Wie die Finanzen zur Jahresmitte in Wannweil aussehen

WANNWEIL. Einen Finanzzwischenbericht zur Jahresmitte stellte Kämmerin Lea Pflumm im Wannweiler Gemeinderat vor. »Teilweise sind das doch ganz ordentliche Zahlen«, hatte Bürgermeister Dr. Christian Majer zuvor betont. Pflumm bestätigte das mit der Aussage: »Die Gewerbesteuereinnahmen liegen derzeit bei rund 1,2 Millionen Euro.« Und das bedeute eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts all der Krisen sei es doch eine durchaus erfreuliche Entwicklung.

Wie sich die Einnahmen in den folgenden Jahren entwickeln, könne laut Pflumm jedoch nicht vorhergesagt werden. Klar sei, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen schrumpfe. Der Grund dafür? Die Mai-Steuerschätzung 2025 sei schlechter ausgefallen als die Schätzung im vergangenen Herbst – »die Basis für die Planzahlen des Gemeindehaushalts in Wannweil war aber die Steuerschätzung im Oktober 2024«, so Lea Pflumm.

Die Mittel für die eingeplanten Personalkosten würden 2025 voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft – weil die Stellen in der Verwaltung nicht oder erst verspätet besetzt würden, so die Kämmerin. Bei den Investitionen seien für die zweite Jahreshälfte noch Mittel verfügbar, einige Projekte würden sich momentan noch in der Umsetzung befinden. »Die liquiden Mittel betrugen zum 9. Juli 2025 rund 8,2 Millionen Euro«, so Lea Pflumm.

»Wir sind damit ganz solide unterwegs«, bewertete Wannweils Bürgermeister. Allerdings könne das Pendel bei den Finanzen im Laufe des Restjahres in die eine oder auch andere Richtung ausschlagen, so Majer. Klar sei, dass 2025 nur noch Projekte angegangen werden, für die eine Zusage an Fördermitteln bereits vorliege.

Elternbeiträge fürs kommende Kindergartenjahr steigen

Die Mitglieder des Gemeinderats haben zudem beschlossen, die Elternbeiträge für das kommende Kindergartenjahr neu festzusetzen. Eine Erhöhung um 7,6 Prozent sei notwendig, wie Hauptamtsleiter Jonas Baier ausführte. Angestrebt werden soll eine Kostendeckung von 20 Prozent – im Moment liege sie zwischen 15 und 16 Prozent. Bei zwei Enthaltungen wurde die Anhebung der Kindergartengebühren vom Gemeinderat beschlossen.

Ebenfalls Thema im Wannweiler Bürgergremium: Karin Kurz berichtete über das vergangene Jahr in der Bibliothek der Kommune. Zusammen mit Christina Ulmer-Trauner und Franziska Henes habe das Bücherei-Team 2024 erneut zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt und »Kindern das Lesen nahegebracht – das ist richtig toll, vielen Dank dafür«, betonte Ratsmitglied Dr. Christoph Treutler (GAL).

Dank und Lob kamen auch von den anderen Fraktionen im Gemeinderat, wie etwa von Alfred Allgaier (CDU), Katharina Härtter (SPD) und Martina Lietz (FWV). »Das vergangene Jahr war geprägt durch zahlreiche Veranstaltungen und durch hohen Personaleinsatz«, hatte Karin Kurz betont. »Wir kommen an die Grenzen unserer Kapazitäten.«

Bibliothek ein Ort der Begegnung

Die Zahlen der Ausleihen bei gedruckten Medien sei rückläufig, einen leichten Zuwachs habe die Bücherei bei digitalen Medien verzeichnet. Sehr positiv ist laut Kurz zu bemerken, dass die Bibliothek sich zu einem öffentlichen Rückzugsort entwickle.

»Es gibt wenig kostenfreie Begegnungsorte in der Gemeinde«, so Kurz im Rathaussaal. Neuerungen in der Bibliothek: Ein Holzpferd im Obergeschoss, das von Kindern »Brownie« getauft wurde und sich schnell zu einer sehr beliebten Spielmöglichkeit entwickelt habe. Ebenfalls stark nachgefragt sei ein Bücher-Café, das jeden Mittwoch mit Kaffee und Kuchen lockt. »Die Bücherei ist ein lebendiger und inspirierender Ort«, resümierte Karin Kurz. (GEA)