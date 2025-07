Wenn ein Neuhäuser Herz im Schäferlauftakt schlägt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Bernd Hettich ist überzeugter Neuhäuser und engagierter Metzinger. Doch alle zwei Jahre macht sein Herz einen Hüpfer das Ermstal hinauf, dann schlägt es im Schäferlauf-Takt. Das sei seiner Mutter geschuldet, einer gebürtigen Bad Uracherin. Mehr noch: Sein Patenonkel ist der langjährige Büttel Ottmar Todtenhaupt. Viele Jahre hatte er den Schäferlauf mitgeprägt. »Ich bin ein Schäferlaufkind«, meint Hettich fröhlich lachend. Seit 1997 ist er vor allem aber auch eines: Schäferlaufmusiker mit Leib und Seele. Wie oft er bald wieder den »Martha Marsch« spielen wird, kann er nicht sagen. Auf jeden Fall nicht so oft, dass er genug von der eingängigen Melodie hat.

Die Schäfermusik ist immer dort, wo die Kreisreiterpaare sind. Aber nicht nur: Sie sind bei den Aufführungen des »Schäferlies« dabei, sorgen bei den nächtlichen »Laurentia«-Tänzen auf dem Marktplatz für Stimmung und ziehen in den Festnächten durch die (immer weniger werdenden) Wirtschaften der Stadt - da erklingt dann durchaus auch mal ein verjazztes Lied oder »Bajo Bongo«, ein Schlager aus den 50er-Jahren. Das Lieblingslied der Familie, auch Döte Ottmar, habe er als Jungspund auf der Busfahrt zum Schäferlauf nach Markgröningen angestimmt. »Seither ist das mein Uracher Spitzname«, erzählt Hettich grinsend. Das war 1998, damals hatte er bei der Schäfermusik ausgeholfen. Bereits ein Jahr zuvor war er mit gerade mal 15 Jahren zum ersten Mal für einen Auftritt Schäfermusiker. 1999 folgte dann der erste komplette Schäferlauf als Tubist, inzwischen spielt er auch immer wieder die Basstrompete. Beide Instrumente gelten als Motoren einer Kapelle: »Wenn es im Motorraum nicht läuft, läuft der Rest nicht.« Eine gewaltige Aufgabe für die jeweiligen Musiker: »Je später der Abend, desto größer sind die Temposchwankungen, die wir ausgleichen müssen.«

Mit 18 Jahren überall dabei

Mit neun Jahren hat der heute 43-Jährige seine Liebe zur Blasmusik entdeckt, als Bruno Seitz die Kinder aus Neuhausen zu einer Instrumentenvorstellung eingeladen hatte: »Ich habe in jedes Instrument mal reingespielt«, erinnert sich Hettich. Als er beim Tenorhorn angekommen warm, habe er sofort eines gewusst: »Das ist meins.« Eine langjährige Ausbildung in der Musikschule Metzingen folgte, später wechselte Hettich auf die Posaune und inzwischen ist er eben bei der Tuba und der Basstrompete gelandet. Auf ein Orchester wollte sich der junge Bernd Hettich nicht einschränken, daran hat sich bis heute nichts geändert: »Mit 18 Jahren war ich überall dabei, wie es halt bei verrückten Musikern so ist.« Längst sei er jedoch ruhiger geworden, das sei dem Alter geschuldet meint er augenzwinkernd. Gerade beim Schäferlauf habe er oft die Nacht zum Tag gemacht, inzwischen gehe es in der Schäferlaufzeit durchaus zeitiger von Bad Urach ins Ermstal hinab ins heimische Neuhausen. Und er müsse auch längst nicht mehr an jedem Schäferlauftag dabei sein, er gönne sich Pausen – theoretisch jedenfalls. Denn wenn der Familienvater und selbstständige Handwerksmeister, Ortschafts- und Stadtrat an diesen Schäferlauftagen nicht mit der Schäfermusik unterwegs ist, steht er gleich zwei Mal auf der Offenen Bühne: Mit den Besa Buba und am Dienstag, 22. Juli mit den Hofbühlmusikanten aus Neuhausen.

Dreimal Schäferlauf in verschiedenen Orchestern – so jemand wie Bernd Hettich kann vom Fest der Feste wohl nicht genug bekommen. »Doch«, meint er. Am Schäferlaufsonntag tauscht er die Position, wird vom Aktiven zum Zuschauenden. Der kaputte Innenmeniskus lasse es nicht zu, dass er an den beiden Festzügen mitlaufe. Er wird mit Frau, dem siebenjährigen Sohn und der drei Jahre alten Tochter am Straßenrand stehen und den Mitlaufenden zujubeln – das sei durchaus ein seltsames Gefühl. Aber bis es so weit sei, habe er schon jede Menge Schäferlauf miterleben dürfen. Diese zwei Wochen vor dem Heimatfest, dieses langsame Aufbauen der Spannung – das sei für ihn die schönste Zeit: »Was wäre der Schäferlauf ohne die Laurentia?« Er genieße das Zusammensein mit den anderen Schäferlaufgruppen, wenn man sich nach den »Lies«-Vorstellungen treffe. Das begeistere ihn und er finde es faszinierend, wie das Miteinander singend gepflegt werde: »Das ist eine sehr schöne Tradition.«

Derzeit baue er eine Anspannung ab: Hettich war in Metzingen involviert beim Stadt- und Heimatfest als Mitglied des Festausschusses und als aktiver Musiker – so langsam komme er runter, der nächste Peak folgt bereits »Ich merke, dass ich nun an Fahrt aufnehme für den Schäferlauf.« (GEA)