ist bis Sonntag, 27. Juli, in der Klostermühle zu sehen. Geöffnet ist das Stadtmuseum samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Netzwerk in Friedenszeiten

Der hat sich mit Objekten aus der Sammlung des Museums in Stuttgart an der Ausstellung in Bad Urach beteiligt – von einem »grandiosen Projekt« spricht denn auch der Museumskurator Olaf Schulze. Anhand von Beispielen von Auswanderern aus dem Ermstal wird der lokale Bezug hergestellt, dazu gehören auch die Vorfahren des Dettingers Simon Nowotni. Vor einigen Jahren hatte er sich vor Ort auf die Suche nach den Wurzeln seiner Familie gemacht und baute bereits in Friedenszeiten ein Netzwerk auf. Dadurch konnte man im Ermstal nach Ausbruch des Angriffskrieges am 24. Februar 2022 schnell mit ersten Hilfslieferungen in die Ukraine beginnen und gründete sich der Verein »Ermstal hilft«. »Aus Begegnung entsteht Verständnis und daraus entsteht Verantwortung«, resümierte Nowotni. Man solle nicht wegschauen, sondern in einer Zeit, in der Europa von Gewalt erschüttert sei, Brücken bauen, so seine Forderung. Das konnte Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann nur bestätigen, der einen Wunsch äußerte: »Dass dieser furchtbare und unsägliche Krieg ein gutes Ende für alle findet.« (GEA)