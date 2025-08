Wer trägt die Kosten für den Großeinsatz in Walddorfhäslach?

Beim Großbrand in der Lagerhalle des Bauunternehmens Max Steinhart GmbH in Walddorfhäslach Ende Juli 2023 war die schwarze Rauchsäule in der ganzen Region zu sehen, unter anderem bis nach Metzingen.

WALDDORFHÄSLACH. Mit einem Vergleich endete jetzt vorläufig die rechtliche Auseinandersetzung zwischen der Max Steinhart GmbH und der Gemeinde Walddorfhäslach. Das Bauunternehmen hatte gegen einen Bescheid der Gemeinde über die Feuerwehrkosten nach dem Großbrand in der Lagerhalle des Betriebs im Juli 2023 vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen geklagt. Der Vergleich fiel am Montag stark zu Gunsten der Gemeinde aus. Die Frage, ob der Brand durch grobe Fahrlässigkeit ausgelöst wurde, ließ das Gericht indes offen.

Die Vorgeschichte: Am 29. Juli 2023 brach in der Lagerhalle des Bauunternehmens Steinhart in Walddorfhäslach ein Feuer aus. Die Walddorfhäslacher Feuerwehr wurde alarmiert. Einsatzleiter Christopher Rothe, der am Donnerstag ebenfalls vor Gericht aussagte, stellte am Brandort schnell fest, dass die freiwillige Feuerwehr mit dem Großbrand maschinell wie personell überfordert war.

Anforderungen die Einsatzkräfte waren enorm

Schnell forderte Rothe damals Überlandhilfe an. Feuerwehren aus Reutlingen, Metzingen und Pliezhausen unterstützen die Kollegen in Walddorfhäslach. Letztlich waren nach Aussage des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Hartmut Holder rund dreißig Einsatzfahrzeuge vor Ort.

Die Anforderungen an die Einsatzkräfte waren enorm. Alle Viertelstunde mussten die Feuerwehrleute wegen der großen Hitze ausgewechselt werden. Mit einer Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr den Großbrand auch von oben. Die Lagerhalle samt Inventar wurde allerdings völlig zerstört. Die angrenzenden Gebäude konnte die Feuerwehr noch retten. Trotzdem entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Die Walddorfhäslacher Wehr beim Großbrand auf dem Gelände des Bauunternehmens Steinhart im Gewerbegebiet Bullenbank. Foto: Dieter Reisner, f-drei Die Walddorfhäslacher Wehr beim Großbrand auf dem Gelände des Bauunternehmens Steinhart im Gewerbegebiet Bullenbank. Foto: Dieter Reisner, f-drei

Wie kam es zu dem Brand? Am Vormittag des Brandtages bastelte und putzte der damals 14-jährige Sohn des Geschäftsführers mit einem Freund in der Lagerhalle. Sein Sohn habe schon früh viel Interesse an der Arbeit im Betrieb gezeigt, berichtete Markus Steinhart dem Gericht. Auch habe der Junge in seiner Freizeit oft mitgeholfen, dabei habe er sich sehr zuverlässig gezeigt.

Plasmaschleifer löste Brand aus

So hatte der 14-Jährige zum Beispiel Fahrräder mit E-Motoren in der Lagerhalle ausgestattet. An dem 29. Juli, ein Samstag, wollte er nach Putzarbeiten ein Kettcar ebenfalls mit einem Motor ausstatten, wie Markus Steinhart erzählte. Er selbst sei die meiste Zeit in der Halle gewesen, so der Geschäftsführer.

Doch am Mittag kam es zu dem verhängnisvollen Geschehen. Der zweite Sohn des Geschäftsführers spielte, wie Steinhart vor Gericht aussagte, bei einem Fußballturnier in der Gegend und wollte, dass sein Vater ihn abhole. Deshalb verließ der Vater seinen Betrieb. In seiner Abwesenheit benutzte der 14-Jährige einen nagelneuen Plasmaschneider, der in der Lagerhalle auf einem Rollwagen lag, fürs Basteln am Kettcar. Durch dieses Werkzeug wurde offenbar der Brand ausgelöst. Da in der Lagerhalle auch brennbare Flüssigkeiten standen, breitete sich das Feuer schnell aus.

Widerspruch gegen Kostenbescheid

Nach dem aufsehenerregenden Brandgeschehen ging es später unter anderem um die Kosten des Feuerwehreinsatzes. Die beliefen sich nach Auffassung der Gemeinde auf knapp 60.000 Euro. Wird ein Brand fahrlässig ausgelöst, übernimmt die Allgemeinheit diese Kosten. Handelt sich es sich indes um eine grobe Fahrlässigkeit, muss der Verursacher die Kosten begleichen.

Die Gemeinde ließ sich rechtlich beraten. Das Anwaltsbüro kam zu dem Schluss, dass es sich um eine grobe Fahrlässigkeit gehandelt habe, weil, kurz zusammengefasst, der Vater seinen Sohn unbeaufsichtigt in der Lagerhalle ließ und nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte, um ein solches Brandgeschehen zu verhindern. Deshalb wollte nun die Gemeindeverwaltung, nach der Rechtsberatung und in ihrer Entscheidung auch getragen vom Gemeinderat, dass das Bauunternehmen die Feuerwehrkosten erstattet. Es erging ein entsprechender Bescheid an die Steinhart GmbH.

Gegen diesen Bescheid legte Markus Steinhart Widerspruch ein. Der Bauunternehmer wartete das Ergebnis dieses Widerspruchs nicht ab, sondern erhob Klage gegen den Bescheid vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen.

Versicherung übernimmt größten Teil des Brandschadens

Der Fall wurde nun am Montag vor dem Verwaltungsgericht unter Vorsitz von Dr. Christian Heckel verhandelt. Zu Beginn machte Steinhart ausführliche Angaben zum Verhältnis zu seinem Sohn und zu den Vorkommnissen am Brandtag. Dabei erklärte er auch auf Nachfrage des Gerichts, dass seine Versicherung inzwischen für den größten Teil des Brandschadens aufgekommen sei.

Als es in die Details ging, wurde das Gericht an einem Punkt schließlich sehr deutlich. Es verwies auf die Unfallversicherungspflicht bei dem Plasmaschneider. Dort steht, so der beisitzende Richter Max Häfner, dass Minderjährige Schweißarbeiten mit dem Plasmaschneider grundsätzlich nicht machen dürfen (»unter 16 Jahren gar nicht«). Auszubildende können das Gerät auch nur unter strenger Überwachung während ihres Ausbildungsverhältnisses verwenden. Bei der Benutzung des Plasmaschneiders muss man zudem einen deutlichen Abstand zu brennbaren Flüssigkeiten halten, so die Vorschrift. Der Arbeitgeber stehe deshalb hier in einer besonderen Pflicht, sagte der Richter.

Wie in vielen anderen Fällen versuchte das Gericht nun auch im Rechtsstreit der Steinhart GmbH gegen die Gemeinde Walddorfhäslach einen Vergleichsvorschlag zu finden, mit dem beiden Seiten leben können und der das Verfahren abkürzt. Und das Gericht zeigte beiden Seiten, was passieren könne, wenn der Prozess weitergehe.

Für Steinhart sah das Gericht ein sehr großes Risiko (5:1), dass er bei einem weiteren Verfahren möglicherweise die ganze Forderung der Gemeinde zahlen müsse. Dazu kämen noch höhere Gerichts- und Anwaltskosten. Dem Rechtsvertreter der Gemeinde, Dr. Daniel Krummacher, und Bürgermeisterin Silke Höflinger erklärte der vorsitzende Richter, dass ein Teil der Feuerwehrkosten durchaus einen Ermessensspielraum hätten, sprich, die Gemeinde im weiteren Verfahren möglicherweise nicht die geforderten knapp 60.000 Euro erhalten könnte. Diesen Ermessensspielraum setzte das Gericht mit einem Abzug von 10.000 Euro an.

Vergleich noch nicht rechtskräftig

Letztlich fiel der Vergleichsvorschlag aber eindeutig für die Gemeinde aus. Sie würde nun nach dem Ermessensabzug doch noch knapp 50.000 Euro für die Feuerwehrkosten von der Steinhart GmbH erhalten. Und sie hat die vorläufige Gewissheit, dass sie bei einem weiteren Verfahren jedenfalls die wesentlich größeren Erfolgsaussichten hätte.

Zu dem Thema »Fahrlässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit« wollte das Gericht keine Entscheidung treffen, um den Vergleichsvorschlag letztlich nicht zu gefährden. Eine solche Entscheidung hätte möglicherweise Folgen auf ein zivilrechtliches Verfahren, bei dem es um Versicherungsfragen geht, haben können.

Beide Seiten stimmten dem Vergleichsvorschlag des Gerichts zu. Er ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil der Steinhart GmbH wie auch der Gemeinde Walddorfhäslach ein Widerspruchsrecht bis Mitte Oktober eingeräumt wurde. (GEA)